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Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.08.2018 08:30 | Son Güncelleme

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomik konularda üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğini belirtti. Müderrisoğlu, "Lakin Albayrak'a nefes bile aldırmayan bir dirençli lobi de faaliyet gösteriyor. Ve bu sinsi gücün hem deşifre edilmesi hem de elinin kırılması önem taşıyor" ifadesini kulllandı.

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, "Küresel kirli oyuna karşı milli duruş" başlığıyla yayımlanan yazısında döviz kuruna yönelik olarak "Madalyonun arka yüzünde küreselleşmeye karşı hamleler yapan, korumacılığı savunan yeni ABD politikası, Erdoğan'a ceza kesmek isteyen İsrail'in parmağı ile Ankara'nın Rusya ve Çin'le geliştirmek istediği yeni ilişki formatından sancılanan çevreler bulunuyor" görüşünü dile getirdi.

"Teknik olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerine düşeni fazlasıyla yerine getiriyor" diyen Müderrisoğlu, bugünkü yazısında şunları kaydetti:

Yer, Arjantin'in başkenti Buenos Aires. G 20 Ekonomi ve Maliye Bakanları Toplantısı. Oturumun başlangıcında konuşan isim Christine Lagarde. "Arjantiniçin güneşli ve açık günler başladı" diyor. Bu sözlerin sahibi, kısa bir süre önce Arjantin'e, 50 milyar dolarlık destek karşılığında adeta deli gömleği giydirenUluslararası Para Fonu'nun başkanı. Lagarde, IMF ile anlaşma imzalayanArjantin'i övdüğü sırada, dışarıda binlerce insan protesto gösterileri yapıyor, "IMF defol!" pankartları ile yürüyor. Arjantin'in adeta ruhu çekilmiş. Sokaklar, eğlence mekanları, alışveriş merkezlerindeki manzara dramatik. Derken Lagarde, "Diğer ülkeler de yaklaşan fırtına öncesi evinin kapısını,penceresini tahkim etmeli" uyarısı ile sözlerini noktalıyor!

İşte bugün Türkiye, kendisini kıskaca almak, ekonomik ve siyasi bağımsızlığına ipotek koymak isteyen ülke ve kurumlara karşı mücadele veriyor. Başkan Tayyip Erdoğan'ın ısrarla bu noktayı vurgulamasını sadece bizlerin değil, ekonomik operasyonların hedefi haline gelebilecek her ülkenin ciddiye alması gerekiyor. Ki bunun ilk sinyalini İtalya verdi. Alman Şansölyesi Merkel de Türkiye'nin istikrarını önemseyen beyanatlar vermeye mecbur kaldı.

İçinden geçtiğimiz türbülanslı ortamın anlaşılması için "siyasi, teknik ve toplumsal" yönleri ile "iletişim" boyutuna dikkat etmekte fayda var.

Kur saldırısının arka planında dış siyasi faktörler ağır basıyor. Meselenin görünen yüzünde, ABD ile karşı karşıya geldiğimiz "papaz sorunu" ve Başkan Trump'ın bir müttefik ülkeye karşı göze alınamayacak akıl dışı kararları yer alıyor. Madalyonun arka yüzünde ise küreselleşmeye karşı hamleler yapan, korumacılığı savunan yeni ABD politikası, Erdoğan'a ceza kesmek isteyen İsrail'in parmağı ile Ankara'nın Rusya ve Çin'le geliştirmek istediği yeni ilişki formatından sancılanan çevreler bulunuyor.

Teknik olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerine düşeni fazlasıyla yerine getiriyor. Lakin Albayrak'a nefes bile aldırmayan bir dirençli lobi de faaliyet gösteriyor. Ve bu sinsi gücün hem deşifre edilmesi hem de elinin kırılması önem taşıyor. Son 4 günde yapılan hazırlıklar, Merkez Bankası, BDDK ve SPK'nın aldığı önlemler bu şartlar altında doğru adımlara işaret ediyor. Psikoloji değişiyor. Türkiye'nin bankaları ve bankacıları, ötekilerden ayrışarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sorumluluğu ile davranarak, bu ekonomik saldırıya karşı yüzde 100 yerli ve milli pozisyon alıyor.
Toplumsal olarak bakıldığında... İçeride ne tür kavgamız olursa olsun dışarıdan gelen saldırılara karşı yek vücut olmamız, her türlü tezgahı bozacak yegane güç olarak karşımıza çıkıyor. Ülkenin ekonomik huzurunu bozanların maksadının siyaseti dizayn etmek olduğu aşikarken, siyaset dışı her türlü aracı ve gayri meşru yöntemi elimizin tersi ile itmemiz gerekiyor. Kimin ne derdi varsa, işte sandık yine geliyor. Ya gerçekleri görür ekonomiye ve demokrasiye sahip çıkarlar ya da kinlerinin esiri olarak savrulup giderler.

Ve son nokta...

Doğrusal, samimi iletişim. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın kuruluşunun ne kadar doğru olduğu ortaya çıktığı gibi ekonomiye karşı ihanet cephesine mühimmat taşıyan, sosyal medyadan faili meçhul kimlikle saldıranlara karşı hukuki takibat başlatılması da o kadar doğru duruyor.

Özet...

Bu vatan bizim. Bu da gelir, bu da geçer! Az sabır...

