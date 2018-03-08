Saadet Partisi'ne MHP'den 'ittifak' vetosu!

Türkiye'nin en kritik seçimleri olarak gösterilen 2019 için siyasetin gündemi giderek ısınıyor. AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla TBMM'ye sunulan ve Anayasa Komisyonu'nda maddeleri teker teker kabul edilen seçim yasalarında değişiklik ve partiler arası ittifakı düzenleyen yasa tasarısı Ankara'nın en sıcak gündemi. Yüzde 50+1 barajını aşmak için partiler arasında ittifak trafiği şimdiden ısınmış durumda. AK Parti ve MHP'nin 'Cumhur İttifakı' ise daha yasa geçmeden sert sınamalarla karşı karşıya. Daha önce BBP'nin 'parti olarak' bu ittifakta yer almasına karşı çıkan MHP şimdi de AK Parti'nin ısrarla blokta yer almasını istediği SP'ye kapıları kapattı.

AK PARTİ SAADET'E KAPILARINI KAPATMADI



AK Parti, Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop aracılığı ile birkaç kez görüştüğü son olarak Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul ettiği SP lideri Temel Karamollaoğlu'nun soğuk mesajlarına rağmen umudunu kesmedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı SP'ye ittifakın kapılarını kapatmadıklarını söyledi. "Saadet Partisi'ni bizim dışlamamız söz konusu değil veya buna benzer hiçbir partiyi dışlamamız söz konusu değil" ifadelerini kullananan Yazıcı "Birkaç defa da ifade ettik, bizim ittifak anlayışımız, ittifak çerçevesinden bakışımız Türkiye'yi kuşatıcı, seçmen olarak da 81 milyonu kapsayıcıdır. Böyle bakıyoruz. Dolayısıyla bu birlikteliğe, bu hedefe katkı sağlayacak, kendi varlığını da tüzel kişiliğini de koruyacak partilere bu ittifak alanı açıktır. SP'ye de kapı kapalı değil" diye konuştu.