Saadet Partisi'nden AK Parti'ye katılım

Bu düşüncelerle 10 yılı aşkın süredir yürüttüğü Saadet Partisi Uğurludağ İlçe Başkanlığından istifa ettiğini belirten İpek, "Benimle birlikte yönetimim ve 60 kişilik Saadet Partisi üyesi istifa etmektedir. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde milli duruş sergileyen Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi destekleyeceğimiz kamuoyuyla paylaşıyorum." dedi.

İpek, burada yaptığı konuşmada, 10 yılı aşkın süredir Saadet Partisi İlçe Başkanlığı yaptığını belirterek, "Bu seçimler öncesinde Saadet Partisi Genel Başkanının ittifak kurduğu partiler ve kendisi, açık bir şekilde HDP ve Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğünü istemektedir. PKK yandaşı Selahattin Demirtaş'a destek vermeyeceksiniz. Millet bu ittifaklarda yer alan partilere verilen her oyun PKK, FETÖ ve DEAŞ'a yarayacağının bilincindedir. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayacağız." ifadesini kullandı.

Karadağ da İpek ve beraberindekileri kararlarından dolayı tebrik ederek, AK Parti ailesinin genişleyerek çığ gibi büyümeye devam ettiğini bildirdi.

Kendileri için milletine hizmet davası ve vatanının bölünmez bütünlüğünün her şeyin önünde olduğunu vurgulayan Karadağ, şunları kaydetti:

"Eğer bugün bazı siyasi partiler sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü keserek, 'Vatanın bölünmez bütünlüğünün tehlikede olduğunun hiçbir önemi yok. Yeter ki onun önünü keselim' düşüncesiyle PKK terör örgütüne, FETÖ terör örgütüne de göz kırparak siyaset yapıp, bir taraftan Demirtaş'a, PKK'nın uzantısı bir siyasi görüşün temsilcisine göz kırpıp özgürlük isteyip bir taraftan 'geriye dönüşü sağlayacağız' diyerek siyaset üretiyorlarsa milletimizden şunu istiyoruz. Bu tabloya iyi bakın ve şöyle düşünün. Bu ülkeyi Recep Tayyip Erdoğan ve kadroları mı daha iyi yönetir, yoksa birbirine benzemeyen partiler bir araya gelmiş, kaos ortamına tekrar sürüklemek isteyen bu siyasi partiler mi daha iyi yönetir? Benim şahsımın ve çocuklarım geleceği için Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması, AK Parti'nin kazanması hem cumhurbaşkanlığı hem de TBMM'de milletvekilliği ağırlığını ortaya konarak zaferle çıkması mı önemli, yoksa kaos ortamına dönüş mü önemli? Bunun kararını vereceğiz."

Programa Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, İl Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim Kaya ve parti yöneticileri de katıldı.

