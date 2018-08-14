Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, "Küresel kirli oyuna karşı milli duruş" başlığıyla yayımlanan yazısında döviz kuruna yönelik olarak "Madalyonun arka yüzünde küreselleşmeye karşı hamleler yapan, korumacılığı savunan yeni ABD politikası, Erdoğan'a ceza kesmek isteyen İsrail'in parmağı ile Ankara'nın Rusya ve Çin'le geliştirmek istediği yeni ilişki formatından sancılanan çevreler bulunuyor" görüşünü dile getirdi. "Teknik olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerine düşeni fazlasıyla yerine getiriyor" diyen Müderrisoğlu, bugünkü yazısında şunları kaydetti: Yer, Arjantin'in başkenti Buenos Aires. G 20 Ekonomi ve Maliye Bakanları Toplantısı. Oturumun başlangıcında konuşan isim Christine Lagarde. "Arjantiniçin güneşli ve açık günler başladı" diyor. Bu sözlerin sahibi, kısa bir süre önce Arjantin'e, 50 milyar dolarlık destek karşılığında adeta deli gömleği giydirenUluslararası Para Fonu'nun başkanı. Lagarde, IMF ile anlaşma imzalayanArjantin'i övdüğü sırada, dışarıda binlerce insan protesto gösterileri yapıyor, "IMF defol!" pankartları ile yürüyor. Arjantin'in adeta ruhu çekilmiş. Sokaklar, eğlence mekanları, alışveriş merkezlerindeki manzara dramatik. Derken Lagarde, "Diğer ülkeler de yaklaşan fırtına öncesi evinin kapısını,penceresini tahkim etmeli" uyarısı ile sözlerini noktalıyor!

İşte bugün Türkiye, kendisini kıskaca almak, ekonomik ve siyasi bağımsızlığına ipotek koymak isteyen ülke ve kurumlara karşı mücadele veriyor. Başkan Tayyip Erdoğan'ın ısrarla bu noktayı vurgulamasını sadece bizlerin değil, ekonomik operasyonların hedefi haline gelebilecek her ülkenin ciddiye alması gerekiyor. Ki bunun ilk sinyalini İtalya verdi. Alman Şansölyesi Merkel de Türkiye'nin istikrarını önemseyen beyanatlar vermeye mecbur kaldı. İçinden geçtiğimiz türbülanslı ortamın anlaşılması için "siyasi, teknik ve toplumsal" yönleri ile "iletişim" boyutuna dikkat etmekte fayda var. Kur saldırısının arka planında dış siyasi faktörler ağır basıyor. Meselenin görünen yüzünde, ABD ile karşı karşıya geldiğimiz "papaz sorunu" ve Başkan Trump'ın bir müttefik ülkeye karşı göze alınamayacak akıl dışı kararları yer alıyor. Madalyonun arka yüzünde ise küreselleşmeye karşı hamleler yapan, korumacılığı savunan yeni ABD politikası, Erdoğan'a ceza kesmek isteyen İsrail'in parmağı ile Ankara'nın Rusya ve Çin'le geliştirmek istediği yeni ilişki formatından sancılanan çevreler bulunuyor.