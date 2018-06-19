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"Sabırla elde ettiğimiz haklar, kabul olunmuş dualarımızdır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 22:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından bugün katıldığı Vefa Buluşması'na ilişkin paylaşımda bulundu - Buluşmaya katılan kadınlarla fotoğraflarını paylaşan Emine Erdoğan: "Yasaklara karşı sabır ve özveriyle elde ettiğimiz haklar, kabul olunmuş dualarımızdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti teşkilatı mensubu kadınlarla bir araya geldiği "Vefa Buluşması"na ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş'un ev sahipliğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen "Vefa Buluşması"na ait fotoğrafları, Twitter'dan paylaştı.

AK Parti geleneğine mensup kadınlarla Vefa Buluşması'nda bir araya geldiklerini, kadim dostluklarını tazelediklerini ve özlem giderdiklerini belirten Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Varlık mücadelesi verdiğimiz arkadaşlarımızla hatıralarımızı yad ettik. Yasaklara karşı sabır ve özveriyle elde ettiğimiz haklar, kabul olunmuş dualarımızdır. Elhamdulillah, bu mücadelenin sonunda devlet-millet buluşması gerçekleşti. Bugün siyasetin dili, milletin diliyle bütünleşti. Artık devletin kapısı millete ardına kadar açık. Bugün bize düşen, bu nimetlerin hakkını, zekatını vermektir. Sadece kendimiz, ülkemiz adına değil, dünyadaki bütün mazlum kardeşlerimiz için de çalışmaktır. İnşallah 24 Haziran seçimlerinde de onları mahzun etmeyecek bir sonuçla ülkemiz daha da güçlenecek."

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