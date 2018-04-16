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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 13:38 | Son Güncelleme

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti ile ittifak konusunda gündem yaratacak bir açıklamada bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Edirne'de, düzenlediği basın toplantısında, hükümet politikalarını eleştirerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik düzenlediği hava operasyonunu eleştiren Karamollaoğlu, sırada Türkiye ve İran'ın olduğunu öne sürdü.

Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Son zamanların en önemli hadisesi, Amerika'nın, İngiltere ve Fransa ile Suriye'yi vurması oldu. Biz bunu hakikaten Müslümanlar için önemli bir gecenin sabahında, sanki sadece Suriye'de, Eset rejiminden değil bütün Müslümanlardan öç almak için yapılan bir saldırı olarak gördük ve lanetledik. Bizi üzen hükümetin yaklaşımı oldu. Yani onlar bunu olumlu karşıladıklarını ifade ettiler, bu kanaate nasıl gelir, idrak etmek, anlamak mümkün değil. Fransız devlet başkanının 'Biz bu saldırıyla Ruslarla Türklerin arasını açtık' diye bir ifade kullanması, bunların sinsi ve haince davrandıklarının bir işareti. Ortadoğu'da bu hadiseler aniden meydana gelmiyor, bir geçmişi var. Bu hadiselerin ulaşmak istediği bir hedef var. Münferit olarak değerlendirmeye kalkarsak çok hata yaparız. Konu ne Eset, ne IŞİD, PYD; bunların hepsi bahane. Esas hedef Irak'tan sonra Suriye'nin parçalanıp bölünmesiydi. Onun arkasından da sıra hiç kimsenin de tereddüdü olmasın, Allah muhafaza etsin, bize geliyor. Türkiye ve İran'a geliyor."

AK PARTİ İLE İTTİFAK

Toplantıda 'Hükümet yeniden Milli Görüş gömleğini giyer mi?' sorusu üzerine Karamollaoğlu, şu yanıtı verdi:

"Bu arkadaşlarımız herhalde biraz kilo aldılar, bizim gömlek bunlara sığmaz, giremezler, yırtılır. O kadar büyük, ciddi yanlış adımlar attılar ki telafisi bu arkadaşlar tarafından mümkün değil. Biz bir ittifak kurabilir miyiz? Garip geliyor ama arkadaşlar derse ki 'Biz size devleti teslim ettik, gelin beraber yönetelim, kararları da siz alın' o zaman varız. Ama sil baştan her şeyi değiştirmek şartıyla. Başka türlü ülkenin düze çıkması mümkün değil. Bir numaralı mesele adaletin tesisidir. Adalet olmadan bir ülkede huzur olmaz. İkincisi işin ehline verilmesidir. Bu arkadaşlar işin ehline vermeyi istemiyorlar artık. Çünkü ehil insan geldiğinde 'Bunların yapma dediği işi yaparım, ancak böyle düzelir' diyor. Üçüncüsü de kucaklaşma. Bu memlekette bizim farklı fikirlerde, inançlarda olan insanlar olarak kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Huzur başka türlü sağlanmaz ki."

'İKTİDAR, 28 ŞUBAT MEYVESİDİR'

28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın yargılandığı davada verilen cezalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan SP Lideri Temel Karamollaoğlu, AK Parti iktidarının 28 Şubat'ın meyvesi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Elbette böyle bir kararın çıkması bir bakıma o dönem sıkıntı çekenlerin kalbine su serpti. Ancak biz bir öç alma mantığı ile meselelere yaklaşmayı da doğru bulmuyoruz. Bazıları bu sözümü tenkit edebilirler. Onun için bugünden şunu ifade edelim: İktidar için de söylüyorum, biz geçmiş suçların üzerinde ısrarla duracağımız kanaatinde, insanlardan öç alacağımız mantığıyla iktidara gelmek istemiyoruz. Kimseden öç almak için değil, yanlışları düzeltmek, ülkeyi huzura kavuşturmak, kalkındırmak için varız. Etrafımızdaki ülkelerde de barışının tesisi bizim yönümüzden büyük önem taşıyor. Bu alınan kararlar o gün yapılan yanlışların tescili manasına geldi. Mahkemeler de çok enteresan tavır sergiliyorlar. Yani cezayı veriyor, hapse atmıyor. Sonra bir kısım insanlar, en garibi 28 Şubat dönemi birtakım ifadelerden dolayı bugün hapishanede olan, yaklaşık 20 küsur yıldır hapis cezasıyla cezalandırılmış bulunan insanlar hâlâ hapishanede. Ya hükümetin ya da Adalet Bakanlığı'nın ya da birilerinin bir karar alıp bu yanlışı düzeltmekleri icap eder. Siz 28 Şubat'ın suçlularını cezalandıracaksınız ama 28 Şubat sebebiyle hapse giren mağdurları hapishanede tutmaya devam edeceksiniz. Bu adalet değil. Alınmış olan karar yüreklere bir bakıma su serpmiştir. Ancak bunun öç alma mantığıyla yapılmaması doğrudur. Fakat mağdurların da mağduriyetlerinin de giderilmesi icap eder. Şunu herkes bilmek mecburiyetinde: Bugünkü iktidar 28 Şubat'ın meyvesidir. İster hoşumuza gitsin, ister gitmesin. O dönemdeki baskılar olmasaydı, millette bugünkü iktidarı, bugünkü AK Parti'yi iktidara getirme gayreti olmazdı. Onun içinde iktidarın yaptığı birtakım yanlışları, sırf kendilerine başörtüsünde bir hak verildiği için bütün problemlerin tamamlandığını zannediyorlar. Başörtüsü bir haktır ama ülkenin tek meselesi başörtüsü değildir."

