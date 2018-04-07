Sağlık Bakanı Demircan Samsun’da hastaneleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun’da bazı hastaneleri ziyaret etti.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ni ziyaret eden Sağlık Bakanı Demircan, hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek, acil şifalar temennisinde bulundu. Bakan Demircan yapımı yeni tamamlanan Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ve AMATEM’de de incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Demircan’a hastane ziyaretlerinde Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Akif Çağatay Kılıç, Hasan Basri Kurt ve AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman eşlik etti.