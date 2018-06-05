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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı'na esnaf tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2018 18:13 | Son Güncelleme

SAADET Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara 2.

Hasan POLAT / KAHRAMANKAZAN ,(Ankara) / (DHA)SAADET Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara 2. Bölge Milletvekili adayı İlyas Tongüç, Kahramankazan İlçesinde partisinin seçim çalışmalarına katıldı. Esnaf ziyareti sırasında vatandaşların tepkisiyle karşılaşan Tongüç "Hükümet 16 yıl boyunca ne ekonomide ne iktisatta ne dış politikada ne de insanlarımızın bir araya getirilerek kutuplaşmanın önlenmesinde bir karış yol alamamıştır. İşte bu nokta da iktidara bir ikaz işaretinin Saadet Partisi üzerinden verilmesinin elzem olduğunu görüyoruz" dedi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara 2. Bölge Milletvekili adayı İlyas Tongüç Kahramankazan İlçesinde partisinin seçim çalışmalarına katıldı. Esnaf ziyareti sırasında sık sık vatandaşların tepkisiyle karşılaşan İlyasTongüç, Millet İttifakında yer almasının sebeplerini anlattı. İlyas Tongüç " Bize diyorlar ki iltihakı konuşalım istişaareleri değil. Bunu Büyük Birlik Partisi'nden istemediler. Hükümet bizim de iddia ettiğimiz gibi 16 yıl boyunca ne ekonomide ne iktisatta ne dış politikada ne de insanlarımızın bir araya getirilerek kutuplaşmanın önlenmesinde bir karış yol alamamıştır. İşte bu nokta da iktidara bir ikaz işaretinin Saadet Partisi üzerinden verilmesinin elzem olduğunu görüyoruz. Saadet Partimiz mecliste olursa milletimiz biliyorki bu yapılan yanlışlara fren, hayırlara elbette destek olacaktır. Bu hususta ben milletimizde gün geçtikçe mesele ortaya kondukça konsersusun daha da artacağını ve seçim sonuna doğru Saadet Partimizin mecliste grup kuracak kadar ciddi bir noktaya geleceğini müşahede ediyorum" diye konuştu.

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