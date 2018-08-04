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Saadet Partisi İl Başkanları toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.08.2018 14:23 | Son Güncelleme

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu: -"(ABD'nin iki bakana yaptırım kararı) Böyle bir konuda elbette hükümetin yanında oluruz. Sonuna kadar da yanındayız ama hiçbir taviz verilmemeli"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Rahip Brunson olayı ve ABD'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım kararına ilişkin, "Böyle bir konuda elbette hükümetin yanında oluruz. Sonuna kadar da yanındayız ama hiçbir taviz verilmemeli." dedi.

Karamollaoğlu, Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi'nde düzenlenen partisinin il başkanları ve il müfettişleri toplantısında yaptığı konuşmada, hükümetin ekonomi ve dış politikasını eleştirdi.

Rahip Brunson olayına değinen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Hükümetin sonuna kadar arkasındayız. Bu adam Türkiye'de yargılanmalı ama şeffaf bir tarzda yargılanlamalı. Deliller ortaya konmalı. Mahkum ediliyorsa edilmeli, edilmiyorsa, bilmediğimiz bir şeyler varsa veya hükümet bunu sırf Amerika'ya karşı bir politik araç gibi kullanıyorsa onu bilmem. Ama genel kanaat şu; Türkiye'deki kalkışma hareketinin-hani bunların imamları var, onlardan bir tanesi ortalıkta Adil Öksüz- herhalde tepesinde bulunan bu Brunson denilen adamdı. Biz böyle bir konuda elbette hükümetin yanında oluruz. Sonuna kadar da yanındayız ama hiçbir taviz verilmemeli. Çünkü tavizlerin etkisi olmaz, dünya yeniden yapılanıyor."

Karamollaoğlu, Türkiye'nin en önemli meselesinin kutuplaşma olduğunu savundu.

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Anahtar Kelimeler:
genel başkan Saadet Partisi temel karamollaoğlu

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