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Saadet Partisi temel karamollaoğlu 28 Şubat ak parti akp ittifak

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Ne desen doğrusun hacım tebrikler.
Sen ne büyük bir insansın!Sizin gibi insanları gördükçe islama saygım artıyor.Sizin gibi müslümana can kurban!
Temel bey ağzınıza sağlık ülkemizin sizin gibi siyasetçilere ihtiyacı var milleti ayrıştırmayan kamplaştırmayan siyaset adamlarına ihtiyacımız var inşallah mecliste sizide görürüz artık hükümetin yanlışlarını çok güzel dile getiriyorsunuz yolunuz açık olsun.
helal sana
bun kafa ile gidersek kaçınızmal olacak eğer birileri koltuk ve saray hırsında devam edip milletin geleceğüini gözetmezz şise sonunda çok zor günler bizi bekler umarım suriyenin ırakın ve hatta filistinin durumuna düşmeyiz işallah
sen daha parti yönetemiyorsun neyin devletini yöneteceksin eyy şaşkın
son zamanlarda %00000,1 dahi oyu olmayan ve normaz zamanda deger3verilmeyen bu ihtiyarı pohpohlayıp ne elde edecekler???
@fikretdemir diyelim ki 0 oy aldı. Bu söylediklerinin yanlış olduğu anlamına gelmez.
:D tamam verelim gardaş ...alın sizin olsun hükümet...ama %45 le %0.1 oy oranı adaletlimisence.%0.1le hükümetin başına geleyim diyorsun
Resmen espri yapmış iyi güldüm :D
AKEPE BİTELİ ÇOK OLDU NEYİN İTTİFAKİ ? ŞİMDİ VATANSEVER HÜKÜMETE İHTİYAÇ VAR ACİLEN VE MİLLET BUNUN FARKINDA .
Adam yaa...Helal.olsun Sayın Başkan.Tebrikler,bravo... Dik dur eğilme,%50 seninle...
tek kelime;doğru
buda kendini nimetten sanıyor.
İktidarın yaptığı işler arap saçına döndü iyicene onlarda bunun farkında
bu çocuklar bu işi yapamazlar, Çocuk ülke yönetemez. necmeddin erbakan.
Çok komik bir yaklaşım. Sende potansiyel var da bunu millet mi göremiyor..
muz cumhuriyeti sandınız galiba mollaaa
katiline aşık olan adamdan bi halt olmaz
%1 oy potansiyeli olan partileri parlatın bakalım. nere kadar parlatacaksınız. göreceğiz.
tek doğru konuşan adamsın seviyorum seni
Necmettin Erbakan adildi-Milli ve Yerli idi de ne oldu- ilk Fırsatta darbe yapıldı.. Sen tek başına iktidar olsan kaç sene idare edebileceksin devleti. 6 ay geçmeden bir e-muhtura yersin.6 ay sonra da siyasi yasak yersin... AKP bir şey yapıyorsa bir bildiğinden yapıyordur. Sizin gibi Kestirip atsa herşeyi-bugünlere biraz zor gelirdik.2018'e kadar en az 10 kere darbe olur-faili meçhul ile Özal gibi olurdu sonu.Denenmedi de değil üstelik.
fetonun ve pkk nın yandaşları sosyal medyayı çok güzel kullanıyorlar öyle organize olmuşlarki işleri güçleri mynetteki devlet millet hükümet yanlısı yorumları şikayet etmek, o yorumlara hakaretlerle cevap vermek. şunu unutuyorlar klavye dışındaki dünyada yaşayanlar sizden daha fazla.
Buraya bazı seküler okuyucular yorum yapmışlar temel beyi destekleyen. Akılları sıra onu övüp muhafazakar oyları bölecekler. Biz muhafazakarlar ahmak değiliz, zannettiğiniz gibi koyun değiliz. Başaramayacaksinız, muhafazakar oyları bölemeyeceksiniz. Ülkemizi vesayet odaklarına tekrar teslim ettiremeyeceksiniz.
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