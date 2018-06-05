Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Erbakan paylaşımı: Kemikleri sızliyeah

Saadet Partisi lideri ve partinin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından, Saadet Partisi eski lideri Necmettin Erbakan'ın bir videosunu paylaştı.

'ERBAKAN HOCANIN KEMİKLERİ SIZLİYEAH'



Saadet Partisi'nin CHP ile ittifakına ilişkin iktidar kanadından gelen 'Erbakan Hoca’nın kemikleri sızlıyor' eleştirilerine göndermede bulunan Karamollaoğlu, Erbakan'ın CHP ve DSP ile koalisyona ilişkin sözlerini içeren videoyu, 'Erbakan Hocanın kemikleri sızliyeah!' ifadesiyle paylaştı. Erbakan Meclis'teki konuşmasında, 'Bütün partilere kollarımızı açtık, gene açıyoruz. Bugün biz DSP, CHP ile beraberce koalisyon kurarız. Bu millete yine hizmetimizi yaparız.' ifadelerini kullanıyor.

SP lideri, söz konusu videoya 'Merhum Hocamız, Necmettin Erbakan'ın 06.07.1996 tarihli TBMM Konuşması.' notunu düştü.

'KÜRTAJ DEDE' GÖNDERMESİ



Karamollaoğlu, paylaşımındaki 'Erbakan Hocanın kemikleri sızliyeah!' ifadeleri ile son haftaların fenomen ismi haline gelen Süleyman Çakır isimli vatandaşa gönderme yaptı. 'Kürtaj dede' lakabı ile anılan Çakır, bir sokak röportajındaki sözleri ile çok konuşulmuştu.





