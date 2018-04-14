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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan AK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumu

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 15:10 | Son Güncelleme

ABD'nin Suriye operasyonuna ilişkin hükümet cephesinden yapılan açıklamaları değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu "Biz hükümetten ABD şakşakçılığı değil, İslam dünyasına öncülük edecek şahsiyetli bir duruş bekliyoruz." dedi.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan AK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD’nin Suriye’ye yönelik operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. “İslam dünyası için mukaddes sayılan gecelerden Miraç Kandili'nde gerçekleştirilen bu saldırı, sadece Suriye'yi değil, bütün müslümanları hedef almıştır.” diyen Karamollaoğlu, Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan “Saldırıyı memnuniyetle karşılıyoruz” açıklaması için de "Müslümanların yüreğini sızlatmıştır" dedi.

“HÜKÜMETTEN ABD ŞAKŞAKÇILIĞI DEĞİL ŞAHSİYETLİ DURUŞ BEKLİYORUZ”

Temel Karamollaoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şüphesiz ki bu durum İslam dünyasına duyulan kin ve nefretin göstergesi olduğu kadar, hedefin sadece Suriye'nin bir parçası değil, Afganistan'dan Yemen‘e bütün İslam dünyası olduğunun en büyük göstergesidir. Sebebi ne olursa olsun bu tür emperyalist müdahaleler coğrafyamıza kan ve gözyaşı getirmekten başka bir işe yaramayacaktır. Şüphe yok ki coğrafyamızda yaşanan bu tür saldırıların tamamı, İsrail'in işine yaramakta ve Büyük İsrail hedefine hizmet etmektedir. Bu gerçekler ortadayken bütün İslam alemini ve aziz milletimizi üzen bir gelişme de Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama olmuştur: ‘Saldırıyı memnuniyetle karşılıyoruz.’ ifadesi müslümanların yüreğini sızlatmıştır. Bugün yaşadığımız küresel kuşatmaya ancak küresel bir direniş ve İslam ülkelerinin birliği ile karşılık verilebilir. Bu noktada en büyük görev ve sorumluluk da yine İİT dönem başkanı olarak Türkiye'ye düşmektedir. Biz hükümetten ABD şakşakçılığı değil, İslam dünyasına öncülük edecek şahsiyetli bir duruş bekliyoruz."

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