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Berat Albayrak Sabah gazetesi yazar Okan Müderrisoğlu

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
bu gazeteci bozuntularının cebine üç beş kuruş parayı koyacan bak nasıl yalanı doğru gibi yazarlar.bana hırsız beratı övüyor.
Dünyanın neresinde olursa olsun gelişmiş sayılan toplumlarda başkan ve damat aynı hükümette olmaz olmaz olmaz olmaz olmaz olmaz! Ağzıyla kuş tutsa olmaz! Keza kuşu bırak bir çay demlese yeter yani! Düşünün Beratın görevden alınıp yerine Naci Ağbal ın getirildiğini doların tepkisi ne olur? İşte burda acaba sorusu akla geliyor!?
Burnuma yine çok kötü kokular geliyor. Birileri Kahraman mı yapılmaya çalışılıyor....
her zaman sinsi güçler her zaman dış güçler ohoooo. hiç mi kendi suçunuz yok kardeşim bu ne, kendinize gram toz kondurmuyorsunuz maşallah.
aynen.. bence de üzerine düşeni yapması gerektiği gibi yaptı, yapmaya devam ediyor.
SABAH SEN ARTIK A-SABAH OLDUN. SENİN HABERLERİN HABER DEĞERİ KAZANMIYOR.
sabah kendi gazetesi olduğu için,kendi çalmış kendi oynamış damat efendi..memlekette zehir gibi ekonomiden anlayan beyinler varken damat şartmıydı???madem damadı çok seviyorsun yardımcın yapsaydın...olan gariban halka oluyor..kısaca dolar euronun yükseldiği oranda fakirleştik....
TAMAM HERŞEYİ ANLADIKDA.RAHİP,ALBAYRAK,DİŞ MİHRAK,DİZ ÇÖKTÜRME BUNLARIN HEPSİNE O.K..NEDEN BÜTÜN EKONOMİK GÖSTEEGLER AL AŞAĞIYA GİDİYOR.DEMEKKİ EKONOMİMİZ KIRILGAN,SİZİN ANLATTIĞINIZ GİBİ DEĞİLMİŞ.TRUMPH HÖT DİYOR ORTALIK TOZ DUMAN.O TRUMPH ALMANYAYADA HÖT DİYOR BAK ALMANYA DİMDİK AYAKTA.CAR CAHİLİ KANDIRIYORSUNUZ DA ,BU ÜLKEDE GERÇEKLERİ GÖREN BİR O KADARDA İNSAN VAR.YANİ ALMANAYA BİZİ KISKANIYOR DERKEN 10 DEFA DÜŞÜNMEN GEREKLİ HÜLOĞ.
Kuzey korede damadın maliye bakanı,ekonomi bakanı olması önemli değildir normaldir ama dış sermayeyi çağırıyosanız ve de ülkenizin tepesindeki insanla ilgili diktatörlük yakıştırması yapılıyorsa ekonomiyi damada vermeyeceksiniz.yabancı sermaye körü körüne bir yere gitmez ekonomik ve siyasiyi iyi okuyarak gider.bunu anlayın artık taş kafalımısınız
Albayrak ı sen gazetene muhabir olarak işe bile almazsın.....ne diyorsun yalan de... damat olmasa...
çok taraflı ve ferçek dışı bir yazı
Vayyyyyy sabah gazetesi vayyyy demek buda gelir geçer şimdi başda chp olsaydı aynı şeyleri söylermiydin sizi gidi yaramaz yandaşlar sizi çok konuşmaya gerek yok kötü yönetiliyoruz
YAZANA BAK. SABAH KAZETESİ. BUNLAR FENA SARMIŞ HER TARAFI.
Görüyoruz adam hep uyuyor !
Valla damat iyi gidiyor sizi bilmem ama ben seviyorum bu delikanlıyı ama soyluyu sevmiyorum fakat oda görevini iyi icra ediyor hakkımızda rabbim hayırlı ve menfaatli olanı nasip etsin
Zaten sabah gazetesi yazarı hiç havuz medyasından değil dimi
Hazine ve Maliye Bakanına karşı oluşları ekonomi yönetiminin başarısız olacağından değil Başkan Erdoğan'ın veliahdı olmasından kaynaklı
mynet amerikaya rest çeken ERDOĞAN VE ALBAYRAKLA ilgili olumlu bir haber yazsa amerikanın mankurtlarının cezalandırmalarındanmı korkuyor ?
yandaş mahluk ya çok akıllısın ya da halk çok cahil ama öyle değil her şey ortada
dolapta pekmez
lobi lobi lobi diye diye kendi beyninizin etini yediniz artik
bir ülkenin temel taşları AĞIR sanayi üretimdir komiktir bu ülkede ağır sanayi ye önem veren iki insan vardır biri alkolik dediğimiz Mustafa Kemal Atatürk biride şeriattçı dediğimiz Necmettin Erbakan bunların kıymetini sene 2018 de anlayabildiysek ne mutlu bize ...
recep işi biliyor abi,damadı getirdi ki ekonominin,hazinenin başına.işler boka sardımı benimle ailemle uğraşıyorlar bize karşılar demek için.Alalede biri damadın yerinde olsaydı aynı savunmayı yapamazlardı.ne uyanık adamlar. dolar 6.60 a düştü diye seviniyoruz.ticaret yapamıyor kimse.dolar üzerinden sözleşme imzalayan insanlar acayip bir batakta.Umarım biran önce düzelir bu haller,çok üzülüyorum.
yandaş yamacıma yanaş
Bakan Damat bey bırakın dış piyasalara Türk halkına bile güven vermiyor. Onun gitmesini isteyen "varsa öyle bir" lobi herhalde Türkiyeye kötülük olsun diye istemiyorlar. Deneyimli ve devlet liyakatine haiz biri olsaydı bu kriz çok daha önce önlenebilirdi. Marmara Ünv. 3-5 dersle bu işler öğreniliyorsa her Türk vatandaşı Bakan olabilir. Bir yanlışı yok lobi var yok küresel güçler diyerek örtmeye çalışmak her başarısızlığı Dış Güçlere bağlayan zihniyetin devamıdır.
yazarlarda türk insanına nefes aldırmıyor. hele nagehan mit ajanı gibi
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