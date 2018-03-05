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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu 'ittifak' şartlarını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2018 11:28 | Son Güncelleme

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı televizyon programında seçim ittifakı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi (SP) lideri Temel Karamollaoğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olduğu programda seçim ittifakı konusunda açıklamalarda bulundu. Farklı bir vizyona sahip olduklarını ifade eden Karamollaoğlu, "Biz ilkeler üzerinde mutabakat sağlayabilirsek ki bu herkesin sağlayabileceği mutabakat, ben iktidar partisinin de bunu sağlayabileceğini düşünüyorum. Başkanlık sisteminin sorgulanabilmesi lazım" dedi.

İTTİFAK ŞARTLARI

İktidar ve muhalefetle dirsek temaslarının devam edeceğini söyleyen Karamollaoğlu, "Biz prensiplerin üzerinde duruyoruz. İttifak olabilir, bütün politikalar değişir, o zaman olur. Ama buna razı olur mu iktidar. Biz bu değişiklik olmadan Türkiye'nin düze çıkabileceğine inanmıyoruz." diye konuştu.

'YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE ÇOK ÖNEMLİ'

Karamollaoğlu, "Adaletin tesisi, hukukun üstün tutulması, insanların haklarını arayabileceği ortamın sağlanması, ekonomide yolsuzluklarla, israfla mücadele çok önemli." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi ittifak duygusal mesaj

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Okuyucu Yorumları 58 yorum
Aranan kan bulundu % 0,07 oy oranı olan Saadet Partisi :)) Parlat bakalım İsmail... Çaresizlikten ne yapacağınız şaşırdınız.. Korkunun ecele faydası yok...
@volki1206 akp sürekli gel beraber ittifak yapalım diyor acaba kim korkuyor
@volki1206 Senin bir halttan anlamadığın belli.en az %60 dediğiniz refarandumu binbir katakulliyle /51 ile zor aldınız.O seçimde hayır bloğunda %49 çıkmasında saadet partisinin rolü çok büyüktür.Eğer muhalefet saadet partisinin kıymetini bilmezse hezimet yaşama olalığı %99'dur.Temel karamollaoğlu gerçekten takdir edilmesi gereken cesaretli bir lider.Eğer onun yerinde şu an oğuzhan asiltürk,fatih erbakan,abdullah gül ya da recai kutan gibi adamlar olsaydı çoktan korkudan partinin anahtarını vermişti.
@volki1206 saddetin bob başkanınna karşı şansı yok. oyumuz bob abşkanına
kesinlikle oyum saadet partisine
saadete ne oluyor %5 bile oyu yokken bu kadar özgüven bu işte bi çapanoglu var
@efe_efem_1976 olmazmı kardeşim Kedi uzanamadığı yere Mındarmış der ya aynen o misal
@efe_efem_1976 1 Haziran seçimleri eksik vekil çıkması bunların yüzünden oldu. 100 oyla 50 oyla vekiller hdpy ve chp ye kaydı. 22 millet vekili eksik aldı ak parti.. kilit adam kilit.
saadet partisiyle ittifak neden önemli? çünkü saadet partisi yolsuzlukla mücadelede hırsızlıkla mücadelede gayrimeşruyla mücadelede terörle mücadelede devlet meselelerinde ÇIKAR gözetmeden çalışmış ve çalışacak olan tek parti... çoğu insan düşünebilir ya saadetin oy oranından ne olur? öyle demeyin akpartiye oy atan seçmenlerin yüzde 90 ı zamanında kime oy atıyordu? onun için saadet partisini diğer anavatan doğru yol merkez parti falan filan gibi kıytırık partilerle bir görmeyin
Bakara suresi 188. ayet rüşvet,kayırma,yolsuzluk yapılmaması ile ilgilidir. Dinci görünüp bunları yapanlar ile gerçek dindarları ayıran en önemli kriterlerden biri de budur. SP şuana kadar ki duruşu ile gerçek dindarlık ve rejimi koruma adına dik durdu. Ancak başkanlık sevdası ile illede ittifak peşinde koşanların Bakara suresi 188. ayet ile olan çelişkisi ortada hatta ispatlıyken bu duruşundan taviz verirse tüm günaha da ortak olmuş olur.Tıpkı oy verenlerin olduğu gibi....
bakara = makara demişti birisi kimdi o
Vay be son seçimde %1 bile oy almayan Saadet Partisi bahçeli'den daha dik durdu vallahi helal olsun... Adamın makam koltuk sevdası yok. Ne diyor Karamollaoğlu : "ittifak diyorlar ama şeker fabrikalarını satıyorlar... Adalet yerlerde Nasıl olacak bu ittifak? Bunları görüp susalım mı?" Tebrikler!
