Saadet Partisinden İYİ Partiye ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Akşener ile Karamollaoğlu'nun İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Akşener, ziyarette Karamollaoğlu ile son gelişmeleri değerlendirdiklerini ifade ederek, partisinin önüne kurulan tuzakların, hilelerin aşılmasında Karamollaoğlu ve arkadaşlarının katkılarını bildiklerini söyledi.

Bunun için Saadet Partisine teşekkür eden Akşener, "İYİ Parti olarak seçimlere giderken tuzak ve hile kovma masası organize etmeyi düşünüyoruz. Aynı zamanda bir kadın olarak kendini çok güçlü kabul edenleri mertçe bir seçim yapmaya davet ettiğimizi ifade etmek isterim." dedi.

"Karamollaoğlu beyefendi ile uzunca bir Türkiye değerlendirmesi yaptık. Ben kendisinin görüşlerinden çok istifade ettim." diyen Akşener, görüşmelerin süreceğini ifade etti.

- "İnşallah seçimlerde iyi bir netice alacağız"

Karamollaoğlu da İYİ Parti kongresinden sonra Akşener'i tebrik için ziyaret etme düşünceleri olduğunu ancak seçim kararının bu ziyareti biraz daha farklı bir havaya getirdiğini söyledi.