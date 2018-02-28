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Sağlık Bakanı Demircan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2018 01:31 | Son Güncelleme

"Makamımda yumruklu kavga iddiaları, bir projeyi yapmam diyerek istifa ettiğim veya etmek istediğim külliyen yalan ve iftiradır" - "Bu iddiaları uyduran ve yayanların maksatları partimiz ve milletimize zarar vermektir. Yasal haklarım mahfuzdur"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Makamımda yumruklu kavga iddiaları, bir projeyi yapmam diyerek istifa ettiğim veya etmek istediğim külliyen yalan ve iftiradır." ifadesini kullandı.

Bakan Demircan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulundu.

Bir gazete köşe yazarının kendisi hakkında istifa etmek istediği yönündeki iddiasına ilişkin Demircan, şunları kaydetti:

"Makamımda yumruklu kavga iddiaları, bir projeyi yapmam diyerek istifa ettiğim veya etmek istediğim külliyen yalan ve iftiradır. Bu iddiaları uyduran ve yayanların maksatları partimiz ve milletimize zarar vermektir. Yasal haklarım mahfuzdur."

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