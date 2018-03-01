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Saadet Partisi liderinden olay iddia! Kadınların başörtüleri zorla çıkartıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2018 09:32 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, FETÖ sanığı kadınların başörtülerinin zorla çıkartıldığı iddiasını gündeme taşıdı ve “28 Şubat’ta içeri alınanlara böyle bir şey yapılmamıştı" dedi. "Bizim sözlerimiz her zaman hükümete uyarı mahiyetindedir" ifadesini kullanan Karamollaoğlu, konuyu sonuna kadar takip edeceklerini bildirdi.

Saadet Partisi liderinden olay iddia! Kadınların başörtüleri zorla çıkartıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dün partisinin genel merkezindeki basın toplantısında bir iddiayı gündeme getirdi. Mersin'de yaşandığı belirtilen olayla ilgili Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"FETÖ şüphelisi olarak gözaltına alınan hanımların başörtülerinin zorla alındığı, başlarının zorla açtırıldığı iddia ediliyor. 28 Şubat’ta içeri alınanlara böyle bir şey yapılmamıştı. Üniversitelerde yapıldı ancak bu kadar ileriye gidilmedi.

Sadece ibadet etmek istediklerinde kendilerine verildiği belirtiliyor. Nezarethane 24 saat gözetim altında. Erkek güvenlik görevlileri tarafından takip ediliyor. Başka iddialar da var ama şimdilik çok fazla detaya inmek istemiyorum. Bu iddialar doğru mu? Zorla başörtüsü çıkarma sadece Mersin’deki gözaltılara ait bir uygulama mı, yoksa Türkiye genelinde yaygın bir durum mu? Güvenlik gerekçesi ile alındığı söyleniyorsa etek, pantolon, gömlek, tişört değil de sadece başörtüsü mü güvenlik açısından tehlike oluşturuyor? Bizim sözlerimiz her zaman hükümete uyarı mahiyetindedir. Bir gerçeği gün yüzüne çıkarmak için söylüyorum. Eğer bize yanlış bilgi ulaştıysa hükümetin bir an önce buna ilişkin inceleme başlatmasını istiyoruz. Sonuna kadar konunun takipçisi olacağız."

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"KİMSE KİMSEYİ KANDIRMASIN"

Milli Gazete'de yer alan habere göre Karamollaoğlu, '28 Şubat’la hesaplaşıyoruz' diyenlerin 'Necmettin Erbakan’ın yolundan gidiyoruz' diyerek kimseyi kandırmayacağını ifade etti ve şunları kaydetti:

“Kimse kimseyi kandırmasın. 28 Şubat’la hesaplaşmak bankalardan bir gecede 50 milyar doları hortumlayanların yakasına yapışmakla olur. 28 Şubat’la hesaplaşmak, 1 yılda faize 70 milyar ödemekle değil, tıpkı Erbakan gibi 1 yılda denk bütçe yapmakla olur. 28 Şubat’la hesaplaşmak ABD ile ortak mekanizma kurmakla değil. D-8’lere sahip çıkmakla olur. 28 Şubat’la hesaplaşmak şeker fabrikalarını haraç mezat satmakla değil, 14 şeker fabrikası daha yapmakla olur. Atanamayan öğretmeni atamakla olur. Emekliyi, asgari ücretliyi, taşeron işçiyi açlığa mahkûm etmekle değil, milletin hakkını millete vermekle olur.”

"HÜKÜMET, ON BİNLERCE İNSANI MAĞDUR EDİYOR"

Hükümetin olağanüstü hal (OHAL) süresini ve kanun hükmünde kararnameleri (KHK) FETÖ’ye dayandırarak sürekli yenilediğini söyleyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

“Aslında tam olarak mücadele edilemediğini görüyoruz. Böyle sinsi bir hareketle böyle mücadele edilmez. Pinpon topu ile oynar gibi hükümetle oynuyorlar. Kim onlar, 15 Temmuz darbesini planlayanlardır. Hükümet bu durum karşısında ne yaptığının farkında değil. Binlerce, on binlerce masum insanı mağdur ediyor. Mersin’de karşılaşılan hadise de budur. Bunun hükümete bir fayda sağlamadığı da görülüyor. Bunu kim planlıyor? Bunu çözmeden FETÖ ile mücadelede başarılı olunamaz."

