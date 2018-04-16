Saadet Partisi ve Temel Karamollaoğlu'nun oy oranını açıkladılar

İttifak gündeminin ana unsurlarından biri olan Saadet Partisi (SP), kamuoyu araştırma şirketlerinin sonuçlarını dikkatle izliyor. Parti yetkilileri, SP’nin oy oranının yüzde 5’e yaklaştığını, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’na olan ilginin ise yüzde 10’u geçtiğini not ediyor. En son 2009 yerel seçimlerinde yakalanan yüzde 5’lik oy oranının, Karamollaoğlu’na gösterilen yüzde 10’luk ilgiye yaklaşmasının zaman alacağını, ancak “adalet ve hakkaniyet” söyleminin sürdürülmesine bağlı olduğuna dikkat çeken SP’liler; partinin üye sayısının ise son iki ayda yaklaşık 20 bin arttığına dikkat çekiyor.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Recai Kutan’ın genel başkanlığında 2004 yerel seçimlerinde yüzde 4’ü geçen parti; “Harun Gibi Gelip Karun Gibi Gitmeyeceğiz” sözleri ile gündeme gelen Numan Kurtulmuş’un genel başkanlığındaki 2009 yerel seçimlerinde, genel seçimlere göre oyunu yaklaşık yüzde 90 arttırarak yüzde 5.13’ü yakalamıştı. 2011 genel seçimlerinde yüzde 1.27 oy çıkaran SP, Büyük Birlik Partisi ile birlikte girdiği 7 Haziran genel seçimlerinde de 2.06’yı görmüştü. Ancak parti 1 Kasım seçimlerinde 0.68’e kadar gerilemişti.