Sağlık Bakanı Demircan şehit aileleri ve gazilerle yemek yedi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınmasıyla ilgili, "Milletimiz bir meşru savunmayı yapmıştır. Meşru savunma burada kalmayacaktır. Ülkemize dönük olan bu tehdidi sonuna kadar ortadan kaldırmak için üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

Bakan Demirci, Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı nedeniyle şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen yemeğe katıldı.

Tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını söyleyen Demircan, yaşanılan toprakların kolay kazanılmadığını belirtti. Demircan, "Her gazanın, her kahramanlığın her şehitliğin gününü anma günü yapsak, yıl içinde her günü şehitler, gaziler günü olarak kutlamak durumunda kalacağız ama bunların içinde istisna teşkil edecek şekilde önem arz edenlerden birini yaşıyoruz." diye konuştu.

Demircan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılında, sadece Çanakkale'yi anmakla kalmadıklarını, tüm şehitleri andıklarını vurguladı.