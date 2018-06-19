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Sağlık Bakanı Demircan gençlerle buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 23:32 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: "Türkiye 24 Haziran'da darbelerle büyük hasarlar almış sistemi terk edecek"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Türkiye 24 Haziran'da darbelerle büyük hasarlar almış sistemi terk edecek." dedi.

AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları tarafından İlkadım Belediyesi Acem Tekkesi'nde düzenlenen "Genç Kürsü" programında gençlerle bir araya gelen Demircan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin cumhuriyet tarihinde yaşadığı darbeleri hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014'te cumhurbaşkanı seçildikten sonra sistemin değişmesinin kaçınılmaz hale geldiğini belirten Demircan, "2017 Nisan'ında o zaman tek başına bizim gücümüz yetmiyordu. Milliyetçi Hareket Partisi destek verdi. Anayasa değişikliğini meclisten geçirdik ve milletimizin önüne getirdik. Milletimiz sağolsun 'tamam' dedi. Bu parlamenter sistem ki 60 yılda 6 defa darbe görmüş bir araç, bu araçla artık yola gidilmez, gelin biz sıfır araçla yola gidelim. Demokrasinin üç versiyonundan biri olan başkanlık sistemine geçildi ve ilk uygulamasını yapacağız. Türkiye 24 Haziran'da darbelerle büyük hasarlar almış sistemi terk edecek. Türkiye'nin inşallah önünün açılacağı süreç başlayacak." dedi.

Türkiye'de yaşanan 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ayrı bir süreç geçirildiğini aktaran Demircan, milletin büyüklüğünü göstererek liderinin öncülüğünde devleti ve bütün kurumlarıyla uçurumun kenarından kurtardığını söyledi.

Yeni dönemde Türkiye'nin kalkınmasının hızlanacağını dile getiren Demircan, "Türkiye'nin güçlenmesi hızlanacak. Türkiye gerçek demokrasiyi inşallah çok güzel bir şekilde yaşayacak." ifadesini kullandı.

Demircan, daha sonra basına kapalı bölümde gençlerin sorularını yanıtladı.

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Cem Emre Çakan da katıldı.

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AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları genç kürsü Sağlık Bakanı Ahmet Demircan

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