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Saadet Partisi'nde iki alternatif aday: Haşim Kılıç ve Abdüllatif Şener

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 08:22 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri için bir yandan partisinin cumhurbaşkanı adayı olması için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ikna etmeye çalışan Saadet Partisi Genel Bakanı Temel Karamollaoğlu, diğer yandan tabanda temayül yoklaması yaptırıyor.

Saadet Partisi Genel Bşakanı Temel Karamollaoğlu, ittifak ve aday belirleme ile ilgili temaslarının yanısıra parti tabanının nabzını yoklamak için bir temayül yoklaması yaptırdı. Online olarak kullanılan oy verme işlemi henüz bitmedi.

Habertürk'ün haberine göre; Saadet Partisi, üyelerine dağıttığı “Saadet kart” üzerinden Cumhurbaşkanı adayı için oylama yaptırdı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşen Saadet Genelbaşkanı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ise Salı günü görüşmüştü.

Abdullah Gül'ün geniş bir ittifakın adayı olması değerlendirilirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin adayının kendisi olduğunu, adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi. Akşener'in açıklamasının ardından, CHP'li kurmaylar Abdullah Gül isminin gündemlerinde olmadığını duyurdular.

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Bu son gelişmelerin ardından Saadet Partisi, üyelerine dağıttığı "Saadet kart" üzerinden Cumhurbaşkanı adayı için oylama yaptırdı.

Partinin üyelerine aday olması için sunduğu isimler ise şunlar:

  1. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül

AK Parti'nin kurucularından, eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Aslında %5 in altındaki tüm partileri kapatacan. Ne kadar da çok parçalarsak o kadar çabuk yok ederiz diyen batının oyunları. Temel kim ya şener kim yaaa??? la birde medya bunlara gaz verip gündem değiştiriyor. B...unda boncuk bulmuş gibiler. %5 in altını kapatın ya beğenmeyen ...tirsin gitsin avrupada amerikada arap memleketlerinde parti kursun. Şu hale bak yaww
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