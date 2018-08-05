Saadet Partisi'nden dikkat çeken kongre kararı!

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, partinin Genel İdare Kurulu ve Başkanlık Divanı toplantılarında yoğun istişarenin ardından ekim ayında yapılması planlanan olağan kongrenin seçimin ardından yapılmasına karar verildi. Parti yetkililerinde "alelacele yapılacak bir kongreyle, Mart ayında gerçekleştirilecek olan yerel seçime gitmenin faydalı olmayacağı" kanaati oluştu. Bu çerçevede kongrenin yerel seçimin ardından veya 2019'un sonbahar aylarında yapılmasına karar verildi.
Bu arada Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, teşkilatlara, seçimlere hazırlık ile aday belirleme çalışması yapmaları talimatını verdi. Karamollaoğlu, partililerden ayrıca teşkilatlarda üye sayısını artırmalarını, bu kapsamda gençlere ağırlık vermelerini ve teşkilatları canlandırmalarını istedi.
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