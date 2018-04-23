Saadet Partisi'nde milletvekili aday adaylığı başvuruları yarın başlayacak

Saadet Partisi'nde, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek milletvekilliği genel seçiminde aday adayı olmak isteyenlerin başvuruları yarından itibaren alınmaya başlanacak.
Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Karaman tarafından 81 il başkanlığına milletvekili aday adaylığına ilişkin genelge gönderildi.
Bu kapsamda milletvekili aday adaylığı için başvurular, 24-30 Nisan arasında alınacak.
Aday adayları, il başkanlıklarına veya bizzat partinin genel merkezine başvuru yapabilecek.
Başvuru ücretleri, erkek aday adaylar için 3 bin lira, kadın ve 25 yaş altı aday adayları için bin 500 lira olarak belirlendi.
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