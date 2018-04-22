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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 16:08 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Vesayet anlayışının Türkiye’de sona erdirilmesi hamlesini bir yıl önce milletimiz anayasa referandumunda tamamladı” dedi.Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bayburt’a gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demir Can, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret ederek, kentteki yatırımlara ve projelere ilişkin bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Vesayet anlayışının Türkiye’de sona erdirilmesi hamlesini bir yıl önce milletimiz anayasa referandumunda tamamladı” dedi.
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bayburt’a gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demir Can, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret ederek, kentteki yatırımlara ve projelere ilişkin bilgi aldı. Ardından Bayburt Belediyesine geçen Bakan Demircan burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin parlamenter sistemle ülkenin kalkınması için büyük gayretler içerisinde olduğunu ancak bazı engellerle karşılaşıldığını dile getiren Demircan şunları kaydetti:
“Bu sistem kendi içerisinde vesayete açık, vesayet problemleri yaşayan, yaşatan bir sistemdi. Bunun en güzel örneği cumhurbaşkanlığı seçimleri her zaman bir kriz oluşturmuştur. Şimdi bu vesayet anlayışının Türkiye’de sona erdirilmesi hamlesini bir yıl önce milletimiz anayasa referandumunda tamamladı. Dedi ki, Türkiye artık parlamenter sistemle çok partililikle değil, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle yoluna devam edecek. 24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş için bir seçim yapacağız. Ve inşallah bu kararı vereceğiz.”

“Bu coğrafyada güçlü yönetim çok önemli”
Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada güçlü yönetime ihtiyaç olduğunu vurgulayan Demircan şöyle devam etti:
“Çünkü bu coğrafya zayıf devletin yaşamadığı bir coğrafyadır. Tarihi incelerseniz görürsünüz. Bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Coğrafyamızın bugün de karşı karşıya kaldığı tehdit ve tehlikeler Türkiye’nin ne kadar güçlü olması gerektiğini ortaya koydu. Türkiye gücüyle bu oyunları bozan bir noktadadır. Bölgeye huzurun barışın gelmesi için gayret eden güçlü bir ülkedir. Daha da güçlenmek için daha da çalışacağız.”
Bakan Demircan’a ziyaretinde Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak ve diğer ilgililer eşlik etti.

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