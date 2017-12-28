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Saadet Partisi'nden KHK tepkisi: 'Beyaz toros'ların yerini 'siyah minibüs'ler mi alıyor?

POLİTİKA HABERLERİ | 28.12.2017 08:40 | Son Güncelleme 6 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 696 sayılı KHK'de yer alan ve 'sivillere yargı muafiyeti' getirildiği iddia edilen düzenlemeye ilişkin, "Herkes biliyor ki; bu tür kararnameler, yarın beklenmeyen ve istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bu ülke geçmişte kendisini devlet yerine koyan ve devlet adına iş yapmaya çalışanlardan çok çekmiştir" dedi. Karamollaoğlu, “Bir zamanların ‘beyaz toros’larının yerine şimdi ‘siyah minibüsler mi geliyor acaba' diye, bir endişe doğuyor” dedi

Temel Karamollaoğlu, Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, son çıkarılan KHK'yı değerlendirdi. Türkiye'nin 20 Temmuz 2016 tarihinden itibaren olağanüstü hal (OHAL) ile yönetildiğini belirten Karamollaoğlu, darbe girişiminin ardından 30 ayrı KHK yayımlandığını hatırlattı.

"2018'den temennimiz, 'OHAL'siz bir Türkiye"

Türkiye'nin KHK ile yönetilen bir ülke haline geldiğini ve KHK ile düzenlenmeyen tek bir konu kalmadığını vurgulayan Karamollaoğlu, şöyle konuştu: "Kanun yerine kararnameler, Meclisin yerine saray, 80 milyonun iradesini maalesef bir kişi üstlendi. Binlerce insan bir kararname ile ihraç edilir, işinden, aşından olur duruma geldi. Devasa kuruluşlar bir kararname ile kapatıldı. Anayasa ile teminat altına allınmış temel hak ve özgürlükler bir kararname ile rafa kaldırılıyor. Bu yüzden bizim 2018 yılına ilişkin ilk temennimiz, OHAL'siz bir Türkiye'ye kavuşmaktır. Çünkü esas olan bir kişinin, külliyenin iradesi değil, Türkiye'nin iradesi olmalıdır. Ne yazık ki bu hükümetin ne anayasaya, ne de yasalara hiç mi hiç saygısı yok. Aslında bütün KHK'lerin bir ay içinde Meclise sevk edilmesi gerekir. Bu, usul eksikliklerinin giderilmesi için de elzemdir. Bir konu Mecliste müzakere edildiği zaman olgunlaşır. Ve hükümet Mecliste çoğunluğu elde bulundurduğu için de her zaman bu kararnameleri çıkarma imkânına sahiptir. Fakat ne yazık ki buna itibar edilmiyor. Bazıları tarafından kanun hükmünde kararnameler yerine, 'karun hükmünde kararnameler' gibi ifadeler kullanılmış. Tabi bu üzücü bir hadise. Bunu biz böylece söyleyip geçiyoruz, ama bu zihinlerde bir iz bırakıyor. Hiçbir ülke, bir kişinin Mecliste müzakere edilmeden alacağı kararlar ile idare edilir hale gelmemeli. Gelirse sonu felaket olur. Kendileri için de, millet için de zararlı olur. Çünkü müzakere edilmeyen her kararname, her kanun eksikliğe açıktır."

“Bu ülke, devlet adına iş yapanlardan çok çekti”

Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'lere de değinen Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ahmet Hakan'dan Abdullah Gül tepkisi: Ne var bunda kardeşim?
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AK Parti'de büyük kriz! Abdullah Gül'e flaş yanıt

"Son KHK'da şu ifade yer alıyor, '15 Temmuz darbe girişim ve girişimin devamı niteliğindeki eylemlere müdahale eden sivillerin cezai sorumluluğu doğmayacaktır.' Bu çok yanlış ve nereye çekilebileceği belli olmayan ucu açık bir ifadedir. Bütün siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları bunu tenkit ettiler. Herkes biliyor ki; bu tür kararnameler, yarın beklenmeyen ve istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bu ülke, geçmişte kendisini devlet yerine koyan ve devlet adına iş yapmaya çalışanlardan çok çekmiştir. 'Bir zamanların ‘beyaz toros’larının yerine şimdi ‘siyah minibüsler mi geliyor acaba' diye, bir endişe doğuyor şimdi. 'Acaba faili meçhuller dönemine yeniden mi giriyoruz' diye bir hava oluşuyor."

