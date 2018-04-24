Saadet Partisinden İYİ Partiye ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.
Akşener ile Karamollaoğlu'nun İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.
Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Akşener, ziyarette Karamollaoğlu ile son gelişmeleri değerlendirdiklerini ifade ederek, partisinin önüne kurulan tuzakların, hilelerin aşılmasında Karamollaoğlu ve arkadaşlarının katkılarını bildiklerini söyledi.
Bunun için Saadet Partisine teşekkür eden Akşener, "İYİ Parti olarak seçimlere giderken tuzak ve hile kovma masası organize etmeyi düşünüyoruz. Aynı zamanda bir kadın olarak kendini çok güçlü kabul edenleri mertçe bir seçim yapmaya davet ettiğimizi ifade etmek isterim." dedi.
"Karamollaoğlu beyefendi ile uzunca bir Türkiye değerlendirmesi yaptık. Ben kendisinin görüşlerinden çok istifade ettim." diyen Akşener, görüşmelerin süreceğini ifade etti.
- "İnşallah seçimlerde iyi bir netice alacağız"
Karamollaoğlu da İYİ Parti kongresinden sonra Akşener'i tebrik için ziyaret etme düşünceleri olduğunu ancak seçim kararının bu ziyareti biraz daha farklı bir havaya getirdiğini söyledi.
Temel Karamollaoğlu, şöyle devam etti:
"Türkiye'nin meselelerini de dünyayı da çok farklı yönlerden çok samimi bir şekilde görüştük, fikirlerimizi dile getirdik. Detaylarda belki birtakım farklı yaklaşımlar olabilir ama ümit ediyorum ki bu görüşmelerimiz devam edecek. İnşallah tekrar kendileriyle bu haftanın sonuna doğru bir görüşmemiz vuku bulur. Gelişmeleri bir defa daha son kertede neticelendirmeye çalışacağız."
Karamollaoğlu, bugün İstanbul'da "Prof. Dr. Necmettin Erbakan Ödülleri" törenine katılacağını belirtti.
Gazetecilerin "İstanbul'da Abdullah Gül ile görüşecek misiniz?" sorusu üzerine Karamollaoğlu, "Elbette görüşeceğiz." dedi.
Karamollaoğlu, "CHP ile Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda anlaştıkları" yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine de "Şu sıralar bu tip detay konular hakkında fikir beyan etmek isabetli olmaz. Bu ancak kesin netice elde edilince veya kararlar kesinleşince kamuoyuna duyurulur. Onun için bundan daha farklı bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum." diye konuştu.
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