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Saadet Partisi temel karamollaoğlu FETÖ başörtü

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Okuyucu Yorumları 48 yorum
bunun gibi satılmışlar müslümanları temsil edemez
fetöcüleri savunmanın başka yolunu bulmuş, dini kullanarak fatöye sarıl, ne utanmaz biriymişsin sen,
ulan mollamısın nesin bilmem ama konuşmalarının hepsinin aynı telden çalanlarla hiç bir farkı yok bilesin bütün partilerin bir olup tek amaçları var oda r.t.erdoğan,nın al aşağı yapmak sebeb nedir tek amaçları türkiyemizin ilerlememesi ve bu ilerlememesini durdurmak için elinden geleni yapan zaten düşmanlarımız var birde bunlar katıldı hani hesapta siyaseti türkiyemizin menfeatına yapaçaktınız ama sizlerde o kan yok diş mihrakların yaptığı gibi aynı telden çalmak sizlerinde düşmanlarımızında aynı telden çalmaktan başka yapaçağınız bir bok yok devam edin. r.t.erdoğan bu ülkenin neferidir bilsn
ismin cok güzel Lions klüplü,..savunmandan belli ayni kluplu Reis...
@lions5334 YESİNLER SİZİN DIŞ MİHRAKLARINIZI.BU MASALLARLA MİLLETİ UYUTTUNUZ.ÜLKENİN İÇİNE EDİP BIRAKTILAR YOK ŞÖYLE YOK BÖYLE.
MERSİNE GİZLİ BİR YAHUDİ LOBİSİ OLDUĞUNU ÜST SEVİYE BİR KİŞİ BİLDİRMİŞTİ.BAKINIZ MÜSLÜMANLARIN CANININ EN ÇOK YANDIĞI BİR ŞEHİR ŞU AN MERSİNDİR SAYIN KARAMOLLAOĞLU ÇOK YERİNDE BİR AÇIKLAMA YAPMIŞTIR ŞU AN. BEYLER 15 TEMMUZ GECESİ BİR PİLOT 2 KEZ İKAZA RAĞMEN 7-8 BİN KİŞİYİ ÖLDÜRMEKTEN KURTULUYORSA ANCAK HALEN İÇERİDE İSE BU EMRİ VEREN VALİ VE GARNİZYON KOMUTANI GÖREVLERİNİN BAŞINDA İSE GİZLİ BİR EL VAR TÜM İŞLERİ YÖNETEN DİKKAT.BÜYÜKŞEHİRDE O GECE 8 BİN İNSAN ÖLECEKMİŞ PİLOT VİCDANSIZ DAVRANSA.....O VALİ KENDİNİ BİLİYOR ŞU AN.MAHEKMELER TUTUKLAMALI İDİ UNUDA....ERBAKAN RUHU UYANIYOR YENİDEN.
darbe sonrasi darbeden en cok kim faydalanmissa Darbeyi o yapmistir....nokta.
doğrudur bunlardan herşey beklenir
Özlediğimiz muhalefet
Refahın Oyu enson 28Şubat darbesinde %24 tü.. ve o %24 Bugün Recep Tayyip Erdoğan ın yanında Sen Kim Adına konuşup kimi temsil ediyorsun bilmiyorum Ama Sivas Madımak olayları sebebiyle Seni Asmayı düşünenler ,bugün Reis i zora sokabileceğin öngörüsüyle senin gt ü nü yalıyor sana İYİ uykular
@palermo544 Ooooo Maaşlı klavyeşör sallamışsın yine O %24 ün içinde bende vardım. Ama şuan kimin yanında olduğumu nereden biliyorsun. Eğer akıllı olup ittifaka falan bulaşmazsa SAADET geri dönüyor... Bence Sen kimliğini belli etme yarın devran dönünce Din dersin, Milli Görüş dersin... Oraya kapak atarsın.
