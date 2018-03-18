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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 00:13 | Son Güncelleme

"Seçim tarihi belli olmadan seçim ittifakı üzerine konuşmayı doğru bulmuyoruz. Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz"

BALIKESİR (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Seçim tarihi belli olmadan seçim ittifakı üzerine konuşmayı doğru bulmuyoruz. Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz." dedi.

Karamollaoğlu, partisince öğretmenevinde düzenlenen "Türkiye'nin Meseleleri ve Çözüm Yolları" konferansının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim ittifakına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin meselelerine ilişkin partisinin çözüm önerilerini anlatan Karamollaoğlu, sözü 2019 seçimleri ile ittifak konusuna getirerek şöyle devam etti:

"Seçim tarihi belli olmadan seçim ittifakı üzerine konuşmayı doğru bulmuyoruz. Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz. Biz havada bir ittifak diye bir şey düşünmüyoruz. Seçim ittifakı ilkeler ve prensipler üzerine anlaşmayla olur. Şu anda öyle bir durum ortada gözükmüyor. Biz şartlarımızı ne düşündüğümüzü ülkemiz için söyledik. Onlar yerine getirildiği takdirde oturulur konuşulur."

Bir gazetecinin "sandık güvenliği"ne ilişkin sorusunu üzerine Karamollaoğlu, "Elbette orada da endişeler doğdu şimdi. O konuda bizim de endişelerimiz var. Hükumete de bu konuda endişeler iletiliyor." dedi.

Konferansa, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP İl Başkanı Serkan Sarı ve çok sayıda partili katıldı.

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"Türkiye'nin Meseleleri ve Çözüm Yolları" Balıkesir öğretmenevi Saadet Partisi temel karamollaoğlu

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