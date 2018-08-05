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Saadet Partisinde kongre ertelendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.08.2018 09:30 | Son Güncelleme

Saadet Partisinde ekim ayında yapılması planlanan olağan kongre, yerel seçimlere odaklanmak için seçim sonrası veya 2019'un sonbahar aylarında gerçekleştirilecek

ESİN IŞIK- Saadet Partisinde, bu yılın Ekim ayında yapılması planlanan olağan kongre, yerel seçimlere odaklanmak için seçim sonrasına ertelendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, partinin Genel İdare Kurulu ve Başkanlık Divanı toplantılarında yoğun istişarenin ardından ekim ayında yapılması planlanan olağan kongrenin seçimin ardından yapılmasına karar verildi.

Parti yetkililerinde "alelacele yapılacak bir kongreyle, Mart ayında gerçekleştirilecek olan yerel seçime gitmenin faydalı olmayacağı" kanaati oluştu.

Bu çerçevede kongrenin yerel seçimin ardından veya 2019'un sonbahar aylarında yapılmasına karar verildi.

- Yerel seçime hazırlık talimatı

Bu arada Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, teşkilatlara, seçimlere hazırlık ile aday belirleme çalışması yapmaları talimatını verdi.

Karamollaoğlu, partililerden ayrıca teşkilatlarda üye sayısını artırmalarını, bu kapsamda gençlere ağırlık vermelerini ve teşkilatları canlandırmalarını istedi.

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Saadet Partisi

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