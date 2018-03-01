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Saadet Partisi Genel Sekreteri Çetinkaya:

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2018 02:51 | Son Güncelleme

"Erbakan Hoca milli görüş, adil düzen, herkese refah, İslam birliği, İslam ve ilim, havuz sistemi gibi kavramlar oluşturdu. Bunların içleri boş değil. Bunların her biri devlet politikası ve her biri bu ülkeyi ve dünyayı kurtaracak olan birer formül içeriyor"

Saadet Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya, "Erbakan Hoca milli görüş, adil düzen, herkese refah, İslam birliği, İslam ve ilim, havuz sistemi gibi kavramlar oluşturdu. Bunların içleri boş değil. Bunların her biri devlet politikası ve her biri bu ülkeyi ve dünyayı kurtaracak olan birer formül içeriyor." dedi.

"Erbakan Haftası" etkinlikleri kapsamında Anadolu Gençlik Derneği Bursa Şubesince Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu Dede Efendi Salonu'nda "Erbakan'ın Devlet Adamlığı ve Liderliği" başlıklı konferans düzenlendi.

Konferansta konuşan Çetinkaya, gençlere Selahaddin Eyyubi, Nureddin Zengi ve Necmettin Erbakan gibi büyüklerin hayatlarını okumalarını tavsiye etti.

Erbakan'ın çığır açan büyük bir lider olduğunu belirten Çetinkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlim adamı, fikir adamı, devlet adamı, siyaset adamı olarak çığır açmak ve özellikle bir lider olarak çığır açmak; bunları hepsi Erbakan Hoca'da mevcuttu. Liderlerin özellikleri vardır. Liderler yaşadıkları dönemde çığır açarlar yani birtakım kavramlar oluştururlar. Kavram oluşturmak liderlere has bir özelliktir, onların özelliklerindendir. Erbakan Hoca milli görüş, adil düzen, herkese refah, İslam birliği, İslam ve ilim, havuz sistemi gibi kavramlar oluşturdu. Bunların içleri boş değil. Bunların her biri devlet politikası ve her biri bu ülkeyi ve dünyayı kurtaracak olan birer formül içeriyor."

Çetinkaya, Necmettin Erbakan'ın sağcı-solcu tarifini değiştirdiğini dile getirdi.

Bu iki kavramın ülkede büyük kavga ve çatışmalara neden olduğunu hatırlatan Çetinkaya, "Kim sağcı kim solcu? Sağcı kim Müslüman, solcu kim dinsiz. Öyle bir şey yok. Bundan dolayı kardeş kardeşi öldürdü." ifadelerini kullandı.

Erbakan'ın siyaseti tanzim ettiğini söyleyen Çetinkaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya literatüründe kendisini solcu olarak tanıtan kimselerin sosyalizm ve komünizmi ortaya koyma ve onu hayat düzeni olarak uygulama isteği vardı. Sağcı, liberal ekonomiyi savunan kapitalist görüştür. Peki biz sağcı isek kapitalist miyiz veya liberal miyiz? Hocam diyor 'Milli görüş var, bir de diğerleri var.' Kimdir diğerleri; kapitalizm siyonizmin alt çenesi, komünizm ise siyonizmin üst çenesi."

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Bursa Erbakan Haftası Necmettin Erbakan Saadet Partisi Tacettin Çetinkaya

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