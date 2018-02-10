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Saadet Partisi Hacılar Teşkilatı büyüdü

POLİTİKA HABERLERİ | 10.02.2018 16:17 | Son Güncelleme

Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan, Hacılar Teşkilatının, diğer partilerden gelenlerin katılımlarıyla büyüdüğünü söyledi.İl Başkanlığında yapılan basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Mahmut Arıkan, yakın zamanda açılan Hacılar Teşkilatının, diğer partilerden gelenler ve yeni üyelerle sayıca büyüdüğünü ifade etti.

Saadet Partisi Hacılar Teşkilatı büyüdü

Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan, Hacılar Teşkilatının, diğer partilerden gelenlerin katılımlarıyla büyüdüğünü söyledi.

İl Başkanlığında yapılan basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Mahmut Arıkan, yakın zamanda açılan Hacılar Teşkilatının, diğer partilerden gelenler ve yeni üyelerle sayıca büyüdüğünü ifade etti. Gerek Kayseri’de gerekse Türkiye’nin diğer illerindeki yeni yapılanmalarda vatandaşın Saadet Partisi’ne teveccüh gösterdiğini belirten Arıkan, “Bugün Türkiye’deki gerçek heyecanın adresi Saadet Partisi” dedi.

“Haklı çıktığımıza üzülüyoruz”
Güncel değerlendirmelerde de bulunan Arıkan, Suriye’de yaşananlar konusunda yıllar önce Saadet Partisi olarak değerlendirmelerde bulunduklarını dile getirdi. Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye, Cumhuriyetin ilanından bu yana en badireli günlerini yaşıyor. Gerek 15 Temmuz darbe süreci, gerekse akabinde Suriye’de çok basit hatalarla bu noktaya getirilen sorunların Türkiye’ye nasıl bir yansıması olacağını merakla bekliyoruz. Türkiye kamuoyu bunu bir sürpriz olarak algılıyor. Suriye’de olan biten hadiseleri sanki tahmin edilmeyen bir hadise imiş gibi algılıyor. Ama Saadet Partisi bu adım adım yaklaşan tehlikeyi 2011 yılından bu yana birçok platformda değerlendirmiştir. Bir siyasi parti haklı çıktığına sevinir mi, biz haklı çıktığımıza maalesef üzülüyoruz.”

“İktidar olmanın şart yüzde 50+1 ise yüzde 10 barajı neden var?”
Saadet Partisi olarak bundan sonraki süreçte merkez ve yerel teşkilatlarda tüm siyasi partileri ziyaret edeceklerini söyleyen Arıkan yüzde 10 barajının altında kalan partilerin Hazine Yardımı’ndan faydalanamaması ile ilgili olarak, “17 yıllık bir siyasi parti olan Saadet Partisi, 17 yıl boyunca Hazine’den bir tek lira para almamasına rağmen varlığını en güzel şekilde devam ettirebilmiş bir siyasi teşkilattır. Nisan ayında yapılan referandum ile Türkiye’de iktidar olmanın yolu yüzde 50+1 olarak belirlenmiş oldu. İktidar olmanın şartının yüzde 50+1 olduğu bir dönemde yüzde 10 barajına neden ihtiyaç duyuluyor, bunu anlamakta hakikaten zorluk çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Arıkan, basın açıklamasının ardından, Hacılar Teşkilatına yeni katılan üyelere rozet takdiminde bulundu. Basın açıklaması hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

Saadet Partisi Hacılar Teşkilatı büyüdü

Saadet Partisi Hacılar Teşkilatı büyüdü

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