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Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 07:19 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bize soruyorlar, ittifak yapacak mısınız? Elbette biz mutlaka bir ittifak yapacağız. Çünkü ittifak yapmazsanız iktidar olamazsınız. Peki, kiminle ittifak yapacaksınız? İşte cevap veriyorum. Biz fitre parasına muhtaç hale getirilmiş 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız" dedi

Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmede ittifakın gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine, "Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener'e yapacağım ziyaretin temelinde yaptıkları kongreler var. Biz görüşmeler yapacağız ama nasıl bir ittifak kuracağız, kuracak mıyız bu konuda olmayacak" dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, milletin bir umut ışığı aradığını, kendilerine sürekli "İttifak yapacak mısınız?" sorusunun yöneltildiğini ifade etti.

İttifak yapacaklarını her zaman söylediklerini vurgulayan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Biz şu anda fitreye muhtaç hale gelen en az 6 milyon asgari ücretli ile ittifak yapacağız. Geçimini sağlayamayan memur ve emekli ile ittifak yapacağız. Tarlasını ektiği zaman aldığı ürünle borcunu ödeyemediği için tarlasını ekemeyen çiftçiyle, devletle rekabet içinde giren besiciyle, borcunu ödeyemeyen esnaf ile yapacağız. Biz bu millet ile ittifak yapacağız. Devlet kapısında iş bulurum diyen bekleyen yüzbinler değil milyonlarca genç ile ittifak yapacağız. Suçsuz olduğu halde aylarca hapishanelerde tutulan ByLock mağdurlarıyla, taşeron işçilerle ittifak yapacağız. Milletimizle ittifak yapacağız. Bu ittifakın somutlaşma noktası ancak seçim sathı mailine girildiği zaman meydana gelir."**

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞME

Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmede ittifakın gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine, "Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener'e yapacağım ziyaretin temelinde yaptıkları kongreler var. Biz görüşmeler yapacağız ama nasıl bir ittifak kuracağız, kuracak mıyız bu konuda olmayacak" dedi.

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisinin anket yaptırıp yaptırmadığına ilişkin soruya ise "Anketler yapmaya yeni başlıyoruz. Anket firmaları ile irtibatımız var. Bize raporlar geliyor, gelişmeleri görüyoruz. Bu bizi ümitlendiriyor" cevabını verdi.

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
komik
goruslerimiz cok uzak lakin takip ediyorum cok mantikli ve saglikli konusuyor bu adamdan iyi bir muhallefet yada iktidar olurdu bence çünku onceligi hep ekonomi olmasi gerekende bu.
yav git beni gene sövdürcen
% 0.7 oy almış kendini ni bulunmaz hint kumaşı sanıyor
Saray ittifakına karşı, demokratik hukuk devletini, yargı bağımsızlığını, kuvvetler ayrılığını, özgür medyayı, çivisi çıkmış itibarı sıfırlanmış devlet kurumlarını yeniden inşa etmek için millet ile ittifaka var mısınız ?
Gel artik
ne kadar önem verdiler kendilerine ? bu parti milletin umrunda degil ama havaya girmişler :)çokk önemliydi sizin ittifakınız ....asgari ücretli , emekliye oynamayanın yapamayacagınız sözler vermeyin..
seçim zamanı gelsinde görelim sizin güzel yüzünüzü....!
Siz Nasıl bir insansınız yahu gerçekten o kadar etkileyici bir açıklama ki oyumu tereddütsüz akp den bıkmış birisi olarak vereceğim Temel beye.. İnşallah çizginizi bozmazsınız.. Hayırlı Cumalar herkeze...
bu adam sivas katliamı sanığı değil mi?ne kadar ucuz bir populizm(halk yalakalığı)bu söylem.sakın ha.yeni bir ekmeleddin deneyimine ihtiyacımız yok.
hee tabi tabi ancak gidersin seni kim hesaba alıyor adam yerine koyuyor ki kendini birşey zannediyorsun cürümün belki birilerinin oyununa geliyorsun vah ki vah milli görüşcülerun haline
yaşa başkan
%1 oyun bile yok, neyin havasındasın :)
bu da kendini iyici adam yerine koymaya başladı sen kimsin
SAYIN KARAMOLLAOĞLU NECİP FAZIL DERKİ; ANADOLU KITASI BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DAVA TAŞINI GEDİĞİNE KOYMEK DÜŞER DİYOR. SAYIN ERDOĞANDAN BEKLENTİ BUDUR. ORTALIKTA DOLAŞMAYI BIRAKALIM DAVA TAŞINI GEDİĞİNE KOYMAYA BAKALIM. ZAMAN GELDİ. BATI VE ABD ŞU AN DİKTİ ERDOĞANA. NEDEN. OLAY ORTADA.PKK BİTTİ FETO BİTTİ BOP DA BİTTİ, PYD DE BİTECEK YANİ MAŞA KALMADI ABD NİN ELİNDE . ŞİMDİ SIRA BİZDE DAVA TAŞI İSE KONUMUZ. ALMANYA YETERİNCE KULLANDI MİLLİ GÖRÜŞÜ ARTIK YETER DİYELİM.. DUVARDA BİR TUĞLADA SİZDEN OLACAKSA GEÇ KALMAYALIM......YENİ TÜRKİYE İÇİN.
Fazla havalara girme temel alt tarafı %2 siniz. hafif bir rüzgar esti ama aldanmayın bunlara.
IYI chp saadet ülkenin kurtuluş reçetesi
Sahanda yumurta tipler... vatanseverler milletle ittifak yaptı 17 yıldır iktidar.. dünyadan haberiniz yok
% 0,7 oy almış kendini fasulye gibi nimetten sayıyor.Adam seni neden çağırdı % 0.7 'lik oyuna ihtiyacı olduğu icinmi yoksa milliyetçi muhafazakar millet ittifaki kurmak icinmi önce onu bir düşün.
Yüzde 1 mi konuştu bana mı öyle geldi. :)
sallamaaa Temel din kardaşıyız....
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