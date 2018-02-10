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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:

POLİTİKA HABERLERİ | 10.02.2018 19:22 | Son Güncelleme

"Herhangi bir ülke böyle bir hadiseyle karşı karşıya kaldığı zaman, uluslararası kurallar gereği müdahale etme hakkına hatta biraz ötede mesuliyetine sahiptir. Bu harekat sınırlarımızda başladı. İnşallah kısa zamanda biter diye ümit ediyorum."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Herhangi bir ülke böyle bir hadiseyle karşı karşıya kaldığı zaman uluslararası kurallar gereği müdahale etme hakkına hatta biraz ötede mesuliyetine sahiptir. Bu harekat sınırlarımızda başladı. İnşallah kısa zamanda biter diye ümit ediyorum." dedi.

Karamollaoğlu, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Saadet Partisi 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bölgenin ve dünyanın çok karmaşık bir dönemden geçtiğini belirtti.

Çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduklarını dile getiren Karamollaoğlu, batı aleminin karışık olduğunu, ABD'nin başında ise ne yapacağı, söyleyeceği kestirilemeyen birisinin bulunduğunu ifade etti.

Yaşanılan kargaşa nedeniyle Türkiye'nin sınırlarını tehdit eden birtakım gelişmelerin olduğunu anlatan Karamollaoğlu, "Bunların neticesinde silahlı kuvvetlerimiz Suriye sınırımızda bir harekat başlatmak mecburiyetinde kaldı." diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehadet şerbeti içenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dileyen Karamollaoğlu, böyle dönemlerin endişe verdiğini söyledi.

Harekatın kısa zamanda başarıyla tamamlanmasını dileyen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda ülkemizin birçok problemi var. En sıcak problemde Afrin harekatıdır. Herhangi bir ülke böyle bir hadiseyle karşı karşıya kaldığı zaman, uluslararası kurallar gereği müdahale etme hakkına hatta biraz ötede mesuliyetine sahiptir. Bu harekat sınırlarımızda başladı. İnşallah kısa zamanda biter diye ümit ediyorum ama karşımızda NATO vesilesiyle dostumuz gibi görünen Amerika var. Bazıları Amerika'yı kurtuluşa vesile olarak görebilir ama dünyada ABD nereye müdahale etmişse veya müdahale etmeye kalkmışsa orada kan ve gözyaşı olmuştur."

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Malatya Saadet Partisi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

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