"Başbakan’ın açıklaması beni üzüyor”

Daha sonra basın mensuplarının sorularına yanıtlayan Karamollaoğlu, Başbakan Binalı Yıldırım'ın, 'KHK metninde düzeltme yapılmayacak' şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Başbakanın bu açıklaması beni üzüyor. Neden bir Başbakan kendisine yapılan ikazları dikkate almayacağını söyler. Kendileri söylüyor, 'Bu, bu manaya gelmez' diye. O zaman hangi manaya gelmeyeceğini ifade edin, ama bunu KHK ile yapın. Ne olur yani itibarınızdan bir şey mi kaybedersiniz?" dedi.

“İktidar, bu açıklamayı önemsemeli”

Karamollaoğlu, 'Abdullah Gül'ün KHK ile ilgili çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz?' şeklinde yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi: "Abdullah Gül'ün açıklaması çok önemli bir açıklama. Abdullah Bey, AK Parti'nin kurucuları arasında, fikir babaları arasında. Her noktada kedisi ile anlaşmayız doğrudur, ama bir tavrı var. Ve aynı şekilde bu hükümete bir ikazda bulunuyor; 'Burada bir sorun var, bu sorun ileride yanlış anlamalara vesile olabilir. Bundan dolayı birtakım olumsuz gelişmeler yaşanabilir, buna dikkat edin' diyor. Kendi içlerinden birisinin bunu söylemiş olmasını ben önemsiyorum ve iktidarın da önemsemesi gerektiğine inanıyorum."

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Saadet Partisi KHK temel karamollaoğlu

