18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümünde Samsun’da şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Çanakkale Zaferini’nin yıl dönümünde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de yeni bir zafer kazandığını söyledi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halis Demir Salonu’nda şehit yakınları ve gazilerle ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Şehit yakınları ve gazilere seslenen Bakan Demircan, sözlerine şehitleri rahmetle anarak başladı. Demircan, "Bu topraklar kolay topraklar değil. Tarihin ve coğrafyanın en değerli noktasında bulunan bir vatanımız var. Burada tarih boyunca bu coğrafya, bu topraklar, bu vatan üzerinde yaşayan aziz milletimizden gün olmuş can istemiş, gün olmuş ter istemiş. Bu aziz millet de bu coğrafyanın gereği olan bu talebi geri çevirmemiştir. İşte bugün her gazanın, her kahramanlığın, her şehitliğin gününü anma günü yapsak, yıl içerisinde her günü şehitler, gaziler günü olarak kutlamak durumunda kalacağız. Ama bunların içerisinde istisna teşkil edecek şekilde önem arz eden günlerden birini yaşıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi. Çanakkale bu coğrafyadaki bir önceki büyük devletimizin üzerine bütün dünyanın güçleriyle saldırıldığı bir günde, bir coğrafyada bu aziz milletin vermiş olduğu cevabın hatırasını anma günü. Ama bu günde sadece Çanakkale’yi anmakla kalmıyoruz. Bugün aramızda yakınlarını şehit vermiş kardeşlerimizle birlikte bugün daha taze şehitlerimizi anıyoruz. Bu vatanın birliği, beraberliği için, dışarıdan vatanımıza, ülkemize baki olan saldırılara karşı ülkemiz savunması için şehit olmuş kardeşlerimizin yakınlarıyla birlikte 103 yıl önce Çanakkale Zaferi’ni anıyor ve aynı günde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de kazanmış olduğu zaferi paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız halkımızla sabah 08.00’de paylaştı. Evet, Afrin şuanda kontrolümüz altında. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçleri tarafından kontrol ele geçirilmiştir. Ülkemizi, milletimizi tehdit etmeye kalkışan terör yuvası bir şekilde orada mağlup edilmiştir. Bir diğerinin daha üzerindeki sıcaklığı kalkamadan öbür zafer geliyor. Milletimiz böyle zaferlere, böyle güzel haberlere elbette ki layıktır. Milletimiz bir meşru savunmayı yapmıştır. Meşru savunma burada kalmayacaktır. Ülkemize dönük olan bu tehdidi sonuna kadar ortadan kaldırmak için üzerimize düşeni yapacağız. Çanakkale’de, İstiklal Harbi’nde, Malazgirt’te, yani 1071’den bugüne kadar bu topraklar için şehit olan, vatanımız için şehit olan bütün şehitlerimizi tekrar rahmetle, minnetle anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyorum" dedi.

Bakan Demircan, konuşmasının ardından salondaki şehit yakınları ve gazilerle tek tek ilgilendi. Programa Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Hasan Basri Kurt, CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek ve Hayati Tekin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan, şehit yakınları ve gaziler katıldı.