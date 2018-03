Saadet Partisi Genel Sekreteri Çetinkaya:

Saadet Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya, "Erbakan Hoca milli görüş, adil düzen, herkese refah, İslam birliği, İslam ve ilim, havuz sistemi gibi kavramlar oluşturdu. Bunların içleri boş değil. Bunların her biri devlet politikası ve her biri bu ülkeyi ve dünyayı kurtaracak olan birer formül içeriyor." dedi.

"Erbakan Haftası" etkinlikleri kapsamında Anadolu Gençlik Derneği Bursa Şubesince Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu Dede Efendi Salonu'nda "Erbakan'ın Devlet Adamlığı ve Liderliği" başlıklı konferans düzenlendi.

Konferansta konuşan Çetinkaya, gençlere Selahaddin Eyyubi, Nureddin Zengi ve Necmettin Erbakan gibi büyüklerin hayatlarını okumalarını tavsiye etti.

Erbakan'ın çığır açan büyük bir lider olduğunu belirten Çetinkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlim adamı, fikir adamı, devlet adamı, siyaset adamı olarak çığır açmak ve özellikle bir lider olarak çığır açmak; bunları hepsi Erbakan Hoca'da mevcuttu. Liderlerin özellikleri vardır. Liderler yaşadıkları dönemde çığır açarlar yani birtakım kavramlar oluştururlar. Kavram oluşturmak liderlere has bir özelliktir, onların özelliklerindendir. Erbakan Hoca milli görüş, adil düzen, herkese refah, İslam birliği, İslam ve ilim, havuz sistemi gibi kavramlar oluşturdu. Bunların içleri boş değil. Bunların her biri devlet politikası ve her biri bu ülkeyi ve dünyayı kurtaracak olan birer formül içeriyor."