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Okuyucu Yorumları 48 yorum
SAADET PARTİSİNİN BAŞINA NİHAYET AKILLI BİR ADAM GELDİ .ÇOK ŞÜKÜR.
@bizedogrugerekli_2017 tayyip ile necmettin erbakanın arası kötüydü bunlarda erbakanın yanında yer aldığı için tayyipe cepheler yoksa tayyipin yanında yer alırlardı
@bizedogrugerekli_2017 //akıllı mı? yaa ağzından bismillah çıkanı akıllı zannediyorsunuz, FETÖ cüler bu yüzden çoğaldı işte şimdi hakkından gelinecek diye ülkenin hazinesi avukat ve hakim savcılara akıyor,din siyasallaşmış ülke batıyor uyannnn
@tsahin1903 sen öyle biliyorsun Erkabakan hoca bilerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanı Köteledi.
@tsahin1903 sasdet siyonistin yanındda yer almaz
nedir zorunuza giden ? VATAN MİLLET BAYRAK bunun uğruna savaşmayacaksak ne için savaş veriyoruz ben ve benim gibi Vatanına sahip çıkanların kafasına 15 temmuzda mermi yağdıran alçaklara o an yine gelirse eğer acımadan gebertirim. Bu Vatanın ekmeğini yiyip bu Vatana hainlik edenler günü gelir ekmek yediği yerden kurşunuda yer! ne diyor İstiklal marşında SİPHER ET GÖVDENİ DURSUN BU HAYASIZCA AKIN!
@mert_1994_ccovi güzel düşünüyorsun ifadelerine hep katılırım,ama ülkenin ulusal gücü polis ve jandarma dururken 10 bin kişi caddeleri meydanları doldurup biz kanundan güç alıyoruz darbe hazırlığı yapan şu şu örgütü derneği basıp kurşunluyoruz...gibi bi şey derlerse ne yapacan,sen bunların karşısında duracan mı yağmayamı seyredecen?
KHK ler nedir;DEVLETİ İDARE ETMEDE BECERİKSİZ VE DİRAYETSİZ-HAKSIZLIKLAR VE MİLİTANLIKLAR İLE ÜLKEYİ MAFYAVARİ İDARE ETME ZİHNİYETİDİR. KHK ve OHAL altında yapılan seçimlerde AKP maalesef ENTRİKA İLE BAŞTA KALDI.
@ilhansafa khk da bir yönetilme biçimidir kanunların içinde vardır ohal dir sıkıyönetimdir bunlar bir seçenektir bu kadar cahil olmayınTC işgal girişiminde bunları hemen etkisizleştirmedir ve halende devam ediyordur 500 bin hain vardır bunların biride senmisin ? OHALLE SİZİN NE İŞİNİZ OLUR Kİ
@ilhansafa o gece için çıkarılmıştır. ayrıca böyle bir durumda halkı asker kurşunamı dizsin siz var yaaa ödlek korkak ve laf salatası zihniyetsiniz.
Ak Partide ki krize oda karışmış mış mış mış...ya Mynet sen varyaaa....
Atatürk ile övünmeyen, Fesli kadire ve onun gibilere çatmayan Cumhuriyet sevgisi olmayan ne kadar islam tabanlı kişi varsa bu ülkeye ihanet ediyorsunuz.? CHP yi gösterip ülkeyi sırtından vuran sizler meclisi bombalayan zihniyeti besleyenlersiniz ve yüzünüz hiç kızarmadı, 15 temmuzu bayram yapıp üstünde zıplamaktan zevk alırken biz cemaatlerin bu ülkede her zaman potansiyel darbeci olduğunu biliyoruz,amaç din değil, ülkeyi ele geçirmektir. Penisilvanya haininden hiç ders alınmamış, 18 ada işgal altında iken rahatsız olan cemaat örgütü bireyi var mı? Afrikadan ada istiyen zihniyete oy verin siz
@medikalci hadi be dınsız adam sende
@medikalci KK nın danışmanı fetöcü çıktı enis berberoğlu mit tirlarından 25 sene yedei kim yetiştirmiş beslemiş belli oluyor ki şimdi KK fetöcülerle iş tutuyor sen iktidara mhp ye yuklen savcılar neden kaçtılar polisler neden kaçtılar kime hizmet ediyorlardı TC ne mi n? gittikleri ulkelere hizmet 18 ada işgal diyorsun ismetin verdiği adalarımı diyorsun saçma sapan bilgisiz yazık misakı milli sınırlarına dönelim deyince niye karşı çıkıyorsunuz ? niye musul kelkuk halep alalım deyince niye cıkıyorsunuz ? sizler tutarsız kölesiniz