HOCANIN HATIRI VAR ! AMA BUNLAR ÇOK AYIP EDİYORLAR :(
nezaman anlayacaksınız bop esbaskani nn din ile alakası olmadığını sadece dini kullandigini
gerçek suçlularla değil masumlarla mücadele ediliyor adam haklı beyler dağılın...
@ahmetkly_2017 TÜRKİYE CUMHURİYETİ UÇURUM EŞİĞİNDEN DÖNDÜ.İYİKİ AKP İLE SALYA SÜMÜK FETÖ ARASINDA TAHSİLAT SORUNU ÇIKTI.YOKSA GÜZELİM ÜLKE NE HALE GELİRDİ TAHMİN EDİN.BAŞ ÖRTÜSÜ FALAN FİLAN ANLAMAM FETÖ VE AKPNİN İÇİNDEKİ KISIMIN KAFASI EZİLMELİ.ÜLKEMİZE ÇOK ZARARLAR VERDİLER.
HEM İDDİA DİYORSUN HEMDE YALAN SÖYLÜYORSUN,KURANI İYİ OKUMAMIŞSIN,CAHİL CÜHELA BAŞKANSIN,PARTİYE ZARAR VERİYORSUN,MÜSLÜMAN İDİA İLE ZANLA KONUŞMAZ,DOĞRUYLA KONUŞUR,KURANDA SİZE BİR HABER GELİRSE DOĞRUYU HAKİKATI ARAŞTIRIN ÖYLE HAREKET EDİN UYARISI VAR,İDİA İLE DEĞİL DOĞRUYLA HAREKET FARZDIR,SENİ UYARIYORUM,EKRANLARDA YALAN YANLIŞ ATIP TUTUYORSUN,KAFİRLERİ SEVİNDİRİYORSUN,DURACAĞIN YER CUMHUR İTTİFAKI,MÜNAFIKSAN CÜMBÜŞ İTTİFAKI,YADA HDP CHP YANINDA DURURSUN
@enbeyazzambaklar DURACAĞIN YER CUMHUR İTTİFAKI,MÜNAFIKSAN CÜMBÜŞ İTTİFAKI,YADA HDP CHP YANINDA DURURSUN.... sizden olmayan münafık yada hain oluyor öylemi?
Vay saadetin haline.Bugün mağduriyet var diyen kişi bu güne kadar neredeydi.Bu kadar başörtü problemi varken neredeydi.
hep aynı senaryo çamur at izi kalsın. adam gibi bir açık bulunda bende akpye oy vermeyim. yoksa böyle salakça açıklamaları yapmaya devam ettiğiniz sürece bende akpye oy vermeye devam edecem. sizin aptal açıklamalarınızın hiçbir tutarlılığı yok.
iskenceyle öldürdügünüz Mathematik ögretmeni gökhanin sucsuzlugu ispatlandi.15 gün delil üretmek icin iskence yapan Türk polisinin vicdani sizliyormudur sizce...binlerce masumu iceri attilar sadece cemaati tasviye icin Ve de 28 subati neticelendirmek icin.tekrar söylüyorum Bank Asya hesabinin olmasi,gazete aboneligi,okula kayit yaptirtma ...bunlar hukukta asla sic degildir. suc ne istediler de vermediktir,suc arazileri kim olursa olsun peskes cekmektir, suc hakkaniyeti gözetmeden liyakati esas almadan adam kayirmaciliktir,suc Iran ambargosunun%15 Ini bireysel hesabina aktarmaktir, suc ....
