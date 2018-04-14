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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Erzurum’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 15:59 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu partisinin il kongresine katılmak üzere Erzurum’a geldi.Erzurum havalimanında çok sayıda partili tarafından karşılanan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu uzun bir konvoy ile şehir merkezine hareket etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu partisinin il kongresine katılmak üzere Erzurum’a geldi.
Erzurum havalimanında çok sayıda partili tarafından karşılanan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu uzun bir konvoy ile şehir merkezine hareket etti. Makam otomobilinden halkı selamlayan Genel Başkan Karamollaoğlu şehir turu attı. Cumhuriyet Caddesi üzerinden geçerken davul zurna ve halk oyunları ekibinin gösterisiyle karşılanan Genel Başkan Karamollaoğlu aracından inerek halkı selamladı. Burada İl Başkanı Faik Çalık ile birlikte kısa süreli bar oynayan Karamollaoğlu daha sonra parti il binasına geçerek partililerle bir araya geldi.
Karamollaoğu akşam saatlerinde düzenlenecek il kongresinde partililere hitap edecek.

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