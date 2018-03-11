Sağlık Bakanı Demircan, Samsun'da

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Türkiye bütün etrafında bu sıkıntılar yaşanırken, içeride 15 Temmuz belasını def ederken, öbür taraftan da Afrin'de, Azez'de, El Bab'da teröre karşı mücadele ederken diğer taraftan da yüzde 7,1'lik kalkınmayı gerçekleştiriyor. Elhamdülillah Türkiye güçlenmesini, kalkınmasını, gelişmesini devam ettiriyor." dedi.

Demircan, Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Canik 3. Kadın Kolları Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin milletin kendisini temsil eden ve milletin tüm unsurlarını bünyesinde barındırabilen bir parti olduğuna işaret etti.

Kadınların ve gençlerin de siyasette etkili rollerde yer alabilmesi için AK Parti'nin düzenlemeler yaptığını dile getiren Demircan, 18 yaşından sonra cepheye giderek ülkenin bağımsızlığını korumak için savaşan gençlerin bu cepheyi açan siyasi iradede de yer alması gerektiğini ifade etti.

Demircan, buna ilişkin yaptıkları çalışmayı değerlendirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bunu 30'dan 25'e, oradan da 18'e düşürdük. Olması gereken yere getirdik. Gençlerimiz siyasetin içinde, ülkenin sahibi, iradesi var ve iradesini kullanıyor, gereğini yerine getiriyor. Öbür taraftan toplumun yarsını teşkil eden, aslında toplumu doğuran insan ana... Kadınlarımızı da aynı şekilde toplumun içerisinde siyaset denen, millete hizmet için devleti yönetme sanatını icra eden faaliyet alanında görev alma yetki ve yetkinliğini göstereceğine inandığımız siz değerli kadınlarımız siyasetin içerisinde. Böyle büyük bir gelenek diğer siyasi hareketlerde yok."