o tırlar PYD ye gitti ise ne diyeceksin o zaman, etrafında 100 koruma var biri atlıyor sarılıyor sahnede, ülkede böyle korunuyor işte, kendilerini koruyamıyan ülkeyi nasıl koruyacak....
@ardaank RTE ninde yanındakiler FETÖ cü çıktı,bundan üzülmüyon mu da Kılıçdaroğlu sendromundasın
@mkeysr sana ayetel kürsüyü yasını ezbere okuyum mu daha hangi sureleri istiyorsan...neden peşinen dinsiz diyorsun,din gidiyor elden uyan kardeş...laf olsun diye değil aç telefonu watsaptan okuyum. yaz telini arıyacam söz. o lafını yedirecem
@ardaank o ismet dediğin kişiyi tanıyormusun? Lozan günlerini aç oku once bilgilen ,o bir paşa,hitap edebin yok,Sakaryayı Büyük taarruzu yapan kurtuluşumuzda büyük katkısı olan paşaya mı İsmet diyorsun, utanmaz.
@ardaank Uluslararası hukuka göre, Türkiye'ye bağlı olan ve Aydın il sınırları içindeki Marathi Adası'nın 2004'ten beri Yunan işgali altında olduğu ortaya çıktı.Adaya Yunan vatandaşlarının yerleştirildiği ve Yunan bayrakları asıldığını duydun mu?
@mkeysr telefonunu yaz bekliyorum sana Yasin okuyacam ezbere WATsapdan
Neden bu tür kararlar alıyorlar çünkü başımızda kaosdan beslenen bir hükümet var. Kaos istemeyen hangi parti 10 milyon suriyeliyi ülkeye doldurur ve sivillere yargı muafiyeti gibi kararlar alır. Bu tür kararlarla ileride oluşucak her türlü kaosları, yine en iyi şey ile yani mağdur edebiyatı ile lehine çevirecekler.
saadet partisi neden hala kapatılmıyor bu adamların açıklamaları neden hala haber gibi gösteriliyor yaa hepsini geçtim bu adamlar kendilerinde bir potansiyel görüyor en komik olanda bu
@c_raul saadet partısı böyle durust mulefetlık yaptıkca kazanıyor ben bundan sonra oyum sp nın
@c_raul ne de olsa seninkilerin hocalara ..bu mektep ten çıkmış ama boynuz kulağı geçmiş
Bu madde anlaşılıyorki bilerek düzenlenmiş. yoksa bir kelime eklenerek netleştirilebilir. Sn. Cumhurbaşkanı hep kandırıldım diyorya. Umarım yine kandırılmamıştır. maddenin o kadar ucu açıkki bundan devleti yönetenler bile zarar görebilir. Yani ortama göre değerledirikecek bir madde. Sonra kalkıpta kandırıldık demeyin. Bu kadar kandırılmayada hakkınız yok artık.
Ülkeyi yönetenler, sizler aciz olmayıp ikdidara ikdidarda kalmak için değil hizmet için gelseniz ihtilaller olmaz. ben şuna da inanıyorum bu kafayla muhalefet de seçimi kazansa ikdidarı teslim etmezsiniz.
@raha963 Etmeyeceğiz evet asla vatanı sizin gibi hdpkkchpsp teslim etmeyeceğiz
darbe yapmaya kalkışanlar düşünsün fetöcüler teröristler düşünsün bu vatanı bölmeye çalışanlar düşünsün sana ne senindemi öyle bir planın var yemiyor mu halk böyle bir girişimde bizi doğrar diyemi korkuyon beyaz torosmuş minübüsmüş karşında halk var halk abdullah gül vs bırakın bu ipek grubunu melek annenizi korumayı ama KHK çok iyi karar alınmış ve ilgili yerlere söylenmiş insanları tutamazsın darbeye kalkanlar ettiklerini bulacak biz memnunuz
Eylemleri ve söylemleri biri birini tutmayan AKP ülkeyi büyük bir felakete götürüyor. Henüz çoğu kişi bunu fark edemedi. O KHK'yı okursanız AKP iktidarını korumak amacıyla ülkeye yeni tezgahlar kuracak belkide kardeş kardeşe silah sıkacak. Yeni kontrollü darbeler yolda demektir.
@yaseminkurt hay ağzına sağlık arkadaş...
devlete . devletin bayragına sancagına topragına askerine polisine cezayı devlet vermelidir.devletin gucu yetmiyorda halktan destek arıyorsa bu guçlu bir devlet anlayışı degil, kenya gibi ve afrika ulkeleri gibi kabine anlayışıdır. bu tip buyuyemeyiz.ee yarın duşmanını öldürsün sevmedigi birini öldürsün sonrada , polisi öldureceklti. duydum agzından buraya kadar takip ettim. cesaretimle zarar vermeden cezasını verdim derse devlet nasıl açıklayacak bunu? şu yetim hakkını yiyenleride atın milletin önüne
