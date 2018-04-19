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Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 09:37 | Son Güncelleme

Erken seçim kararının ardından gözlerin çevrildiği Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili soruya, "Fırsat olursa sayın Abdullah Gül ile de görüşeceğiz." dedi. Siyasi kulisler açıklamanın Abdullah Gül ile ilgili sinyal olduğunu konuşuyor

Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması

Temel Karamollaoğlu, "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve diğer partilerle görüşmelerinin olup olmadığı sorusuna, "Biz diyaloğa açığız. Herkesle görüşeceğiz. Şu anda muhalefetteki partilerle de görüşeceğiz. Sayın Abdullah Gül ile bir fırsat olduğu takdirde görüşeceğiz. Başka birçok insanla görüşüyoruz. Fikirlerini, düşüncelerini bize takdim etmek isteyenler olursa onlarla da görüşüyoruz." karşılığını verdi.

Erken seçim kararı alınmasında İYİ Parti'nin önünün kesilmesinin hedeflendiği iddiaları ile İYİ Parti ile bir görüşmelerinin olup olmadığı sorulan Karamollaoğlu, "İYİ Parti'nin önünü kesebilmek için iktidar partisi akla ve hayale sığmayacak adımlar attı. Devleti adeta İYİ Parti'nin önüne çıkardı. Ama Sayın Akşener de bu konuda mücadelesinden vazgeçmedi. Biz elbette seçime giderken bu partilerle mutlaka görüşeceğiz dedik, iktidarla da görüşürüz dedik." dedi

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24 haziran seçim sonuçları temekl karamollaoğlu Saadet Partisi Abdullah Gül

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