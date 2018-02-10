Saadet Partisi Sarıkamış 4. olağan ilçe kongresi yapıldı

Saadet Partisi Sarıkamış 4.Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

Kongrede divan başkanlığına Erzurum İl Başkanı Faik Çalık divan üyeleri Bülent Altun ve Müslüm Ay’ın seçilmesiyle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden kongrede faaliyet, gelir gider ve tahmini bütçe okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Kongrede söz alan İlçe Başkanı Nesimi Demir, “Sevgili kardeşlerim zorluğunu imtihan, çilesini bereket, kahrını nimet bildiğimiz Milli Görüş davasına bizleri nefer yapan Allah’a sonsuz şükürler olsun. Çünkü Milli Görüş hak ile batılın kıyamete kadar sürecek savaşında haktan yana taraf almış ve bunun için cenk eden mücahitler topluluğudur. Biz inanıyoruz ki Bugün acıyla, zulümle ve adaletsizlikle sarsılan insanlığın ve içine düştüğü çıkmazların tek kurtuluşu ancak ve ancak Saadet Partisi politikası ile mümkündür. Siyonizm’in ve küresel güçlerin karşında diz çökertemeyen siyasi duruşumuz mazluma umut zalime korku vermektedir. Çünkü bizim siyasetimiz, ihtiyaç içinde tek bir Müslümanın dahi kalmayacağı, adil bir ekonomik düzenin olduğu yeryüzünde mazlum ve muhacir bırakmayacak bir düzen kurmak için çalışmaktır. Bu sebepten dolayı bizler bu yolu seçtik.” dedi.

Kongreye Bölge sorumlusu Mustafa Yılmaz, Saadet Partisi Erzurum İl Başkanı Faik Çalık, Kars İl Başkanı Erkan Uslu, parti yönetimi ve delegeler katıldı.

Tek listeyle girilen seçimde Nesimi Demir tekrar ilçe başkanı seçildi.