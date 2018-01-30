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Saadet Partisi'nden Afrin çıkışı: Bizi işkillendiriyor

POLİTİKA HABERLERİ | 30.01.2018 17:33 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, Afrin'e yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediklerini ancak operasyonun bu kadar gündemde olmasının kendilerini işkillendirdiğini ifade etti.

Saadet Partisi'nden Afrin çıkışı: Bizi işkillendiriyor

Saadet Partisi, Antalya İl Başkanlığı tarafından genel seçime yönelik çalışmaların hızlandırılması amacıyla ‘Ver elini Antalya' sloganıyla Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde toplantı düzenlendi.

SP genel başkan yardımcıları Prof. Dr. Latif Öztek, Birol Aydın ve Antalya il yönetimi üyeleri ile yaklaşık 500 partilinin katıldığı toplantıda, seçimlerde partinin oy artışını sağlayacak projeler tanıtıldı.

'AYARLARIMIZ, HİÇ BU KADAR BOZULMAMIŞTI'

Toplantıda konuşan SP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, dış politikanın ‘hallaç pamuğu'na döndüğünü savunarak şunları söyledi:

"Ayarlarımız, hiç bu kadar bozulmamıştı. Ne sağcımız sağcı, ne solcumuz solcu. Ne TSK, ne polis teşkilatımız; cemaatlerimiz, muhafazakarlarımız herkes birbirine girdi. Her şeyle oynandı. Belirsizlik yaşıyoruz" diye konuştu.

Bir ay sonra ne ile karşılaşılacağı konusunda endişeli olduğunu söyleyen Aydın, "Hokkabazlık, dizilerle medyayla parayla yapılıyor. Dış politikada hiçbir şey yapılmadığı halde kahramanlık yapıldığı anlatılıyor" dedi.

'BİZ, İLK DEFA SINIR DIŞI OPERASYON YAPMADIK'

‘Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili de açıklamalarda bulunan Aydın, harekatı desteklediklerini ve tek dileklerinin Mehmetçik'in zaferle dönmesi olduğunu söyledi.

Aydın, "Biz, ilk defa sınır dışı operasyon yapmadık. Daha önce de operasyonlar oldu; ancak bu, çok gündeme alındı. Bu operasyonun bu kadar gündemde olması, bizi işkillendiriyor. Rusya neden ses çıkarmadı? Amerika biraz tepki verirken neden bu olayda Türkiye'nin karşısına dikilmiyor? YPG/PYD neden beklenen tepkiyi ortaya koymuyor? Sınır güvenliği için yapılıyor. Buna inanmak istiyoruz" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Biri çürük diğeri ABD Vatandaşı oldugundan 27 gunluk damat bedelli... oysa sehitlerin sosyal medya hesabina baktigimizda çoğu ÜLKÜCÜ bir kaç tane CHP Genclik kollari uyeligi yapmis olanlar var ama BOZKURDA hayvan deyip arapmason karışımı rabiş işareti yapan Türklüğü bölücülük sayanlardan tek sehit yok sehit ailelerinin acmis oldugu davada şehide kelle demekten 3 kuruşluk tazminata mahkum olan kimdir????isgillenmemek elde degil!!!!!
TÜRKİYE CUMHURİYETİNE GÜÇSÜZLEŞTİRMEK KOLAY DEĞİL..İÇ ÇATIŞMA İLE GÜÇSÜZLESİR SADECE..80 DEN SONRA 2000 LERDE TAM TOPARLARDIK ÖTEKİ BERİKİ ANLAYIŞI KALKTI DERKEN..AKP GELDİ VE DİKKAT EDİN BÖLÜNMEDİK AYRIŞMADIK BİR TANE DEĞERİMİZ KALMADI..AKP TÜRKİYEYİ İÇ CATIŞMAYA ZORLUYOR..DEVLET SATILIYOR ÖZELLEŞTİRİLİYOR...İÇ SORUNLARIMIZI DÜZELTEMEZKEN DIŞ SORUNLARDA PATLAK VERİYOR..AKP HÜKÜMETİ BANA GÖRE BU MİLLETE EN FAZLA ZARARI VERENDİR SAHSİ FİKRİM BUDUR..
BU NE BİÇİM AÇIKLAMA.??? S.P... .. SANKİ BU ÜLKENİN MUHALEFETİ DEĞİL. .
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