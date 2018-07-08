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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, tren kazasının meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunmak üzere Tekirdağ'a gidiyor.

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2018 20:49 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, tren kazasının meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunmak üzere Tekirdağ'a gidiyor.


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