Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Vesayet anlayışının Türkiye’de sona erdirilmesi hamlesini bir yıl önce milletimiz anayasa referandumunda tamamladı” dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bayburt’a gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demir Can, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret ederek, kentteki yatırımlara ve projelere ilişkin bilgi aldı. Ardından Bayburt Belediyesine geçen Bakan Demircan burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin parlamenter sistemle ülkenin kalkınması için büyük gayretler içerisinde olduğunu ancak bazı engellerle karşılaşıldığını dile getiren Demircan şunları kaydetti:

“Bu sistem kendi içerisinde vesayete açık, vesayet problemleri yaşayan, yaşatan bir sistemdi. Bunun en güzel örneği cumhurbaşkanlığı seçimleri her zaman bir kriz oluşturmuştur. Şimdi bu vesayet anlayışının Türkiye’de sona erdirilmesi hamlesini bir yıl önce milletimiz anayasa referandumunda tamamladı. Dedi ki, Türkiye artık parlamenter sistemle çok partililikle değil, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle yoluna devam edecek. 24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş için bir seçim yapacağız. Ve inşallah bu kararı vereceğiz.”