@selahattin_afsin_1969 bunu anlayacak kafa yok onlarda
HEEEY YAWRUM HEYY!!! 28 ŞUBATI KİM SALLIYO BU SAATTEN SONRADA SENİ DE SALLASINLAR AGA !! ONLAR ŞUANDA KEYİFLERİ YERİNDE ESKİ KİTAPLARI NEDEN AÇIP KEYİFLERİNİ BOZSUNLAR Kİ !! ZATEN EYYY TAYYİBİN GÖZÜ HEP YÜKSEKLERDEYDİ BELKİ DE 28 ŞUBAT ONUN TAM İSTEDİĞİ BİRŞEYDİ DİMİ !!
Fetöcülerin yalanlarına inanın sonra bunu oya tahvil etmek için iftira atın..siyaset ne kadar çirkin birşey..kıca koca adamlara yalan söyletiyor.
@s.hazir Siyasetin çirkin olduğunu biliyorsun. Bir Siyasetçiye yalakalık yapamaya çalışırken diğerini yalanlıyorsun. Neyi, Ne kadar biliyorsun...? Evet Siyaset gerçekten çirkin... O kadar ki; Senin gibi biri bile iki parti arasında hüküm verebiliyor.
@s.hazir demi sizin gibi
eğer bunlar doğru ise birileri gavurdan fazla gavurluk yaparak öne geçme derdindeler demektir. Allah sonumuzu hayretsin. Ülke ne hale geldi. hani müslümanlık, hani adalet. eğer ahiret inancınız varsa kim olursa olsun böyle bir şey yapılamaz. hangi kanuna göre yapılıyor. pire için yorgan yakanlsr bunlar.
Mersinde 100 e yakin kadin karakolda iskenceye maruz birakiliyor su anda.türbanli türbansiz cemaatci solch beni ilgilendirmez. iskence insanlik sucudur.kim yaparsa yapsin ergec cezasini alir.ister emrefen c.baskani olsun ister yapin arkanizdayim diyen icisleri bakani... haa gelelim 15 Temmuz senaryosuna.yüzlerce darbe kitabi okumus bir hukukcu olarak dünü söyleyebilirim.Darbe sonrasi darbeden kim encok faydalanmissa darbeyi o yapmistir tezi bizim senaryoyla da uyumlu...yoksa darbeyle esnafin ögretmenin doktorun ögrencinin ne alakasi var?? ohal bitsin ne pislikleri cikacak bu senaryonun....
Allahtan Başörtüleriniçıkarmışlar yaFetişt deri kıyafetli ,cinsel organları dışardaki grup halideki kişiler gelip üzerlerine idrarlarını yapmamışlar , yani hayal gücü yüksek bir ülkede yaşıyoruz .Ha bu arada o beşiktaştaki video noldu ?Cuma günü yayınlanıyordu yayınlandıda ben mi kaçırdım acaba?
Anlamadığım erbakan rahmetli olmadan önce kimse yüzüne bakmıyordu ölünce kıymete bindi tuaf memleket vesselam. Rahmetli Erbakana gelince denk bütçe yapmış olabilir kıymetli prof olabilir vs vs ama 28 şubat sürecinde ülkeye en büyük darbeyi vuranlardan biriside erbakan hocadır kimse kusura bakmasın eğerki dik bir duruşu olsaydı o süreçte yaşanmıyacak bu kadar insanda mağdur olmayacaktı
İşiniz gücünüz birbirinize iftira atmak, birbirinizin açığını aramak. Biriniz de çıkıp demiyor ki, yahu şu ülke için bir şeyler yapalım. E ne oldu şimdi söyle misket suratlı adam ? Sen böyle bir iddia ortaya attın da bu ülkeye bu millete ne faydan oldu ? Elin gavurunda siyaset tüm partilerin birlikte ülke için icraatıdır, biz de böyle sakallı tipi tiplerin birbirlerine çamur atmasıdır. Bu açıklamalar sana milyarlarca oy kazandırdı emin olabilirsin karalekeoğlu
eğer bu doğru ise demekki birileri gavurdan fazla gavurluk yaparak öne geçme derdindeler
@kasimozan : madem öyle K.Mısırlıoğlu yunan bile yapamazdı sizin yaptığınızı deyince tu kaka yapamaya çalışanlarlada iki laf etseydin. fetöşçü koca ararken başı açık mini etekli pozlar verip katologlara girenlerin masum olduğunumu düşünüyorsun.
