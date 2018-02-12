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Saakaşvili Varşova’ya indi

POLİTİKA HABERLERİ | 12.02.2018 21:17 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gözaltına alınan Gürcistan’ın eski cumhurbaşkanı ve Ukrayna’da Yeni Güç Harekat Partisi’nin lideri Mikhail Saakaşvili, charter uçakla Polonya’ya gönderildi.Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gözaltına alınan Gürcistan’ın eski cumhurbaşkanı ve Ukrayna’da Yeni Güç Harekat Partisi’nin lideri Mikhail Saakaşvili, charter uçakla Polonya’ya yollandı.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gözaltına alınan Gürcistan’ın eski cumhurbaşkanı ve Ukrayna’da Yeni Güç Harekat Partisi’nin lideri Mikhail Saakaşvili, charter uçakla Polonya’ya gönderildi.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gözaltına alınan Gürcistan’ın eski cumhurbaşkanı ve Ukrayna’da Yeni Güç Harekat Partisi’nin lideri Mikhail Saakaşvili, charter uçakla Polonya’ya yollandı. Saakaşvili’yi taşıyan uçağın Polonya’nın başkenti Varşova’ya indiği belirtildi. Saakaşvili’nin yakınlarından David Sakvarelidze, sosyal medya hesabından “Aradı! Varşova’da” açıklamasını yaptı.
Ukrayna Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Sözcüsü Oleh Slobodian, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada Saakaşvili’nin Ukrayna’daki oturum izninin mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından ülkeye giriş yaptığı Polonya’ya geri gönderildiğini bildirdi. Slobodan, "Mahkeme kararına göre bu kişi Ukrayna toprakları üzerinde yasa dışı olarak bulunmaktaydı. Dolayısıyla yasaları çiğneyerek Ukrayna’ya giriş yaptığı ülke Polonya’ya geri gönderildi” dedi.

Polonya, Saakaşvili’yi kabul etti
Polonya Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, Saakaşvili’nin ülkeye kabul edildiği belirtildi. Açıklamada, "Kabul kararının temelini Ukrayna Gümrük Muhafaza görevlilerinin Polonya Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne yaptığı geri kabul başvurusu oluşturmakla birlikte Saakaşvili’nin Avrupa Birliği üye ülke vatandaşının eşi olması gerçeği de dikkate alınarak Ukrayna tarafının başvurusu olumlu sonuçlandırılmıştır” denildi.
Ukrayna Ulusal Göç Dairesinin emriyle Ukrayna Gümrük Muhafaza görevlileri tarafından bugün Kiev’de bir Gürcü restoranında gözaltına alındığı bildirilen Michail Saakaşvili’nin geri kabul anlaşması gereğince Varşova’ya yollandığı ifade ediliyor. Polonya Dışişleri Bakanlığından ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.
Geçtiğimiz Pazartesi günü Ukrayna Temyiz Mahkemesi, Saakaşvili’nin sınır dışı edilme ihtimali karşısındaki koruma başvurusunu reddetmişti. Saakaşvili’nin avukatları karara itiraz edeceklerini açıklamıştı. Gürcistan makamları ise 5 milyon dolarlık yolsuzluk yaptığı, görevini kötüye kullandığı, bir milletvekilini darp ettiği gibi suçlamalar dolayısıyla eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin iadesini talep ediyor.

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