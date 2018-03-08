Saadet Partisi'ne MHP'den 'ittifak' vetosu!

Türkiye'nin en kritik seçimleri olarak gösterilen 2019 için siyasetin gündemi giderek ısınıyor. AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla TBMM'ye sunulan ve Anayasa Komisyonu'nda maddeleri teker teker kabul edilen seçim yasalarında değişiklik ve partiler arası ittifakı düzenleyen yasa tasarısı Ankara'nın en sıcak gündemi. Yüzde 50+1 barajını aşmak için partiler arasında ittifak trafiği şimdiden ısınmış durumda. AK Parti ve MHP'nin 'Cumhur İttifakı' ise daha yasa geçmeden sert sınamalarla karşı karşıya. Daha önce BBP'nin 'parti olarak' bu ittifakta yer almasına karşı çıkan MHP şimdi de AK Parti'nin ısrarla blokta yer almasını istediği SP'ye kapıları kapattı.
AK PARTİ SAADET'E KAPILARINI KAPATMADI
AK Parti, Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop aracılığı ile birkaç kez görüştüğü son olarak Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul ettiği SP lideri Temel Karamollaoğlu'nun soğuk mesajlarına rağmen umudunu kesmedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı SP'ye ittifakın kapılarını kapatmadıklarını söyledi. "Saadet Partisi'ni bizim dışlamamız söz konusu değil veya buna benzer hiçbir partiyi dışlamamız söz konusu değil" ifadelerini kullananan Yazıcı "Birkaç defa da ifade ettik, bizim ittifak anlayışımız, ittifak çerçevesinden bakışımız Türkiye'yi kuşatıcı, seçmen olarak da 81 milyonu kapsayıcıdır. Böyle bakıyoruz. Dolayısıyla bu birlikteliğe, bu hedefe katkı sağlayacak, kendi varlığını da tüzel kişiliğini de koruyacak partilere bu ittifak alanı açıktır. SP'ye de kapı kapalı değil" diye konuştu.
"İTTİFAK KAPALI DEĞİLDİR"
Hayatı Yazıcı'nın bu açıklamalarına MHP'den yanıt gecikmedi. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın SP'nin parti olarak blokta yer almasına karşı olduklarının mesajını verdi. Daha önce ittifakta 'parti olarak' yer almasına karşı olduklarını duyurdukları BBP örneğini veren Yalçın "Bu ittifaka dahil olmak isteyen siyasi partiler varsa onlar da bu talepte bulunabilirler. Nitekim BBP, bu talebi iletti, desteklediğini ifade etti. O halde bu ittifakın bünyesi içindedir. Ama o bünye içerisinde olurken şekil farklı olabilir. Yani aynı sütunda değil de partilerin herhangi birinin listesinden gözükmek suretiyle bir oluşum olabilir. Dolayısıyla ittifak ne BBP'ye ne de Saadet Partisi'ne kapalı değildir" yanıtını verdi. Yalçın, MHP olarak, seçim ittifakı yapacakları AK Parti'nin listelerine müdahil olmalarının söz konusu olmayacağını da ekledi.
AK PARTİ'YE ÜÇ ŞART
Karar'da yer alan habere göre, AK Parti'nin ittifak için yeşil ışık beklediği SP lideri Temel Karamollaoğlu ise üç şart öne sürdü. AK Parti iktidarını 15 yılda geldiği noktadan dolayı eleştiren Karamollaoğlu "Bugüne kadar atılan yanlış adımların tamamından vazgeçilmediği sürece biz hiçbir şeye razı olmayız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu çatının altında olmasını arzu ettiğimiz partiler, eğer kendilerine başka bir yol veya yol arkadaşı seçiyorlarsa onlara da 'Güle güle' demekten başka elimizden bir şey gelmez" sözlerine ilişkin Karamollaoğlu, "Bizim de bu mesafelere yaklaşımımızda belirlediğimiz bir metot var. Siyaset uslubunun kutuplaştırıcı değil kucaklayıcı olması gerektiğini düşünüyoruz. Meclis yürütmeyi denetleyebilecek bir mekanizma olmalı. Kuvvetler ayrılığı içinde adaletin ayrı bir özelliği var. Yolsuzluk ve israf ile mücadele edilmeli" ifadesini kullandı. Tabanlarında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana bir eğilim görünmediğini' söyleyen Karamollaoğlu "Birtakım adımlar atılabilir. Ön yargılı değiliz, görüşmeye açığız, görüşüyoruz da zaten" diye konuştu.
Bomba iddia! "Muhalefet 'gizli ittifak' yapacak"
Afrin'de sayı 3 bini aştı!
Üvey annenin skandal hakaretleri mahkemeye taşındı!
Avukattan müvekkiline şok sözler: Beni cinsel anlamda yaşamalısın!
Son ankette ittifak detayı
Meclis'te Afrin kavgası! Yaralanan vekiller var
BM'den son dakika Afrin açıklaması: Bazı sorunlar var
Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'
İşte aldatmaya en yatkın meslekler
'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti
Okuyucu Yorumları 2 yorum