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Saadet Partisi'nin "Seçim 2018 Atılım Toplantısı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.04.2018 13:24 | Son Güncelleme

Genel Başkan Karamollaoğlu: "100 bin değil en az 500 bin imzayla, hiç kimsenin tereddüdü olmayacak bir tarzda başkan adayımızı belirleyeceğiz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "100 bin değil en az 500 bin imzayla, hiç kimsenin tereddüdü olmayacak bir tarzda başkan adayımızı belirleyeceğiz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin "Seçim 2018 Atılım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde yaşananların, tarihe en garip ve çelişkili seçim arifesi olarak geçeceğini belirtti.

Siyasete şu anda sadece "sen ben" kavgasının hakim olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, oysa seçimlerin şahısların değil politikaların konuşulduğu dönemler olması gerektiğini dile getirdi.

Karamollaoğlu, "Biz şahısların üzerinde durmayız. Elbette, nihayet aday olarak birisi çıkacak veya partiler bir kişiyi aday gösterecekler." diye konuştu.

Seçimin erkene alınması hatta baskın bir seçim noktasına getirilmesinin altında yatan gerçek sebebin Saadet Partisi korkusu olduğunu savunan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Çünkü biz geliyoruz. Onun için seçim bu kadar erkene alındı, baskın seçim haline getirildi. Olağanüstü bir şey mi var ki 55 güne sığdıracaksın ve arkasından dönüp bize 'Hani hazırdınız' diyeceksin. Psikolojik olarak seçime en hazır parti Saadet Partisi'dir. Burada en ufak bir tereddüdümüz yok. Seçimde en iyi neticeyi alacak olan parti de Saadet Partisi."

Hükümetin ekonomi, eğitim ve sağlık politikalarını eleştiren Karamollaoğlu, olağanüstü hal ile seçime gidilemeyeceğinin altını çizdi.

Partisinin seçimlerden en büyük başarıyla çıkmasını sağlayacak çalışmaları yaptıklarını ifade eden Temel Karamollaoğlu, "Bütün gücümüzle, öyle 100 bin değil en az 500 bin imzayla, hiç kimsenin tereddüdü olmayacak bir tarzda başkan adayımızı belirleyeceğiz. Onun başarılı olması için gayret göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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