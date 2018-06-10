Saadet Partisi Zile İlçe Başkanı istifa etti

Tokat'ın Zile ilçesinde Saadet Partisi İlçe Başkanı Serdal Akçay, başkanlıktan ve partisinden istifa etti.

Akçay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Saadet Partisi İlçe Başkanı olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun izlediği politika ve attığı siyasi adımları yanlış bulduğunu ifade etti.

Bu nedenle ilçe başkanlığı ve partisinden istifa ettiğini belirten Akçay, şunları kaydetti:

"Yıllarca ülkemizde askerimizi, sivilimizi, polisimizi şehit eden, terör örgütlerine yandaşlık eden, propagandasını yapan Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkmasını arzu ile bekleyen, ümit eden bir lider benim liderim asla olamaz. Sayın Karamollaoğlu'nun geçtiğimiz günlerde de Diyarbakır'da Kürdistan kelimesinin kabul edilebilir olduğunu söylemesi bu da bizleri ayrıca üzmüş ve rahatsız etmiştir. Bu nedenle Saadet Partisi İlçe Başkanlığından, Sayın Temel Karamollaoğlu'nun Zile temsilciliğinden ve Sadet Partisi üyeliğinden istifa ediyorum."

