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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2018 14:26 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Erzurum il Kongresi'nde ilginç açıklamalarda bulundu. Ülkenin bir numaralı meselesinin adaletsizlik olduğunu savunan Karamollaoğlu, AK Parti ile ilgili olarak da gündemi sarsacak sözler sarf etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Mübarek Miraç Kandilini idrak ettiğimiz gece Suriye’nin belli bölgelerini Amerika, İngiliz ve Fransızlar tarafından bombalanarak birçok insan gözlerini açamadan veda etti. Her ne hikmetse emperyalistler dünyaya zulmü getirirken kendi memleketlerinde barış türküsü söyleyenler Müslümanların saldıracakları zaman mutlaka Müslümanların kıymetli olan bir günü seçiyorlar. Irak’a da Ramazan’da girdiler, başkanı Saddam’ı Ramazan’da idam ettiler” dedi.

Erzurum İl Müftülüğü Konferans salonunda düzenlenen Saadet Partisi Erzurum 6’ncı Olağan İl Kongresine katılan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu büyük bir coşku ile karşılandı. Siyasetten ekonomiye, terörden savaşa kadar her şeye değinen Karamollaoğlu emperyalist güçleri ve iktidar partisini eleştirdi. Son 3 ay içinde yapılan ithalatın önceki yılın iki misline yaklaştığını iddia eden Karamollaoğlu, sanayide de bazı desteklerin yapıldığını ama kime verildiğini ve paraların nereye gittiğini kimsenin bilmediğini savundu.

‘DELİ MİSİN’ DİYORLAR, EH BİRAZCIK DELİLİK VAR’

İktidara geldiklerinde yapacakları işleri sıralayan Karamollaoğlu, “Biz iktidara geldiğimizde Türkiye’de yapılan bütün yatırımları durduracağız. Niye, çünkü üretime dayalı yatırım yok. Köprüleri, yolları, binaları, stadyumları hepsini… ‘Deli misin’ diyorlar. Eh birazcık delilik var. Akıllılar hep sınıfta kaldı. Niye bunları söylüyorum çünkü bizim atacağımız adımları söylediğimiz zaman bunlar ‘yav sen delisin’ diyorlar. Biz de diyoruz ki bu gün ülkemizin içine sürüklendiği problemlerden ancak biraz deli olan insanlar kurtarır. Ama zır deli değil, işinin delisi, mesleğinin delisiyiz” diye konuştu.

“AK PARTİ’NİN YÜZDE 75’İ HAPSE GİRER”

Bugün ülkenin bir numaralı meselesinin adaletsizlik olduğunu savunan Karamollaoğlu, adaletsizliğin Türkiye’nin her yerinde kol gezdiğini ileri sürdü. Yüz binlerce insanın Olağan Üstü Hal’den (OHAL) etkilendiğini aktaran Karamollaoğlu şunları söyledi:

“Şu anda bizim bir numaralı meselemizin ne yazık ki adalet mefhumunun tamamen yozlaştırılmış olması, ortadan kalkması. Biz terörü bir numaraya alıyorduk. Terör her zaman önemlidir çünkü terörde silahlar konuşur, insanlar konuşamaz. Terör şu an biraz dar bölgeye sıkıştırılmış durumda. Ama adaletsizlik Türkiye’mizin her yerinde kol geziyor. 16-17 sene önce seçimlere giderken Cumhurbaşkanın internette dolaşan videosu var. Olağanüstü halden şikâyet ediyor. ‘Böyle bir ülkede adalet olmaz, zulüm olur’ diyor. Hikmeti ilahi 15 sene sonra aynı kendisi ‘Olağan üstü halden vazgeçemeyiz’ diyor. Niye? Bir ihtilal denemesi oldu. O ihtilali kim denedi. Senin getirdiğin insanlar. ‘Ne istediler de vermedik’ diyecek kadar ileriye gittin. Olağan üstü hal döneminde iktidarın kafası karışır çünkü adalet mekanizması çalışmadığı için her türlü iftira yaşanır. Yüz binlerce insan olağan üstü halden etkilendi. Biz ömrümüz boyunca hiç FETÖ’cü olmadık. Makam mevki sahibi olmak isteyen halkı onlara siz yönlendirdiniz. Ben eğer bugün başkalarına uyguladıkları kıstasları AK Partili üyelere uygulasalar bunların yüzde 60 hapse girer diyordum. Meğer az diyormuşum. Şimdi onu değiştirdim 60 yetmez en az yüzde 75’i girer diyorum. Biz şuna da inanıyoruz. O kapıdan geçen herkes suçlu değildir. Siz adamlara ‘iftiracı olan kurtulun’ derseniz itirafçı hakikaten bu grubun içindeyse 3 tane kendisinden 3 tanede dışarıdan adam veriyor. Niye çünkü öç alıyor, kafalar karışsın diye. Serbest kalıyor ama bir kişiye karşı 6 tane insan suçlu muamelesi görüyor. Mecbursunuz adaleti yeniden rayına oturtmaya. Onun için biz hâkimlere de sesleniyoruz. Korku ve endişe içinde olduğunuzu biliyorum. Ama mertlik gösterip, sıkıntıyı sırtlanmaz, göze almazsanız yarın çok daha büyük belalara muhatap olursunuz. Zalim sıfatına girersiniz. Bunu unutma diyoruz ama zaman gösterecek. Öyle inanıyorum ki ben bir gün gelecek burada bir isyan başlayacak. ‘Olmaz’ diyecekler, ‘Artık biz bu zulümden vazgeçtik’ diyecekler mecburen. O zaman tablo değişecek o zaman gerçekler inşallah açığa çıkacak. Adalet olmadan bir ülkede huzur ve barış olmaz.”

‘SURİYE’YE SALDIRIRKEN MİRAÇ GECESİNİ SEÇTİLER’

Geçmişte beraber oldukları arkadaşlarının şaşkına döndüğünü ve zulmü alkışlayıp, zalime destek verdiğini sözlerine ekleyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

“Mübarek Miraç Kandilini idrak ettiğimiz gece Suriye’nin belli bölgelerini Amerika, İngiliz ve Fransızlar tarafından bombalanarak birçok insan gözlerini açamadan veda etti. Her ne hikmetse emperyalistler dünyaya zulmü getirirken kendi memleketlerinde barış türküsü söyleyenler Müslümanların saldıracakları zaman mutlaka Müslümanların kıymetli olan bir günü seçiyorlar. Irak’a da Ramazan’da girdiler, başkanı Saddam’ı Ramazan’da idam ettiler. Suriye’ye saldırırken de Miraç Gecesini seçtiler. Onlara destek verenler cezasını mutlaka bir gün bulacak. Biz alkışlamayız ve destek vermeyiz. Ama ne yazık ki son zamanlarda ülkemiz garp politikalarla yönetiliyor. Geçmişte beraber olduğumuz arkadaşlar şaşkına dönmüşler. Zulmü nasıl alkışlar, nasıl destek verirsiniz. Katledilen, yok edilen, zulme uğrayanlar sadece masumlar ve Müslümanlar.”

