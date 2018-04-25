IHAAW140821-SIY/25-04-2018

- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmek üzere Ayazağa Kasrı’na geldi. Gül’ün Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağının bu görüşmenin ardından netleşmesi bekleniyor.

25.04.2018 14:08:21 TSI

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