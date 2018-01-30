Saadet Partisi'nden Afrin çıkışı: Bizi işkillendiriyor

Saadet Partisi, Antalya İl Başkanlığı tarafından genel seçime yönelik çalışmaların hızlandırılması amacıyla ‘Ver elini Antalya' sloganıyla Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde toplantı düzenlendi.
SP genel başkan yardımcıları Prof. Dr. Latif Öztek, Birol Aydın ve Antalya il yönetimi üyeleri ile yaklaşık 500 partilinin katıldığı toplantıda, seçimlerde partinin oy artışını sağlayacak projeler tanıtıldı.
'AYARLARIMIZ, HİÇ BU KADAR BOZULMAMIŞTI'
Toplantıda konuşan SP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, dış politikanın ‘hallaç pamuğu'na döndüğünü savunarak şunları söyledi:
"Ayarlarımız, hiç bu kadar bozulmamıştı. Ne sağcımız sağcı, ne solcumuz solcu. Ne TSK, ne polis teşkilatımız; cemaatlerimiz, muhafazakarlarımız herkes birbirine girdi. Her şeyle oynandı. Belirsizlik yaşıyoruz" diye konuştu.
Bir ay sonra ne ile karşılaşılacağı konusunda endişeli olduğunu söyleyen Aydın, "Hokkabazlık, dizilerle medyayla parayla yapılıyor. Dış politikada hiçbir şey yapılmadığı halde kahramanlık yapıldığı anlatılıyor" dedi.
'BİZ, İLK DEFA SINIR DIŞI OPERASYON YAPMADIK'
‘Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili de açıklamalarda bulunan Aydın, harekatı desteklediklerini ve tek dileklerinin Mehmetçik'in zaferle dönmesi olduğunu söyledi.
Aydın, "Biz, ilk defa sınır dışı operasyon yapmadık. Daha önce de operasyonlar oldu; ancak bu, çok gündeme alındı. Bu operasyonun bu kadar gündemde olması, bizi işkillendiriyor. Rusya neden ses çıkarmadı? Amerika biraz tepki verirken neden bu olayda Türkiye'nin karşısına dikilmiyor? YPG/PYD neden beklenen tepkiyi ortaya koymuyor? Sınır güvenliği için yapılıyor. Buna inanmak istiyoruz" diye konuştu.
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