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Sağlık Bakanı Demircan, engelli annelerle piknikte buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2018 18:22 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, engelli anneler ve engelli çocukları bulunan anneler için Samsun'da Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen pikniğe katıldı.  AK Parti Samsun İl Kadın Kolları tarafından Atakum ilçesindeki Çakırlar Korusu'nda gerçekleştirilen pikniğe Sağlık Bakanı Demircan’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser ve birçok davetli katıldı.

Sağlık Bakanı Demircan, engelli annelerle piknikte buluştu

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, engelli anneler ve engelli çocukları bulunan anneler için Samsun'da Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen pikniğe katıldı.
AK Parti Samsun İl Kadın Kolları tarafından Atakum ilçesindeki Çakırlar Korusu'nda gerçekleştirilen pikniğe Sağlık Bakanı Demircan’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser ve birçok davetli katıldı.
Engelli anneler ve engelli çocukları bulunan anneler ile sohbet eden Bakan Demircan, "Peygamberimiz, ‘Cennet, anaların ayakları altındadır’ diyor. Sizler hem annesiniz hem de engellilik imtihanı ile sınanıyorsunuz ve buna asi gelmeden şükrederek yapıyorsunuz. Kiminiz ise engelli çocuğuna hiç bıkmadan, usanmadan gece- gündüz bakıyor. Bu fedakarlıklarınız karşılığını dilerim, Allah'tan ahiret günü alacaksınız. Sizler elleri öpülesi, sevgilerin en büyüğünü hak edenlersiniz. Bu özel günde, evlatlarına sarılamayan, yüreği yaralı şehit annelerimize de minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Evlat acısı yaşayan annelerin acısını yüreğimde hissediyorum" dedi.
Konuşmasının ardından Bakan Demircan, anneler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi ve tüm kadınların Anneler Günü'nü kutladı.

FOTOĞRAFLI

Sağlık Bakanı Demircan, engelli annelerle piknikte buluştuSağlık Bakanı Demircan, engelli annelerle piknikte buluştuSağlık Bakanı Demircan, engelli annelerle piknikte buluştuSağlık Bakanı Demircan, engelli annelerle piknikte buluştu

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