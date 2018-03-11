Sağlık Bakanı Demircan Samsun'da:

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Durmayacak, Münbiç'te, Kuzey Suriye'de, Kuzey Irak'ta PKK'yı inlerine kadar takip edeceğiz ve bu terör belasını sona erdireceğiz. Bunu başarmamızın tek dayanağı, milletimizin iradesidir. Milletimizin kararlı duruşudur. Bu kararlı duruşu ve bu iradeyi de milletimiz sergilemektedir." dedi.

Demircan, AK Parti 19 Mayıs 5'inci Gençlik Kolları Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Türkiye'de siyaseti gençleştirdiğini ifade etti.

AK Parti'nin gençlik kolları ve kadın kollarına büyük önem verdiğini, böylece yaşlısıyla genciyle toplumun tüm katmanlarını siyasete kattıklarını dile getiren Bakan Demircan, AK Parti'nin, millet iradesini siyaset ve devlet yönetimi üzerinde etkili kılan bir siyasi hareket olduğunu vurguladı.

AK Parti'nin bu sayede başarılı olduğuna işaret eden Demircan, "O sayede ülkenin başarıları peş peşe geliyor. O sayede vesayet rejimlerini bir bir deviriyor ve vesayet sistemlerini yıkıyor. Millet egemenliğini hakim kılıyor. İşte o sayede ülke kendi güvenliğine karşı yapılan iç ve dış saldırılarla mücadele ettiği bir dönemde yüzde 7,1'lik kalkınmayı sağlayabiliyor. Bu ancak milletin topyekun katılmasıyla başarılabilecek bir iştir." diye konuştu.