Karamollaoğlu yazıkki sen o partinin başındasın hoş partinin ne durumda olduğuda açık ortada ama neticede bu vatan hainleri seni başkan diye pofpoflayıp konuşturuyorlar işte. böyle bir iddian varsa elinde kanıtın varmı belgen varmı görüntün var mı bende şimdi kalkıp diyeyim ki bu karaoğlan vatan hainidir demezlermi neye göre kime göre belge şahit kanıt o yüzden yazık muhafazakar bir partinin liderisin güya ama o koltuğu dolduramıyorsun yalan yanlış haberlerle iftira peşindesin
Sayın Karamanoğlu sen kime söylüyorsun ki. AKP'nin ağababaları CB değil. 28 Şubatçılar. Ve 28 Şubatçılar masumlara kendileri bu kadar zulüm yapamazdı. Ama AKP aracılığıyla yapabiliyor. Bu 28 Şubatçılar çok akıllı. 1000 yıllık tecrübeleri var. İleride kendilerine yasal olarak da bir şey olmayacak. Çünkü görünüşte zulmü AKP yapıyor görünüyor.
vay müslümana bak sen...15 Temmuz iddiadan ve su-i zandan öteye gidebildimi...iskenceyle öldürüp hainler mezarligina attiginiz Gökhan ögretmenin ahı yaksin sizi insallah...masum oldugu anlasildi ama öldürüldükten sonra...
“Kimse kimseyi kandırmasın. 28 Şubat’la hesaplaşmak bankalardan bir gecede 50 milyar doları hortumlayanların yakasına yapışmakla olur. 28 Şubat’la hesaplaşmak, 1 yılda faize 70 milyar ödemekle değil, tıpkı Erbakan gibi 1 yılda denk bütçe yapmakla olur. 28 Şubat’la hesaplaşmak ABD ile ortak mekanizma kurmakla değil. D-8’lere sahip çıkmakla olur. 28 Şubat’la hesaplaşmak şeker fabrikalarını haraç mezat satmakla değil, 14 şeker fabrikası daha yapmakla olur. Atanamayan öğretmeni atamakla olur. Emekliyi, asgari ücretliyi, taşeron işçiyi açlığa mahkûm etmekle değil, milletin hakkını millete vermekle
Bu haber doğru olsun olmasın hükümet derhal soruşturma açmalı. Çünkü bazı gizli solcular FETÖYE düşmanlıktan yararlanarak İslama olan kinlerini kusuyorlar. LAKİN TEMEL BEYİN, 28 ŞUBATLA İLGİLİ AÇIKLAMALARI ÇOK AMA ÇOK VAHİM. Çünkü Saaadetçi yöneticilerin Erdoğan düşmanlığı o kadar ileri ki 28 Şubatla ilgili kitap yazan Şevket Kazan 28 Şubat davasına tanık olarak çağrıldı ama o nem küm diyerek gitmedi. Yazık çok yazık
doğruyu söyledin YAAAAAN DIN FETÖ CÜ OLDUN
SAÇLA SAKALLA BIYIKLA BAŞÖRTÜSÜYLE İDEOLOJİ OLMAZ.BEYİNLE OLUR GÜNÜMÜZ SİYASETÇİLERİNİN YOKSUN OLDUĞU BİR KAVARAM MALESEF.SİYASET TOPLUMUN MADDİ MANEVİ SPORSAL HUKUKSAL SORUNLARINA ÇÖZÜM BULMA SANATIDIR.MECLİSTEKİ TÜM PARTİ VEKİLLERİ GÖREVLERİNİ LAİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE ATATÜRK İLKELERİ DIŞINDA YAPIYOR HEPSİ REİSE KADAR İSTİFA ETMELİ ODA GÖZ YUMDUĞU İÇİN İSTİFA ETMELİ SAYGILARIMLA..