Karamollaoğlu, sürekli kendilerine ittifak konusunun sorulduğunu hatırlatarak, kendilerinin ilk ittifak kuracağı kesimin gençler, çiftçi ve besici olacağını söyledi. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
KİRALIK AKIL KONUŞMAYA BAŞLADI SENİN ORTAKLIK KURMAYA ÇALIŞTIĞIN TAM DA UŞAKLIK DA MANDACILIK DA SINIR TANIMAYAN GÜÇ SANA NE VAAT ETTİ HİÇ BİR ETKİN YOKKEN KONUŞMAYA TOPLUMDA KENDİNİ DEĞERLİ KABUL GÖRMÜŞ OLARAK KİRALIK KONUŞMAYA BAŞLATIN
@eylence_2006 kiralık akıl diyorsunda,adamın konuşmalarında hiç yalan varmı.akşama kadar her kanalda sizinkiler var.1 tane doğru konuştukları varmı.şunu yaptık bunu yaptık.hiç sattıklarını,peşkeş çektiklerini söylemiyorlar.yaptıklarıda zaten paran varsa yararlanırsın.
kiralık akıl diyorsunda,adamın konuşmalarında hiç yalan varmı.akşama kadar her kanalda sizinkiler var.1 tane doğru konuştukları varmı.şunu yaptık bunu yaptık.hiç sattıklarını,peşkeş çektiklerini söylemiyorlar.yaptıklarıda zaten paran varsa yararlanırsın.
SENİ SEVMEM AMA ÇOK GÜZEL KONUŞMUŞSUN TEBRİK EDERİM.
yani umudumuz karamollaoğlu diyorsunuz ne oldu ekmeleddin harcandı gittiimi
Valla Temel Bey'in bu sözüne çapka çıkarılır. Çok doğru söylemiş
HER CÜMLESİNİ ONAYLIYORUM
İNŞALLAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.................
İlk manşetiniz İyi parti ikincisi saadet çok komiksiniz. Sıfır partilere oynamayın. Bari Chp ye gaz verin .
zaten biliyoruzda sen bunları akkoyunlara anlat be temel dede
Yüzde 99 daha doğru
ağzına, yüreğine sağlık Temel bey..
Bu aralar nedense iktidara gelemeyecek isimler kendileri bile bildiği halde vaadlerini uçuruyorlar.. bırakın onlarıda biraz ortak kararlar alın yoksa bu ülke ne akparti ne CHP nede mhp kurtarabilir..
AKP li olarak Temel bey takdir ediyorum oyum SAADET Partiye Temel başkana
Adaletsizlik varmı var nedenmi beni suçlayan adalet adalet değildir mantığından çıkın biz Allahtan korkarız herkes hesap verecek 1 oyum var onuda zamanı gelince düşünüp vereceğim sadece TÜRKIYE icin
son zamanlarda bu ittifak meselesi çıktığı zamandan beri saddet partisi böyle çıkışlar yapıyor bu zamana kadar nerelerdi şimdi sesleri çıkmaya başladı diğer partiler iktidarla uğraşacağına vatandaş için yeni çözümler getireceğine konuşmaları hep iktidar üzerine bence yanlış yapiyorlar
Size oy vermezsemde soylediklerinize katılıyorum inşalah bu ülke ve tüm muslumanlar bu zulumden kurtulurlar kiralık akıl şuan iktidarda olanlar kardeşim esat oldu çocuk katili esat esat aynı esat
bir kez daha söylüyorum. bağımsız tarafsız bir medya olsun. tüm siyasi partilere eşit süre eşit sayfa ayrılsın akp % 20 yi geçerse adam değilim. chp yi dsp bitirdi.(içerden vurdu) akp yide saadet bitirecek. bunu bildiği içğn hükümet saadete iyi partiye h süre verilmiyor chp ye sadece 2 dakika. akp ye ise g0nde 20 saat .sursalar haber diye yayınlıyolar yazıyolar manşet atıyolar.
Ne kadar doğru söylemiş
%100 Doğru bir tespit.. 2019 da Seçimleri AKP kaybettiğinde Bağımsız Yargı yeniden inşaa olacak ve AKP lileri sıkıntılı bir süreç bekliyor olacak.
bir ülke sizin gibi neydüğü bilinmeyenler olduğunuz için akp kuruldu temel efendi...
adama demezlermi madimaktaki yangına müdahale etmeyip 30 aydının yakılarak öldüren bir sivas Belediye baskani mi bunları söylüyor utanmadan sıkılmadan, sahi sen niye hâlâ ceza almadın
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