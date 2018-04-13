Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması

Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmede ittifakın gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine, "Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener'e yapacağım ziyaretin temelinde yaptıkları kongreler var. Biz görüşmeler yapacağız ama nasıl bir ittifak kuracağız, kuracak mıyız bu konuda olmayacak" dedi.
Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, milletin bir umut ışığı aradığını, kendilerine sürekli "İttifak yapacak mısınız?" sorusunun yöneltildiğini ifade etti.
İttifak yapacaklarını her zaman söylediklerini vurgulayan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:
"Biz şu anda fitreye muhtaç hale gelen en az 6 milyon asgari ücretli ile ittifak yapacağız. Geçimini sağlayamayan memur ve emekli ile ittifak yapacağız. Tarlasını ektiği zaman aldığı ürünle borcunu ödeyemediği için tarlasını ekemeyen çiftçiyle, devletle rekabet içinde giren besiciyle, borcunu ödeyemeyen esnaf ile yapacağız. Biz bu millet ile ittifak yapacağız. Devlet kapısında iş bulurum diyen bekleyen yüzbinler değil milyonlarca genç ile ittifak yapacağız. Suçsuz olduğu halde aylarca hapishanelerde tutulan ByLock mağdurlarıyla, taşeron işçilerle ittifak yapacağız. Milletimizle ittifak yapacağız. Bu ittifakın somutlaşma noktası ancak seçim sathı mailine girildiği zaman meydana gelir."**
KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞME
Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmede ittifakın gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine, "Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener'e yapacağım ziyaretin temelinde yaptıkları kongreler var. Biz görüşmeler yapacağız ama nasıl bir ittifak kuracağız, kuracak mıyız bu konuda olmayacak" dedi.
Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisinin anket yaptırıp yaptırmadığına ilişkin soruya ise "Anketler yapmaya yeni başlıyoruz. Anket firmaları ile irtibatımız var. Bize raporlar geliyor, gelişmeleri görüyoruz. Bu bizi ümitlendiriyor" cevabını verdi.
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