adamsın başkan. allah razı olsun. ohal bir an önce kalkmalı iktidar aklını başına almalı. milleti kutuplaştırarak bir yere varılmaz. sorunlar çözülecekse ortak akılla çözülmeli
SİVİL İNSANININ TANK IN ÖNÜNDE DURMASI DOĞRUDA SİLAH KULLANMASI YANLIŞ OLUR O ANDA KİM HAKLI KİM HAKSIZ BİLİNMEZ MASUM KİŞİLER ZARA GÖRE BİLİR.
Yeşil i unutanız varsa hatırlatırız islamı türkü yıkmak isteyen kim olursa olsun yok edeceğiz bu gecmişte toros la gelecekte hertürlü araçla yapılmaya devem edilecek.. ayrıca yeşilin zaza olduğunu tekredan hatırlatır zazalrın ülke icin canını vermeye devem edecğini tekrardan yazarız..
Ülkede huzur var mı? korku var kimi korkudan yalakalık yapıyor kimi susuyor konuşanı da susturmaya çalışıyorlar. Sanki kahramanlık için sorunlar çıkarıyorlar...sürekli bir aksiyon var. İyi yönetilen ülkenin ekonomisi güçlü insanları huzurlu ve mutlu olur.
bundan sonra oyum sp sınındır burdan duyuruyorum herkes taktır edıyor sp sı bu böyle biline
KEŞKE CAM FİLMİNE TEPKİ GÖSTERMESEYDİK
sen daha ne konuşuyorsun,28 şubatta fetö ile asker sizi alaşağı etmişti,ne çabuk unuttunuz,bu olsaydı size millet koşardı,salak salak konuşma
kafa basmıyor aldıkları kararların neye yol açacağını anca olup bitince anlıyorlar.yıllarca feto ile iş tuttular vatansever orduyu dağıttılar 2010 referandumu için ver evet i al yargıtay ı sonuç bu anca bilal erdoğan a hırsız diyince feto o zaman anladılar feto kötü..binlerce vatansever çürürken zindanlarda anlamadılar..yine böyle kararlar ileride anlayacağız ..
Bu adam da bi tutarlı olamadı. Dik dur biraz be adam. Yapılan mücadeleyi gör. Hak ile batılın mücadelesinde safını net belirle
@nurettin07 hadi ordan sabah sabah alkolmü alıyorsunuz ne içiyorsunuz anlamak zor
Siyah minibüsler şuan çalışıyorlar. Ama saadette her zaman ki gibi AKP'yi yağlama peşinde.
@sarp_asar_1977 sana bir şey derdim ama değmezsin !
bu ulkede ne beyaz toroslar biter nede siyah minibusler biter bu millet kendini devlet zannedenlerden cok cekti cekmeyede devam edecek gibi gorunuyor...
Gerçekten DEMOKRASHAK-HUKUK ve ADALET var olsaydı bugün OHAL ile ilk önce 'NE İSTEDİLERDE VERMEDİK,diye itirafta bulunanın 'TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM-YATAKLIKTAN ,derhal yargılanması,neden,niçin,hangi amaçla ve devletin tüm birimleri elinizde iken saf ayağına yatarak kurtulamazsın diyerek o kişi ne kadar FETÖ haini varsa bir o kadar suçlu kabul edilir.Yine devleti idare ettiğini zannedenlerin DARBE HABERİNİ'ENİŞTEMDEN ALDIK,diyene siz nasıl bu beceriksizlikle devlet idaresindesiniz.Sizi önce EĞİTİMDEN,DENETİMDEN VE AKIL SAĞLIĞINIZ YERDİNDEMİ diyerek tam teşekküğllü hastahaneden sağlam raporu alın
"15 TEMMUZ VE DEVAMI" DİYE LÜTFETMİŞ ARKADAŞLAR!SONRA DA ORTAYA ÇIKIP,15 - 16 TEMMUZU KAPSIYOR DİYE BUYURMUŞLAR!!!OYSA,AYNEN BAZEN AMELİYAT SONRASI HASTADA UNUTULAN NEŞTER,MAKAS,GAZLI BEZ V.S. GİBİ 16 TEMMUZU UNUTUVERMİŞLERRRR!!!
Erbakanın partisi olan saadet partisi selçuk parsadanın yönettiği saadet zinciri haline geldi... nerdennnn nereyeeeee....
Beyaz toros ve siyah minibüs dönemi bitti, şimdi özel uçak dönemi var, allahın sıfatlarını taşıyan padişahımız istediği an istediği savcıya yada yandaşa 13 uçaktan birini veriyor
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