Sayın karamollaoğlu, Saadet partisi bizim babalarımızın partisi Sayın erbakan da hapimizin idolü ama sen ve senin gibi kokuşmuş, çıkarı için HDP yani PKK ile bile ittifak düşünebilen birilerisiniz sayenizde bu millet sakala sakallıya düşman olur, islamyetten uzaklaşır oldu, ALLAH ADINA İNSAN GİBİ İdolümüz HOCAMIZ SAYIN RAHMETLİ ERBAKAN GİBİ HAKKI GÖRÜN HALKI GÖRÜN HALKIN İSTEDİĞİNİİ YAPIN ARTIK HAKLA İTTİFAK OLUNDA SEVGİNİZ ÇOĞALSIN..
arkadaşım yalan söylediğin şuradan belli..sen erbakan in akp ve Tayyip hakkında söylediklerini hiç duydun mu..temel beyin 5 misli sert konuşuyor nev metin erbakan akp hakkında..sacma sapan cümle yazıp boş yorum yapma..
hanımından oy alamayan adama bak ülkeyi yönetmeye entrika üretmeye başlamış senin her yerin ittifak olsa ne yazar 15 bin oyun var onu satacak yer arıyor Zamamnında Erbakan hocayı ne hallere düşürdünüz neden o zaman delikanlılık yapamadınız Çevik Bir erbakana ağıza alınmayacak küfür ederken kafanızı deve kuşu gibi kuma gömen siz değilmydiniz Şimdi Tayyib denen delikanlı devri başladı sizde yalandan sıkmaya başladınız Ey ihtiyar amca sizin devriniz bitti Olmayan oy larında sen ancak evde torunlarınla ittifak yap sana tavsiyem
%2 lik bir oy oranına sahip olan saadet chpkk nın gazına baya bi gelmiş ki kendini partiden sanıyor.bu tipinle şivenle mi ülkeyi yöneticen
Başkanlık sistemi halka soruldu ve geçti. Bunu değiştirmeye hiç bir partinin gücü yetmez siz dalgamı geçiyorsunuz susuyorsak hakkımızıda yedirtmeyiz parlamenter sistemi getirtmeye çalışacağını sanan zavallılar kaç kez sandık gelecek sandık kararını verdi halk başkanlığa geçti fazla uzatmayın şakamı sanıyorsunuz halen kimsiniz ulan siz seçip görevlendirdik bizim çıkarlarımızı savunacaksın uzlaşacaksın yada defolup gideceksin
Temel Karamollaoğlu, iyi yolda, Sevmesem de takdir ettiğim söylemleri var. İcraat ne olacak bakalım.
2x2 heryerde 4 tür okyanusu geçince 5 olmaz bu ülkede var olan sorunarı herkes biliyor ancak sorunları karıştırdıkça karşınıza Tüketen türkiye özlemi içinde olan ipleri dışarda olan bir takım karanlık güçleri herkes görüyor Ancak doğruları sylemek kadar bunlarla mücadele etmek için dik durmayıda bilmek gerek Bu adamlar eğer zamanında dik durup erbakanı yanlız bırakmasalardı bende onların yanında olurdum Yani bir şeyi söylemek değil maharet onu yapma gücünü kendinde bulmaktır 85 yaşındaki adama ülkeyi teslim etmek kişinin kendini inkar etmesidir bu gün dik duran tek lider RTE dir
@mobidik6765 Erbakanın yanında duranların değilde gömlek değiştirip satanların yanında olmuşun bunuda marifet gibi yazıyon
vallahi bu adam hükümetle cumhur ittifakı yaparsa benden evet oyu çıkmaz
Bugün 1170 adalet mensubu yargıcın atanması ve kura çekimi merasimi AKP.genel başkanı Tayyip beyin Cumhurbaşkanı köşkünde) huzurunda yapılıyor, ne alaka,adalet mekanizmasını tören yapacak bağımsız ,siyasetten uzak bir mekanı yokmu, niçin güdümlü işler yapılıyor, yargı bağımsızlığı kalırmı.Kalmadı zaten.AKP. ye oy veren vatandaşta kalmasın,çokta umurumda değil diyor tabiki onların tercihi ,yolsuzluk var diyorsun var bana ne diyor bunlara rağmen yinede oyunu AKP.ye veriyor.Geçmiş olsun..
