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Saadet Partisi ve Temel Karamollaoğlu'nun oy oranını açıkladılar

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 08:56 | Son Güncelleme

Saadet Partisi yetkilileri, SP’nin oy oranının yüzde 5’e yaklaştığını, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ise yüzde 10’u geçtiğini ifade ediyorlar. Karamollaoğlu'nun bu gelişmeler için, "Bizi ümitlendiriyor" değerlendirmesi yaptığı belirtiliyor.

Saadet Partisi ve Temel Karamollaoğlu'nun oy oranını açıkladılar

İttifak gündeminin ana unsurlarından biri olan Saadet Partisi (SP), kamuoyu araştırma şirketlerinin sonuçlarını dikkatle izliyor. Parti yetkilileri, SP’nin oy oranının yüzde 5’e yaklaştığını, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’na olan ilginin ise yüzde 10’u geçtiğini not ediyor. En son 2009 yerel seçimlerinde yakalanan yüzde 5’lik oy oranının, Karamollaoğlu’na gösterilen yüzde 10’luk ilgiye yaklaşmasının zaman alacağını, ancak “adalet ve hakkaniyet” söyleminin sürdürülmesine bağlı olduğuna dikkat çeken SP’liler; partinin üye sayısının ise son iki ayda yaklaşık 20 bin arttığına dikkat çekiyor.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Recai Kutan’ın genel başkanlığında 2004 yerel seçimlerinde yüzde 4’ü geçen parti; “Harun Gibi Gelip Karun Gibi Gitmeyeceğiz” sözleri ile gündeme gelen Numan Kurtulmuş’un genel başkanlığındaki 2009 yerel seçimlerinde, genel seçimlere göre oyunu yaklaşık yüzde 90 arttırarak yüzde 5.13’ü yakalamıştı. 2011 genel seçimlerinde yüzde 1.27 oy çıkaran SP, Büyük Birlik Partisi ile birlikte girdiği 7 Haziran genel seçimlerinde de 2.06’yı görmüştü. Ancak parti 1 Kasım seçimlerinde 0.68’e kadar gerilemişti.

"BU BİZİ ÜMİTLENDİRİYOR"

Kamuoyu araştırma şirketleri 2019 seçimlerine daha uzun bire süre olmasına karşın değerlendirmelerini partilerle paylaşıyor. Edinilen bilgiye göre SP yönetimi, henüz özel bir anket yaptırmasa da anket sonuçlarını takip ediyor. SP Genel Başkanı Karamollaoğlu da “Gelişmeleri görüyoruz. Bu bizi ümitlendiriyor” değerlendirmesi yapıyor.

Karamollaoğlu’nun kongrelerini tamamlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaretlerinin ise 1 hafta, 10 gün içinde gerçekleşebileceği belirtiliyor.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
ne içiyo bunlar ?
cahillerin partisi galiba %25 ini sp ve ıyı ye dağıtacak.
Halk saadet+iyi parti+chp deastekliyor bu da zaten %60 demek...
AÇ TAVUK KENDİNİ BUGDAY AMBARINDA ZANNEDERMİŞ BUNUKİ O HESAP ZAVALLI
BOP taşeronu YAHUDİ madalyalı FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA HAÇLILAR ile ittifak yapıp TÜRK milletine ihanet eden TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı belgelilere karsi TÜRK milleti bir olmalı IYI saadet gelmeli
suratında insan haysiyeti kalmamış kişilik yoksunu vatan haini köpeğe oy verecek lerde haindir
MECLİSTE OLMALARI GÜZEL OLUR.
atalar boşuna dememiş aç tavuk kendini buğday ambarında zannedermiş diye Temel reis sen git solcularla pkk lılarla fetöcülerle takılmaya devam et
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