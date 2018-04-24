HABER

Saadet Partisi’nden İYİ Parti’ye ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 13:55 | Son Güncelleme

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ”Zor bir dönemden geçiyoruz.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ”Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde aslında elbette ittifaklara ihtiyacımız var. Biz bunu bir kutuplaşma, kamplaşma olarak da görmüyoruz. İnşallah tekrar kendileri ile bu haftanın sonuna doğru bir görüşmemiz olur" dedi.
24 Haziran seçimleri öncesinde partilerin ziyaret turları devam ediyor. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Yaklaşık 2 saat görüşme sonrasında iki parti lideri basın mensuplarına ortak açıklama yaptı. Seçimlerde hile kovma masası kuracaklarını belirten Akşener, ”Aynı zamanda bir kadın olarak kendini çok güçlü kabul edenleri mertçe bir seçim yapmaya davet ettiğimizi ifade etmek isterim. Sayın Karamollaoğlu beyefendi ile uzunca bir Türkiye değerlendirmesi yaptık. Ben kendisinin görüşlerinden çok istifade ettim. Görüşmelerimizin süreceğini buradan sizlerle paylaşmak isterim" diye konuştu.
Seçim sürecinde İYİ Parti’nin zorlu bir süreçten geçtiğinin altını çizen Karamollaoğlu ise, ”Ümit ediyorum ki ben bizim bu görüşmelerimiz devam edecek. İnşallah seçimlerde iyi bir netice alacağız. Türkiyemizin geleceği hakikaten bu seçimlerde belirlenecek. Allah yardımcımız olsun. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde aslında elbette ittifaklara ihtiyacımız var. Biz bunu bir kutuplaşma, kamplaşma olarak da görmüyoruz. İnşallah tekrar kendileri ile bu haftanın sonuna doğru bir görüşmemiz olur. Gelişmeleri bir defa daha son celsede neticelendirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Basın mensuplarının Abdullah Gül’ün adaylığı ile ilgili sorusu üzerine Karamollaoğlu, "Şu sıralarda takdir edersiniz ki bu tip detay konuları hakkında fikir beyan etmek isabetli olmaz. Bu ancak netice elde edilince kamuoyuna duyurulur. Bundan farklı bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum" yanıtını verdi.

İşte CHP’nin cumhurbaşkanı adayları! Ankara kulislerini sallayan iddiaİşte CHP’nin cumhurbaşkanı adayları! Ankara kulislerini sallayan iddia
İYİ Parti Hazine'den ne kadar yardım alacak?İYİ Parti Hazine'den ne kadar yardım alacak?
Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Prof. Dr. Yunus Aydın: Saçlı deride kan vardı

Prof. Dr. Yunus Aydın: Saçlı deride kan vardı

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'den Saadet Partisi'nin 'Abdullah Gül' önerisine yanıt

İYİ Parti'den Saadet Partisi'nin 'Abdullah Gül' önerisine yanıt

Abdullah Gül, Meral Akşener, Temek Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geliyor

Abdullah Gül, Meral Akşener, Temek Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geliyor

Eski Bakan Salim Ensarioğlu İYİ Parti'ye katılıyor

Eski Bakan Salim Ensarioğlu İYİ Parti'ye katılıyor

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

Son dakika! İYİ Parti resmen açıkladı

Son dakika! İYİ Parti resmen açıkladı

Erdoğan'a CHP'li vekillerden jet yanıt

Erdoğan'a CHP'li vekillerden jet yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.