Başbakan Binali Yıldırım, "Bugün yapılan iş, ülkemiz için büyük bir kazançtır. Eğer bu altyapı işini herkes kafasına göre yapmaya devam etseydi hem şehirlerimizin altyapısı bozulmaya devam edecek hem maliyet artacak hem de teknik olarak usulüne uygun yapılıp yapılmadığı noktasında sorunlar devam edecekti." dedi.
Yıldırım, Grand Ankara Otel'de düzenlenen Sabit Elektronik Haberleşme Altyapısının Kiralanması Protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, yıllar önce hayal ettiği bir şeyin bugün gerçeğe dönüşmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.
Küçük bir siteminin olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:
"Bunu, bizim siyasette ittifakı başardıktan sonra başarmanız biraz bu işin geç kalmış olduğunu gösteriyor ama siz tabi daha iyisini yaptınız. Biz tam ittifak yapamadık, siz ittifakı bire indirdiniz. Siyasette hala parçalı ittifak devam ediyor. Geç olsun, güç olmasın. Bugün yapılan iş, ülkemiz için büyük bir kazançtır. Eğer bu altyapı işini herkes kafasına göre yapmaya devam etseydi hem şehirlerimizin altyapısı bozulmaya devam edecek hem maliyet artacak hem de teknik olarak usulüne uygun yapılıp yapılmadığı noktasında sorunlar devam edecekti."
Yıldırım, altyapının tek elden gitmesinde maliyette 5 kat bir avantaj sağladığını, kabaca 20 milyarlık bir işte birlikte altyapı yapılması halinde bu rakamın 4 milyara kadar inmesinin söz konusu olduğunu vurguladı.
- "Gereksiz kazılar ve standart altı işler ortadan kalkacak"
Ülkenin kaynaklarını en iyi şekilde kullanmanın sadece kamunun değil herkesin, özel sektörün de vazifesi olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Ortak altyapı sayesinde gereksiz kazılar ve standart altı işler ortadan kalkacak. Eğer bunu düzgün, usulüne uygun yapmazsanız vereceğiniz hizmet kalitesi de kötü olur. Aynı yollara benziyor. AK Parti iktidarından önce bölünmüş yollar çok azdı, yolların kalitesi kötüydü, kazalar daha fazla oluyordu. Bir de yollarda kaybedilen süre, ekonomiye çok zarar veriyordu. Şimdi her yerde bölünmüş yollar var ve ekonomiye müthiş katkı sağlıyor. Hava kirliliğini azaltıyor. Aynı zamanda insanlarımızın hayatını kaybetmesinin önüne geçiliyor." diye konuştu.
Başbakan Yıldırım, bilgi toplumu hedeflerinin bulunduğunu, bilgi toplumu hedefinin ise bir gelişmişlik göstergesi olduğunun altını çizdi.
- "Vatandaşımız teknolojiyi seviyor"
Türkiye'nin son 15 yılda ortaya koyduğu bilgi toplumu hedefinde önemli mesafeler kat ettiğini belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İletişimde nereden nereye geldiğimiz, fiber optik ağlarımızda ne kadar büyük mesafeler kat ettiğimizi çeşitli vesilelerle anlatıyoruz. 2003 yılında göreve başlarken bilgi iletişim sektörü ciromuz 21 milyar civarındaydı. 2016 yılı sonunda yaklaşık 95 milyar liraya çıktı. 2003 yılında 28 milyon mobil abone varken, bugün 78 milyon mobil aboneye ulaştık. 2003 yılında vatandaşlarımızın yüzde 42'si mobil abone ilken bugün yüzde 96'nın üzerinde vatandaşımızın cep telefonu var, internete girebiliyor, konuşabiliyor. 1 Nisan 2016'da 4,5 G'yi başlattık. 2017'nin sonuna geldiğimizde 4,5 G'ye geçen abone sayımız 65 milyon. Vatandaşımız teknolojiyi seviyor, iletişimde hızı seviyor. İşte bugün bu yapılan bu protokol, birliktelik Türkiye'nin bilgi toplumu hedeflerinde yeni bir aşamayı ifade diyor. Ömrümüzü bu işi başarmak için geçirdik. Bugün mutlu sona gelindi."
Binali Yıldırım, protokol dışında yer alan şirketlerin de hizmet vermek için bu hattı kullanabileceğini, bunun bilinmesi gerektiğini dile getirdi.
- "Yoldan para kazanılmaz"
Demiryollarının artık bütün kullanıcılara açıldığına işaret eden Binali Yıldırım, şunları kaydetti:
"Demiryolu yapılmış. Yapılan bu yolu lojistik firmaları, vagonu, lokomotifi olan veya bir şekilde kiralayanlar, rahatlıkla taşıma yapacaklar, bunun için ücret ödeyecekler. Burada ise sistem aynı, araçlar farklı. Orada demiryolu ile yükler burada akıl yolu bilgiler taşınıyor. Burada altyapının kullanım ücretlerinin de makul olması lazım. Parayı yoldan değil onun üzerinde taşıdığınız bilgiden kazanacaksınız. Yoldan para kazanılmaz. İletişim altyapısı ticaret aracı değildir. Ticaret aracı iletişim altyapısını kullanarak ticareti yapmak, ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak, kalkınmasına büyümesine katkı sağlamak. İşi böyle görmemiz lazım. O yüzden aracı amaç gibi görmeye başlarsak kaybederiz. Amaç, Türkiye'yi her alanda, internet hızında geleceğin teknolojilerine en iyi şekilde hazırlamak. Burada diğer kamu görevlilerine de görev düşüyor. Orman, belediye, hazine arazisi gibi. Bunların hepsinin zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı olması lazım."
(Sürecek)
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