Başbakan Binali Yıldırım, "Bugün yapılan iş, ülkemiz için büyük bir kazançtır. Eğer bu altyapı işini herkes kafasına göre yapmaya devam etseydi hem şehirlerimizin altyapısı bozulmaya devam edecek hem maliyet artacak hem de teknik olarak usulüne uygun yapılıp yapılmadığı noktasında sorunlar devam edecekti." dedi.

Yıldırım, Grand Ankara Otel'de düzenlenen Sabit Elektronik Haberleşme Altyapısının Kiralanması Protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, yıllar önce hayal ettiği bir şeyin bugün gerçeğe dönüşmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Küçük bir siteminin olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bunu, bizim siyasette ittifakı başardıktan sonra başarmanız biraz bu işin geç kalmış olduğunu gösteriyor ama siz tabi daha iyisini yaptınız. Biz tam ittifak yapamadık, siz ittifakı bire indirdiniz. Siyasette hala parçalı ittifak devam ediyor. Geç olsun, güç olmasın. Bugün yapılan iş, ülkemiz için büyük bir kazançtır. Eğer bu altyapı işini herkes kafasına göre yapmaya devam etseydi hem şehirlerimizin altyapısı bozulmaya devam edecek hem maliyet artacak hem de teknik olarak usulüne uygun yapılıp yapılmadığı noktasında sorunlar devam edecekti."