Saadet Partisi İl Başkanı Faik Çalık’ın Ak Parti ve MHP ziyareti

Saadet Partisi İl Başkanı Faik Çalık, AK Parti İl Başkanı M.Emin Öz ve MHP İl Başkanı Naim Karataş’ı ziyaret ederek partisinin uyum yasaları konusundaki görüşlerini anlattı.

Saadet Partisi İl başkanı ve beraberindeki heyet önce Ak Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. İl başkanı M.Emin Öz ile yaklaşık bir saat görüşen Çalık Partisinin uyum yasaları ile ilgili hazırladığı ‘’Adil Seçim Adil Sistem’’ kitapçığını M.Emin Öz’e takdim etti.

Seçim Sistemi ve ülke meselelerinin de görüşüldüğü toplantıdan sonra Saadet Partisi Heyeti MHP İl Başkanlığını ziyaret etti. MHP İl Başkanı Naim Karataş ve İl Yöneticilerinin Hazır bulunduğu toplantı samimi bir havada gerçekleşti. MHP İl Başkanı Naim Karataş’a ‘’Adil Seçim Adil Sistem’’ kitapçığını takdim eden Saadet İl Başkanı Çalık, toplantı sonrası ziyaretlerle ilgili açıklamada bulundu.

Ak Parti ve MHP İl Başkanlarına ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederek siyasi partilerin fikir alış verişi yapmaları ve bir araya gelmelerinin ülkemiz ve şehrimiz için faydalı olacağını belirtti.

Uyum yasaları ile ilgili hazırladıkları Kitapçığı İl başkanlarına takdim ettiklerini önümüzdeki günlerde sivil toplum ve siyasi parti ziyaretlerini devam ettireceklerini söyledi.

İl Başkanı Çalık, ayrıca seçim kanunları ve Siyasi Partiler Kanunu’na dair teklifler hakkında 16 Nisan Referandumu ile birlikte Parlamenter Sistemden Cumhurbaşkanlığı (Başkanlık) Sistemine geçildiğini belirterek, “Bu değişiklik, ülke idaresini şekillendiren bütün yasalarda gerekli düzenlemeleri ve değişiklikleri zorunlu kılmıştır. Kamuoyunca uyum yasaları diye adlandırılan bu düzenlemelerin en önemlileri hiç şüphesiz seçim kanunları ve siyasi partiler kanununda yapılacak değişikliklerdir. Uyum yasaları yapılırken adalet ve kaliteli bir yönetim şekli ön şart olarak benimsenmeli ve sistemin bu yönlerini muhafaza edecek mekanizmalar geliştirilmelidir. Ayrıca yapılan anayasa değişikliği ve ona bağlı düzenlemelerin sürdürülebilir olması ve kaliteli bir yönetim şeklini teşekkül ettirebilmesi için siyasi partilerin, düşünce kuruluşlarının, sivil toplumun, akademisyenlerin, kısacası toplumda düşünce üreten her kesimin söz konusu sürece katılımları temin edilmelidir. Saadet Partisi olarak, ülkenin yönetimini şekillendiren ve dolayısıyla toplumsal barışı ve huzuru esas itibariyle ilgilendiren seçim kanunları ve siyasi partiler kanunlarındaki değişiklikleri çok önemsiyoruz” dedi.

Hazırlanan seçim kanunları ve siyasi partiler kanununa dair teklif de; yüzde 10 barajı tamamen kaldırılması, hazine yardımı bütün partilere ve hakça yapılması , partiler arası işbirliği imkanı oluşturulması, basın yayın kuruluşlarının tarafsızlığının temin edilmesi, cumhurbaşkanı adayı göstermek için gerekli 100 bin imza şeffaf ve kolay olması konularından oluştuğunu dile getiren Çalık, “Bu meyanda uyum yasaları çerçevesinde yapılacak düzenlemelerle ilgili olarak konunun uzmanlarıyla birlikte onlarca çalışma incelenmiş ve bunlardan istifade ile genel yaklaşımlar olarak tekliflerimiz belirlenmiştir. Bu çalışma ile tekliflerimizi siyasi partilerimizle ve toplumla paylaşıyoruz” dedi.