Buna siyasette zayıf rakibi gündeme getirme denir akp için esas tehdit iyi parti sıralarına dikkat ederseniz bu partinin adını hiç ağızlarına almıyorlar çünkü her yerde bütün TV organlarında bedava reklam yapmak istemiyorlar aynı hatayı Davutoğlu zamanında HDP ve MHP için yapmışlardı bu işler ince işler ama anlayan anladı ne demek istediğimi iyi partiyi asla rakip görmüyor edasindalar ama aslında tek endişeleri onlar ondan sürekli saadet BBP gibi gerçekte zaten hiç tehdit olmayan partilere bedava gündeme getirme çalışması yapıyor akp izlenilen yol akıllıca ben olsam aynısını yapardım.
Saadet partisi milli olan tek parti.
ÜLKEMİZ İÇİN EN İDEAL VE HAYIRLI İTTİFAK; İYİ PARTİ+SAADET+CHP
sp hdp ve chp işbirliğine bu millet gerken cevabı verir merak etmeyin.
sadettin yabana atmayın.kilit konumda.
AK PARTİ nin % 50 diye bir sorunu yok Temel karamollaoglu senide kınıyorum Kimlerle beraber olacaksın bunuda yakında görecegiz. Evet iktidar partisinin dediği yola gelmek zorundasın%1.5 oyun kalmiş
@mirkelam_ozses_1960 ne demek sorunu yok ? neden bahçeli tükürdüğünü yalayıp da tayyibin peşinde kuyruk sallıyor ? çünkü mhp %10u geçemez artık. e mecbur koltuk sevdalısı bahçeli koşa koşa gitti. bu adamın en azından oy kaygısı yok. oy sayısını da küçümsemeyin, muhalefetten önce akpliler bu adamın kapısını çaldı.
yorumlara bakiyorumda akpliler bir kucumseme tepeden bakma havasindalar..yuzde bilmem kacmis şumuş bumuş unutmayin 1 ton sutu yogurt yapmak icin bir yemek kaşigi maya ya ihtiyac vardir..bu ülkede her kesimden oy alabilecek tek gorus milli görüsdur..ne kadar kucumsesenizde bu durumu iyi biliyorsunuz akp liler..ve şunu idda ediyorum bu ulkenin ruh kökünde milli gorus var ve herseyin aslina rucu ettigi gibi bu milletde eninde sonunda milli görüse rucu edecektir
kendini bi şey zanneden zavallı temel yazıklar olsun sana inşallah darmadağın olur siyaset sahnesinden tez zamanda silinir gidersin.
"Her puştluğu yapın " sadet partilileri ekranlara çıkarın ak partiye 1 puan zarar verebilirsek kârdır komisyonu iş başı yapmış her koldan çalışıyor yetmez karamollaoğlunu dün katliamla suçlayanlar yarın muhafazakarların tek alternatifi ilan eder yağlar yıkarlar hatta saz bile çaldırırlar Puştluk kolay değil
Yazıklar olsun erbakan hocamın kemikleri sızlıyor saadet partisini ne durumlara getirdiler karamola sola kaydırdı tekeri
karamolla kıvırtma eninde sonunda gireceksin o ittifaka.
Dinozorlar hani bitmişti? Türkiye düzlüğe çıkar mışşşş Türkiyeye diz çöktürmek isteyenler sizlersiniz yahu...
Müslüman adam , hırsızlarla,yolsuzlarla , terör örgütleriyle iş tutup ülkesini terör yuvası sınırları yol geçen hanı yapanlarla birlik olmaz.
