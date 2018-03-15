Saadet Partisinden atık toplayıcılarına ziyaret

Saadet Partisi Van İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Koç, beraberindeki partililerle gece geç saatlerde kentteki atık kâğıt toplayıcılarını ziyaret ederek, çay ikramında bulundular.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı, mart ayı içerisinde ülke genelinde atık kâğıt toplayıcılarının sorunlarının ve sıkıntılarının dile getirilmesi amacıyla farkındalık oluşturmak amacıyla atık toplayıcılarıyla bir araya geliyor. Van’da da Saadet Partili gençler, atık toplayıcılarını, atık toplarken ziyaret edip çay ikramında bulundu.

Saadet Partisi Van Gençlik Kolları Başkanı Emre Koç, atık toplayıcılarına herhangi bir sıkıntı yaşatmayan Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Koç, “Sokaklarda insani olmayan ve eşitlik koşullarından uzak yaşayan atık toplayıcılarının, şehir dışına yakın kesimlerde inşa edilecek geri dönüşüm tesislerinde istihdam edilmeleri gerekir. Çöplerin şehirden toplu halde uzaklaştırılarak bugün sokaklarda çöp toplayan kişilerce insani koşullarda ayrıştırılması, bu kişilerin maaş ve sosyal güvenlik haklarından yararlanır hale getirilerek topluma, istihdama kazandırılabilmeleri gerekir. Böylece belediyelerin de çöplerden çok büyük gelirler elde ederek halka hizmet yönünde bütçelerini genişletebilmelerini sağlamaları gerekir. Sokakta kağıt ve atık toplayanların çalışma koşulları, olması gerekenin çok gerisindedir. Ancak onları işsiz bırakmadan koşullarını iyileştirecek bir modelin bulunması, herkesin ortak temennisidir. Onlar, kentlerin düzensiz büyümesinin, öngörülemeyen göçün ve plansız geri dönüşüm telaşının Türkiye’de oluşturduğu bir mesleğin mensuplarıdır” diye konuştu.