Lanet olsun. Düşman olsa dahi insanların inancına el uzatamazsın! Biz bu yüzden Akp ye oy verniştik. Çook pişman oldum çok yemin ederim defalarca verdim. Cb seçimlerinde de verdim. Fetöyü temizlesin diye çetelerden bıktık diye. Lakin herşeyi anladık. Kesinlikle Meral Akşener en doğru seçim. Temel dayı da yabana atılamaz doğrucu davut misali sözleri ciddiye alınır
aktroller iş başındaa
panik yok !! nezarethaneye alınan herkes kendine zarar verebilecek malzemeleri emanete alınarak sokulur. zira ayakkabı bağı kemer eşarp gibi eşyalar kendini asmak için kullanılan eşyalardır. nezarette kendine zarar verdiği zaman neden alınmadı diye sorarlar alınınca neden alındı diye sorarlar
yahuuuu kadınların başörtüsü üzerinden yaptıgınız siyasetinn ben emiii kesın artıkk. kullanmayın kadının başörtüsünü yalanda sölemeyın.
AKP GİDECEK ÜLKE YE GÜNEŞ DOĞACAK AKP YÜZÜNE GÖZÜNE BULAŞTIRDI HERŞEYİ GİRİN BAKIN ESKİ VİDEOLARA FETTULAH PİÇİ İÇİN NE DİYORLARMIŞ KİMLER AĞLIYORMUŞ DA RÜZGAR NEDEN TERSİNE DÖNDÜ FETÖYE AKAN PARALAR ŞUAN KİME AKIYOR OĞLAN BİLALİN VAKIFLARI NE İŞ YAPAR
BU ADAM DOĞRU ÇIKIŞLAR YAPIYOR... AKP NİN DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜKTEN DEM VURMASI İÇİN; BİRİNCİSİ 17-25 ARALIK HIRSIZLIK VE YOLSUZLUKLARINI TARAFSIZ ADALET ÖNÜNDE AKLAMALI. İKİNCİSİ VE EN ÖNEMLİSİ FETÖ 'CÜ OLAN ESKİ-YENİ TÜM AKP LİLERİ TARAFSIZ ADALET ÖNÜNE ÇIKARMALIDIR. YOKSA TARİH ÖNÜNDE ÇOK AĞIR SUÇLANACAKTIR. YANLIŞ İÇ-DIŞ POLİTİKALARA GİRMEK BİLE İSTEMİYORUM.
at izi it izine karıştı molla hangi izde bilen beri gelsin
Siyasilerin başörtüsü korosundan çıkmaları gerekir. bu ülkede adan gibi eşarbını bağlayan hangi bayana kamu kurumlarında eşarbını çıkarda gel denildi. bizim bacılarımız, analarımız da eşarbını takar, çarşıya-pazara, resmi kurumlara gider işini yaptırırdı. siz bir simge haline getirip illaki ben böyle bağlarım, filanca partisinin sempatizanıyım diye diretirseniz, sonucu böyle olur. Sayın karamollaoğlu bırakın artık 30 yıllık demografları adam ahlaken çökmüş ise; saçınıda örtse, kıcınıda örtse, neleri var, her tarafı kapalı ama ahlaktan yoksun. ülke meselelerine odaklanmalıyız savaş var ülkede.
LAA admin, benimle ne alıp veremediğin var, yorumlarımı NEDEN yayımlamıyorsun.
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