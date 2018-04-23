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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 21:29 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve çarşamba günü Abdullah Gül ile görüşecek.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecek

Saadet Partisi Basın Müşavirliği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yarınki programına ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamaya göre; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yarın saat 10.30'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın haberine göre, Karamollaoğlu, salı günü Meral Akşener ile görüştükten sonra çarşamba günü de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşecek.

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Saadet Partisi Abdullah Gül 24 haziran erken seçim seçim 2018

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