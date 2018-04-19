Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, geleneksel tıbbın modern tıbbın alternatifi olmadığını belirterek, "Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını merdiven altı uygulamalar olmaktan çıkarmak için elimizden gelen gayreti de sarf ediyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığının Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirdiği “1’inci Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi” başladı. İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen kongreye Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş ve çok sayıda davetli katıldı.

“Geleneksel tıp, modern tıbbın alternatifi değildir”

Programda konuşan Sağlık Bakanı Demircan, geleneksel tıbbın modern tıbbın alternatifi olmadığını belirterek, “Onun yerine geçme iddiasında değildir. Zaten birbirinin alternatifi olmamalı, birbirini tamamlayan, zaten bu nedenle o adı veriyoruz, tamamlayıcı tıp. Geleneksel tıp uygulamaları ve kullanılan ürünler bilimin laboratuvarında da mutlaka masaya yatırılmalı ve geleneksel tıbbın bize sunmuş olduğu, geçmişe ait birikimi, biz bilimin ışığı altında masada değerlendirip, geleceğe ve kendimize hizmet ettirmeliyiz. Sağlık Bakanlığı olarak yaptığımız mevzuat düzenlemeleriyle geleneksel tıp uygulamalarını sağlık sistemimize entegre ediyoruz. Uygulama ve uygulayıcı boyutuyla standartlar oluşturduk. Bu standartları geliştirmek için takip ediyoruz ve geliştirmeye devam ediyoruz" dedi.

Bakan Demircan, "Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını, merdiven altı uygulamalar olmaktan çıkarmak için elimizden gelen gayreti de sarf ediyoruz. Hem halkımızın sağlığı açısından hem de geleneksel tıp ile ilgili istismarların son bulması ve algının düzeltilmesi bakımından bu mutlaka gereklidir. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusu uluslararası bu toplantıda, bilimsel temelde ele alınacaktır. Kongreyi ve kongreden çıkacak bilimsel sonuçları gelecekte yolumuzu aydınlatması bakımından önemsiyoruz” diye konuştu.