HABER

Saadet Partisi'nde milletvekili aday adaylığı başvuruları yarın başlayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 19:55 | Son Güncelleme

Başvuru ücretleri, erkek aday adaylar için 3 bin lira, kadın ve 25 yaş altı aday adayları için bin 500 lira olarak belirlendi

Saadet Partisi'nde, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek milletvekilliği genel seçiminde aday adayı olmak isteyenlerin başvuruları yarından itibaren alınmaya başlanacak.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Karaman tarafından 81 il başkanlığına milletvekili aday adaylığına ilişkin genelge gönderildi.

Bu kapsamda milletvekili aday adaylığı için başvurular, 24-30 Nisan arasında alınacak.

Aday adayları, il başkanlıklarına veya bizzat partinin genel merkezine başvuru yapabilecek.

Başvuru ücretleri, erkek aday adaylar için 3 bin lira, kadın ve 25 yaş altı aday adayları için bin 500 lira olarak belirlendi.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecekSaadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecek
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecekSaadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepkiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aday adayı başvuru Saadet Partisi

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Arda Turan'ın yeni takımı!..

Arda Turan'ın yeni takımı!..

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecek

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepki

İşte CHP’nin cumhurbaşkanı adayları! Ankara kulislerini sallayan iddia

İşte CHP’nin cumhurbaşkanı adayları! Ankara kulislerini sallayan iddia

Başbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt

Başbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt

Uyum yasaları Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi

Uyum yasaları Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi

Devlet Bahçeli'den Meral Akşener tepkisi: Bize sormayın

Devlet Bahçeli'den Meral Akşener tepkisi: Bize sormayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.