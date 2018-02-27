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Saadet Partisinden 28 Şubat Darbe açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2018 16:36 | Son Güncelleme

Saadet Parti Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk, 28 Şubat Post-Modern Darbe ile ilgili açıklamada bulundu.İl Başkanı Haşim Asnuk beraberinde İl Başkan Yardımcısı Mehmet Altan ile birlikte 28 Şubat Post-Modern Darbesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Saadet Partisinden 28 Şubat Darbe açıklaması

Saadet Parti Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk, 28 Şubat Post-Modern Darbe ile ilgili açıklamada bulundu.
İl Başkanı Haşim Asnuk beraberinde İl Başkan Yardımcısı Mehmet Altan ile birlikte 28 Şubat Post-Modern Darbesiyle ilgili açıklamada bulundu. Haşim Asnuk, Ülkemizde 28 Şubatvari muhtıra- modern- post modern millet iradesine kast eden girişimlere belirli aralıklarla maruz kalındığını belirterek, 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin de bunun bir tezahürü olduğunu söyledi.
Başkan Asnuk, “Kuşkusuz 28 Şubat dönemin Başbakanı Erbakan Hocamızı alaşağı etmek için yapılmıştı. Çünkü Erbakan Hoca eski iktidarlardan farklı bir dil kullanıyordu. Türkiye’yi batının uydusu olmaktan çıkaracak Afrika’dan Asya’ya, Anadolu’dan Batıya uzanacak olan bir İslam Birliği projesinin peşindeydi. Erbakan’ın iktidara gelmemesi için her yolu deneyen batılı müstekbirler bunu başaramayınca Hocayı iktidardan düşürmek için içte ve dışta kendilerine işbirlikçi arayışına girmişlerdi. Bunu hayata geçirmek için kartel medyası dediğimiz gazeteler televizyonlar her gün irtica yaygarası koparmaya başladılar. Sahte şeyhler, üniversitelerdeki başörtüsü yasakları, eski kasetler, camiye giden çocuklar her akşam ana haberleri ana gündemiydi. Bu baskıyı hisseden sözüm ona uyanık muhafazakarlar da kendi konumlarını garanti etmenin telaşıyla ‘Beceremediniz, çekin gidin’, ‘ Başörtüsü furuattandır’ gibi hezeyanlar içinde bulundu” dedi.
Asnuk açıklamasının devamında, “Tam 21 yıl geçti 28 şubat üzerinden bazılarına göre bin yıl sürecek denilen bu süreç Hocanın öğrencilerinin iktidara gelmesi ile bitti. Erbakan Hocanın öğrencileri onun projelerini devam ettiriyorlar. Gerçekten öyle miydi? Bizim tanıdığımız Erbakan Hoca asla ABD ile birlikte sınır ötesi bir operasyona ortak olmadı ve olmazdı. Faize dayalı bankacılık sisteminin kar rekorları kırmasına tahammül edemezdi. Avrupa Birliği kapılarında ev ödevi için beklemezdi. Asla ve asla ırkçılık ve mezhepçilik yapmazdı. Borçlanarak yol, köprü, tüneli viyadük, yüzme havuzu, spor salonu, hava limanı yapmayı bir maharet saymazdı” diye konuştu.

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