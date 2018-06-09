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Sağlık Bakanı Demircan, Erbaa'da 7 bin kişilik iftara katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2018 23:14 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan Tokat’ın Erbaa ilçesinde, Erbaa Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Sağlık Bakanı Demircan, Erbaa'da 7 bin kişilik iftara katıldı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan Tokat’ın Erbaa ilçesinde, Erbaa Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen iftar yemeğine katıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen İftar yemeğine Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın yanı sıra Tokat Milletvekilleri Zeyid Aslan, Yusuf Beyazıt, belediye başkanları ve yaklaşık 7 bin kişi katıldı. Programda yaptığı konuşmada 24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Şehit Özel Harekat Polis Memuru Said Uslu’nun cenazesine katıldıklarını belirterek, "Said kardeşimizi, vatan için canını feda eden kardeşimizi toprağa tevdi ettik. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin ve peygamberimizin komşusu kılsın. Bu coğrafya kolay bir coğrafya değil. Zor bir coğrafya, burada güçlü olmak zorundayız. Zayıf devlet yaşamaz. Yaşatmazlar. O nedenle ülkemizin geleceğini en iyi şekilde inşa edecek, güçlü şekilde kuracak adımları atmak zorundayız. Zihniyetteki temel değişimi yaşattık, yaptık, uyguladık. Elhamdülillah. İnsanı merkeze aldık. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesini şiar edindik. Şimdi sistemin değişim zamanı. İnsanı esas alan anlayışı sisteme de egemen kılmak için bir yıl önce almış olduğumuz kararı Allah nasip edecek, 24 Haziran günü el birliği ile uygulayacağız. Bir yıl önce millet sürekli kriz oluşturan, koalisyon oluşturan, darbelere neden olan, parlamenter sisteme son verme kararı aldı ve onun yerine Cumhurbaşkanlığı Sistemini, anayasa değişikliğini Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte meclisten geçirip siz değerli aziz milletin onayına sunduk. Sizlerin kabul oylarıyla bu karar alındı. Şimdi bu kararın uygulamasını yapacağız. Bu kararın ilk uygulaması olacağı için önemli olan iki husus var. Başkan güçlü başkan olacak elbette Recep Tayyip Erdoğan’ı milletimiz seçiyor ve seçecek de inşallah. Ondan sonra güçlü meclise ihtiyaç var. Burada bu yeni sistemin alt yapısını, mevzuatını ve kurullarını oluşturacak bu meclis uyumlu, başkanla birlikte çalışacak güçlü bir meclis olmalı. Bu kararı da milletimiz verecek inşallah" dedi.

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