AKEPENİN DERDİ APTULLAH GÜL SAADETTEN ADAY OLACAK DİYE BIZIK BIZIK ÖTÜYOR .AMA KORKUNUN ECELE FAYDASIYOK .
ABD ve İsrail Siyasetine hizmetin Temel adamı Temel.. % 1-2 lerde gezinen oyunla kime yanaşırsan yanaş ta onu ihya et.. Adam yerine konulunca kendisini bir nimet sanmaya başladı.. CHP nin ve HDP nin hoşuna giden şeyler heyecan vericidir ama sonuç verici değildir..Bak onlara 60 yıldan beri yerlerde sürünüyorlar. Senden yol arkadaşı olmaz, müttefik olmaz, adamı yol ortasında satarsın..Önce bir rengini ve tarafını belli et, sonra seni muhatap alalım..
saadet tüm dengeleri değiştirecek ha. kim kaparsa ittifaka şanslı :)yüzde1 garanti.yav bırakın kapatın partiyide boş işler yerine başka bir uğraş bulun millete faydanız olsun
AKP ABD VE AB ISRAILE KARSI DIK DURMUS DIYORLAR AGLASAMMI GULSEMMI HALINIZE
OY ORANI YÜZDE BİR BİLE OLMAYAN BU ADAMA NEDEN 4 ELLE SARILIR İKTİDAR?KORKUYORLAR MI?KORKUNUN ECELE FAYDASI OLSAYDI ......
sp ,kimsiniz siz ya,sizinle bırakın ittifakı,konuşmaya tenezzül eden ahmaktır.Kendilerine hayrı olmayan insanlar topluluğu.
SON GÜNLERDEKİ AÇIKLAMALARI İLE SAYIN KARAMOLLAOĞLU TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE TOPLADI TÜRKİYEDE.RAHMETLİ ERBAKANIN KÖKLÜ STRATEJİLERİNE BAĞLI KALIRSA TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR UMUT OLACAK BU BAŞKAN.TÜRKİYEDE ŞU AN BULANIK BİR HAVA VAR. SİYASETTE GÜVEN KAYBI BAŞLADI.ERBAKANIN D-8 PROJESİ TÜM MÜSLÜMANALAR BÜYÜK GELECEK VAADEDİYORDU. ÜLKENİN ÜZERİNDENKİ YAHUDİ ZULMÜ KALKMADIKÇA KİMSE KENDİNİ SAĞLAMDA GÖRMEMELİDİR.BAKINIZ 15 TEMMUZ GECESİ BİR VALİ BÜYÜK ŞEHİRDE 8 BİN KİŞİYİ ÖLDÜRTMEK İÇİN EMİR VERİYORSA VE HALENDE GÖREVİNİN BAŞINDA İSE BU İŞTE BİR OYUN VAR DEMEKTİR.ABD BÖLGEDEN ÇIKMADAN BİZDE ÇIKMAMALIYI
helal sana baskan. % 07 oyla sizde kendinizi nimetten saydınız ya helal size :)
hani ititfak mitifak yok diyordunuz..... yahu bu siyasilerden korkulur.
AKP ABD YE İSRAİLE DİK DURDU DİYEN ZAVALLI AHMAKLAR GERÇEKTEN ACINACAK HALDESİNİZ...BAŞINIZI GÖMMÜŞSÜNÜZ KUMA AMA KIÇINIZ AÇIKTA. APTAL SÜRÜLER. AKP ABD YE DİK DURSAYDI EN BAŞTA İNCİRLİĞİ KAPATIRDI EMBESİLLER..:))
fasülye
Bu adam fenomen oldu. saydığı şartlarda AKP ile asla olmaz demektir. Ama en sonunda AKP ile işbirliği yapacak bu adam güvenmeyin.
Belli şer odakları TEMEL beyi şişirtiyor ve Erbakanın kemiklerini dıxlatıyor. Bilmeyende zannedeçek SP nin %50 oyu var. Şu an SP. nin oyu %1 bile değil. Böyle giderse ve SP , chp+hdp yani pkk+İP yani Fetö ile ittifak yaparsa gelecek seçimlerde SP ye sadece milletvekili adaylsrı oy verir eşleri bile bu hsinliği görünce oy vermeyecektir.
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